الطرق الطبيعية لإزالة آثار حب الشباب

تعتبر البثور وحب الشباب واحدة من أكثر مشاكل البشرة شيوعا في العالم وهي تؤثر بما يزيد عن 85% من أعداد المراهقين والشباب. وبالرغم من أن بعض الأدوية الخاصة بمعالجة حب الشباب قد أثبتت فعاليتها فهي تعتبر مكلفة وبطيئة التأثير.

كما أن المشكلة الحقيقية تكمن في الآثار والعلامات التي تتركها هذه البثور على البشرة. إلا أن هذه الآثار يمكن التخلص منها أو على الأقل التخفيف من حدتها باستخدام بعض الطرق الطبيعية أو حتى المنزلية. سنذكر في هذه المقالة أنواع آثار حب الشباب وبعض الطرق العلاجية له.

أنواع آثار حب الشباب

قد تختلف طريقة علاج الآثار التي يخلفها حب الشباب وفقا لنوعية الندبة الذي تركها على الوجه.

ندبات ضامرة Atrophic

يبدو هذا النوع من الندبات على بشرة الوجه وكأنه علامات صغيرة ويعود السبب فيها إلى عدم قدرة البشرة على إنتاج الفيبروبلاست أو (الأورمة الليفية) الكافية لتشكيل طبقات جديدة أثناء الشفاء من حب الشباب. الفيبروبلاست نوع محدد من الخلايا التي تلعب دورا مهما جدا في عملية شفاء الجروح و تصنيع الكولاجين.

الندوب بارزة Hypertrophic

تتشكل هذه الندبات عندما تقوم البشرة بإنتاج خلايا الفيبروبلاست أكثر من اللازم في أماكن البثرات مما يسبب ندبة نافرة على البشرة.

ندبات كيسية أو جدرية Keloid

بشكل عام يتشابه هذا النوع من الندبات مع الندبات البارزة إلا أنها تكون أكثر سماكة بكثير من البثرة بحد ذاتها وتتسم بلون داكن بعض الشيء بالمقارنة مع البشرة المحيطة بها أو حتى بالإحمرار. بالإضافة لهذا الصفات فمن المحتمل أن تسبب الندبات من هذا النوع نوعا من الحكاك أو الألم.

وصفات طبيعية لعلاج آثار حب الشباب

الجليسرين والليمون

يعتبر الجليسرين من العناصر ذات الإفادة الفائقة للبشرة وله القدرة على حل العديد من مشاكلها. وفوق كل ذلك فهو مرطب قوي وطبيعي للبشرة. قد يكون للجليسرين المضاف إليه عصير الليمون الحامض قدرة على إزالة العلامات الداكنة لحب الشباب كما أنه مهدئ طبيعي لتهيج البشرة.

المقادير

ملعقة واحدة من الجليسرين الطبيعي.

عصير نصف ليمونة أو ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

الطريقة

اخلط المكونين السابقين في وعاء مناسب جيدا. يمكن تطبيق القناع على البشرة بواسطة اليد أو فرشاة خاصة. اترك القناع على المنطقة المتأثرة بالندبات لمدة 10- 15 دقيقة. اغسل وجهك بماء بدرجة حرارة الغرفة أي أنه غير بارد وغير فاتر. يمكنك وضع مرطب قوي أو مرهم مرمم بعد تجفيف المنطقة بلطف. يمكنك تكرار هذا القناع مرتين في الشهر. في حال أحسست أن القناع يسبب تهيجا أو احمرار البشرة أي نتائج عكسية توقف عن استخدامه.

قناع العسل الأبيض وفيتامين E

من المعروف عن العسل أن له خواص مضادة للالتهاب ومهدئة للبشرة ومضادات أكسدة تعمل على تجديد خلايا البشرة وإكسابها نضارة وصحة وإشراقا مميزا. ولذلك نرى أن شركات التجميل العالمية تستعمل العسل، وخصوصاً الأبيض، في مستحضراتها التجارية. أما فيتامين E فهو صديق البشرة ويتم استخدامه للحفاظ على ترطيبها ورونقها ومحاربة الشيخوخة. يمكنك تفادي التكلفة الإضافية التي تترتب جراء شراء هذه الأقنعة وتحضير هذا القناع بنفسك في المنزل مع ضمان عدم احتوائه على مواد حافظة ومعطرات صناعية قد يكون لها تأثير سلبي على البشرة.

المقادير

كبسولة فيتامين E يمكن شراؤها من الصيدليات.

ملعقة واحدة من العسل الأبيض.

ربع ملعقة طعام نشاء (اختياري).

الطريقة

تفتح كبسولة فيتامين E وتوضع في وعاء صغير ثم تضاف ملعقة العسل الأبيض فوقها. أما مقدار النشاء الصغير فيمكن إضافته لإكساب الخليط قواما أثخن ولكن يجب الحذر إذا تم إضافة النشاء عدم فرك البشرة لأنه يمكن أن يعطي مفعولا تقشيريا قد يسبب الاحمرار. يوضع القناع على كامل الوجه أو على المنطقة المتأثرة بالندوب. يترك القناع على الوجه حوالي 10 دقائق أو أكثر إذا كان الشخص يستطيع ذلك. يمسح القناع بفوطة نظيفة أو يغسل الوجه ثم يجفف بلطف. يتم تطبيق مرهم مرطب حسب تفضيل الشخص بعد القناع. يجب الانتباه إلى أن المستحضرات والأقنعة التي تحتوي فيتامين E يجب تطبيقها مساء فقط لأنها قد تؤدي للاسمرار وإعطاء البشرة لونا أغمق من الطبيعي عند التعرض للشمس.

قناع الألوفيرا

تعتبر الألوفيرا نباتا سحريا بالفعل بالنسبة لحل مشاكل البشرة. وهي واحدة من الحلول الشائعة والنافعة للبثور والحروق والحساسية ولسعات الحشرات والتهيج والاحمرار والحكاك. إلا أنها كذلك نافعة للتخفيف من آثار وندبات حب الشباب وذلك عبر وضع الجل الموجود داخل الأوراق على شكل قناع. يتميز قناع الألوفيرا بأن نسبة الأشخاص الذين يتحسسون منه ضئيلة للغاية وأنه مفيد لمعظم أنواع البشرة.

قناع الخيار والشوفان

يعتبر الخيار واحدا من أكثر الخضروات التي تساعد في ترطيب البشرة. بالإضافة إلى ذلك فله قدرة على شد البشرة وإكسابها حيوية وانتعاشا لا يضاهى. أما الشوفان فهو يغذي البشرة إلى درجة فائقة ويعمل على تفتيح البقع الداكنة وتوحيد اللون.

المقادير

ملعقة طعام من الشوفان المطحون وليس رقائق الشوفان.

نصف خيارة.

الطريقة