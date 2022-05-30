حفظ الطعام وتجنّب التسمم الغذائي

ما الذي يسبب فساد الطعام؟

عادة ما يتعرض الناس للتسمم الغذائي إذا قاموا بتناول أطعمة ملوثة بالجراثيم أو أطعمة من خارج المنزل ويعزى الأمر حينها لقلة نظافة المطعم أو العاملين فيه. لكن في الحقيقة من الممكن أيضا التعرض للتسمم الغذائي عند تناول الطعام البيتي إذا لم يتمّ حفظه بشكل جيد.

بشكل عام يمكن القول إن التسمم الغذائي يسببه نوعان أساسيان من البكتيريا الأولى تسبب التسمم أو المرض للإنسان وهي بشكل عام لا يمكن التكهن بوجودها لأنها لا تعطي أي إشارات أو دلالات والثانية تسبب تلف الأطعمة وعندها نقول إن الطعام قد فسد أو تعفن وتنبعث منه روائح تدل على تغير حالته هذه حتى ولو كان محفوظا في البراد في بعض الأحيان. يذكر أن النوع الثاني من البكتيريا التي تسبب التلف الواضح على الأطعمة لا تسبب أعراضا مرضية للإنسان حتى لو تناول الطعام التالف.

ما هو مصدر بكتيريا تلف الطعام؟

قلة النظافة أثناء الطبخ.

عدم تنظيف الخضروات والفواكه والحاجيات جيدا قبل تناولها.

تحتوي بعض المنتجات على البكتيريا من تلقاء نفسها مثل اللحوم.

تنتقل هذه البكتيريا أحيانا من اللحوم على سبيل المثال إلى المكونات والمأكولات الأخرى.

استخدام لوح تقطيع واحد لتقطيع الخضروات واللحوم أمر خطير.

تنتشر البكتيريا وتزداد أعدادها عندما تجد البيئة المناسبة لها بدرجة حرارة ورطوبة وغذاء ملائم. إذا فالبكتيريا تحب الحرارة وخصوصا أن التبريد يثبط عملية تكاثرها وازدياد أعدادها.

الطريقة المناسبة لحفظ الطعام في الثلاجة أو الفريزر

أهم الأمور لضمان عدم تلف الطعام وتلوثه في الثلاجة هو التأكد من أنها تعمل جيدا وأنها تبرد محتوياتها بدرجة الحرارة الموصى بها حسب الفصل والمكان الجغرافي وأنها تحتوي على رفوف وأماكن مخصصة لكل نوع من الطعام دون أن تتلامس هذه الأطعمة منعا لانتقال بعض أنواع البكتيريا من طعام إلى الآخر. كما يوصى بأن يتم استهلاك الأطعمة التي تم تخزينها في الثلاجة أولا عوضا عن استهلاك ما تم شراؤه مؤخرا وترك المشتريات القديمة لتتعفن وتفسد بسبب طول مدة التخزين.

طريقة حفظ اللحوم

تقع ربات المنازل بفخ غسل اللحوم والدجاج قبل حفظها في الفريزر والبراد دون أن يدركن الخطر المضاعف للرطوبة التي يتركها غسل هذه المنتجات على سطحها مما يهيء بيئة مناسبة جدا للبكتيريا للتكاثر فيها.

يمكن تخزين اللحوم والدجاج في البراد لعدة أيام فقط.

يمكن تخزين اللحوم والدجاج لوقت أطول من ذلك عبر وضعها في أكياس خاصة بالفريزر وتجميدها.

يتم تجميد اللحوم والدجاج عبر وضع الكميات حسب الحاجة في أكياس ثم وضعها في الفريزر بدرجة -18.

من المهم عند الرغبة بطهي هذه المنتجات المجمدة أن لا نقوم بوضعها خارج البراد أو الفريزر أو في ماء فاتر كي يذوب عنها الثلج وإنما نقوم بوضعها في البراد، أي في الجزء السفلي منه، لمدة 24 ساعة ثم نقوم بطهيها أو نضعها في الميكرويف على خيار إذابة الثلج أو Defrost.

حفظ البيض

يجب التأكد عند شراء البيض أن قشرته غير مكسورة وأنه نظيف من الخارج.

إذا كان البيض غير نظيف أي أن هناك بقايا فضلات وقش على قشرته فلا يجب أن نقوم بغسله ثم وضعه في الثلاجة لأن ذلك يهيئ البيئة المناسبة للبكتيريا لدخوله والتكاثر فيه وإنما نقوم بمسحه بفوطة جافة ولا نغسله إلا قبل الاستخدام.

يمكن تخزين البيض في الثلاجة لمدة 3 أسابيع.

يجب الحرص على وضع البيض في أبرد نقطة أو رف في الثلاجة.

طريقة حفظ الألبان والأجبان

تعتبر مشتقات الحليب بأنواعها من الأطعمة القابلة للفساد بسهولة وذلك لأنها تحتوي على بكتيريا بشكل طبيعي. ولذلك يفضل أن يتم تعقيمها وبسترتها مباشرة.

يفضل حفظ الألبان والأجبان والحليب في الثلاجة وفي درجة حرارة لا تتجاوز 5 درجات.

احرص على التأكد من تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية هذه المنتجات.

يفضل عدم فتح عبوات الأجبان أو أكياس تغليفها وإعادة تخزينها لمدة تتجاوز أسبوعين في الثلاجة.

تعتبر أنواع الجبنة الكريمية أو الطرية سريعة العطب ولذلك يفضل عدم تخزين العلب التي تم فتحها لوقت يتجاوز الأسبوعين.

إجراءات نقل الطعام من المتجر إلى المنزل

كما ذكرنا سابقا فإن بعض الأطعمة تحتوي على البكتيريا بشكل طبيعي ويمكن أن تعدي بعض الأطعمة الأخرى بها ولذلك يجب الانتباه أثناء نقل الطعام من المتجر إلى المنزل إلى النقاط التالية:

عدم مزج اللحوم والبيض مع غيرها من المشتريات النباتية لأنها قد تنقل إليها أنواع خاصة من البكتيريا.

الحرص على شراء أطعمة مغلفة جدا مع مدة صلاحية طويلة.

عدم تعريض المواد الغذائية لدرجات حرارة عالية أو نسيانها في السيارة أو تحت أشعة الشمس.

بمجرد الوصول إلى المنزل يجب فرز المشتريات بشكل جيد.

يجب الحرص على وضع المشتقات الحيوانية على الفور في الثلاجة أو الفريزر حسب تقدير ربة المنزل لحاجتها إلى هذه العناصر.

يفضل عدم غسل الفواكه والخضروات قبل استهلاكها بوقت طويل لأن ذلك قد يعرضها للذبول والتعرض للبكتيريا والتلف.

تغسل الخضروات والفواكه عبر وضعها تحت ماء الصنبور وإزالة الأتربة وغيرها من الملوثات.

يفضل أيضا وضع الخضروات وخصوصا الورقية منها في وعاء عميق يحوي ماء عاديا مع الملح الخشن أو خل التفاح بغرض تعقيمها. كما يمكن شراء أقراض التعقيم الخاصة بالخضروات من الصيدلية أو محلات البقالة الكبرى.

ملاحظات عامة أثناء الطبخ لتلافي التسمم الغذائي