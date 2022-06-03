السباحة علاج تشنج العضلات

إذا كنت واحدا من الأشخاص الذين يعانون من آلام العضلات التشنجية على الدوام فقد تكون السباحة واحدة من النصائح التي ترددت على مسامعك كحلٍ لهذه الآلام. وبما أن الصيف في بدايته فربما عليك الاستماع إلى هذه النصيحة والاستمتاع بمياه البحر وأمواجه أو حتى بزيارة المسبح وممارسة هذه الرياضة المفيدة للجسم وآلامه المتنوعة.

السباحة واحدة من الرياضات التي لا تشكل ضغطا على الظهر وهي رفيقة بالعمود الفقري. فعلى عكس الرياضات الأخرى مثل الركض وحمل الأثقال تسبب السباحة شدا بسيطا جدا على الظهر لأن الماء يقوم بسند الجسم وحمله مما يرفع الضغط عن المفاصل والفقرات والعظام خصوصا وأن تأثير الجاذبية الأرضية يكون أخف في الماء. تؤدي السباحة إلى تمدد العمود الفقري وإراحته مما يخفف آلام التشنج وغيرها من الآلام في هذه المنطقة.

لماذا تعتبر السباحة مفيدة للعمود الفقري؟

قد يخطر للشخص المصاب بآلام العمود الفقري التشنجية بأن الحل يكمن بإراحة الظهر وتجنب التمارين والحركة بشكل عام. إلا أن ذلك أسوأ ما يمكن لهذا الشخص فعله في هذه الحالة حيث من الوارد جدا أن تؤدي إراحة الظهر لمدة طويلة إلى إضعاف العمود الفقري وعضلاته السفلى على وجه الخصوص.

مميزات السباحة

من أهم إيجابيات السباحة أنها لا تتعارض مع عملية الشفاء من الإصابات وبعض الحوادث. أي أن الشخص ذو اللياقة البدنية العالية الذي يتعرض لإصابة أثناء لعب الرياضة غير مجبر على الراحة الدائمة وفقدان لياقته لأن السباحة هي الحل البديل للرياضات العادية.

للسباحة فوائد تلقائية تنعكس على أعضاء وأجهزة أخرى في الجسم مثل الأعصاب حيث أظهرت إحدى الدراسات العلمية أن السباحة تسرع تجديد الأعصاب وعملية الشفاء. بالإضافة إلى ذلك فالسباحة تعتبر تمرين كارديو (قلبي) ممتاز.

بغض النظر عن أسلوب السباحة الذي تتبعه سواءً الفراشة أو على الظهر أو البطن أو الغطس، ستكتسب هذه الفوائد جراء السباحة:

تحسين الصحة القلبية وجهاز الدوران.

زيادة اللياقة.

تقوي العضلات بشكل عام.

تزيد من مرونة الجسم.

تزيد من قدرة التحمل.

تعمل على تقوية عضلات الكتفين والظهر والجذع والذراعين.

تحسن توازن الجسم.

تساعد في تناسق حركات الجسم.

تحسين وضعية الجسم أثناء المشي والجلوس.

التحضير للتمارين المائية والسباحة

سواء كنت تذهب إلى بركة السباحة الخاصة بك أو بركة السباحة العامة أو الشاطئ، فمن المهم أن تكون مرتاحا في الماء. يعني ذلك أنك قادر على السباحة وأنك لن تخاف من الغرق بمجرد لمس قدمك للماء. إذا لم تكن متمكنا من السباحة فحاول أخذ بعض دروس السباحة قبل الاعتماد على هذا النوع من التمارين.

وحتى بعد أن تصبح سباحا جيدا فلا بأس بالتحمية وتهيئة جسمك للسباحة عبر إمضاء بعض الوقت في المنطقة غير العميقة من البركة أو القيام بالمشي في الماء قبل مباشرة السباحة.

أفضل أنواع السباحة لآلام الظهر

يخضع هذا الأمر لتفضيل الشخص من حيث حركات السباحة إلا أن أفضل الأشكال بالنسبة للظهر والعمود الفقري وتشنج عضلاته هي سباحة الظهر لأن الماء يعمل على رفع الوزن ويتخذ الجسم الوضعية المناسبة له.

يعتبر الغوص أيضا مفيدا للتشنجات وخصوصا عند استخدام أقنعة الغوص التي لا تجبر السباح على رفع رأسه للتنفس فوق سطح الماء لأن هذه الحركة قد تسبب اعوجاج وضعية الجسم وتضر بعضلاته بدل أن تريح المتشنجة منها.

وقت السباحة الموصى به

قد تشعر بعد نزولك المسبح للمرة الأولى بارتياح في عضلاتك المتشنجة خصوصا إذا كنت تعاني من مشاكل المفاصل والعضلات أيضا. فالسباحة بدون شك ستجعلك تستعيد حبك للحياة والحركة. لكن يفضل التروي وعدم زيارة بركة السباحة أو الشاطئ بشكل يومي ولساعات طويلة. بكلمات أخرى، الاعتدال هو الحل.

ينصح الأطباء بزيارة المسبح في بداية رحلة العلاج التشنجي المزمن 3 أيام في الأسبوع مع الالتزام بـ20 إلى 30 دقيقة فقط من السباحة. وبعد التعود على السباحة والاحساس أن العضلات أخذت ترتاح وتتخلص من التشنج يمكن زيادة وتيرة التمارين أو وقتها.

تمارين مائية أخرى للتخلص من تشنج العضلات

إذا كانت السباحة واحدة من الرياضات الجديدة عليك والتي تنوي تجربتها للمرة الأولى هذا الصيف أو التركيز عليها فننصحك باستشارة مدرب رياضي خاص لكي يرشدك إلى أهم الخطوات والنقاط التي يجب عليك التركيز عليها والحذر منها.

وفي المجمل هناك بدائل مائية للسباحة أي تمارين يمكنك القيام بها في الماء ويمكن أن تعطي نفس الفائدة ونفس النتائج الإيجابية من حيث علاج التشنجات نذكر منها:

المشي في الماء

مع أن المشي في الماء لا يعني تماما أنك تقوم بالسباحة إلا أنه مفيد جدا للجسم وخصوصا للعضلات والمفاصل. تساعد مقاومة الماء عملية تقوية وبناء العضلات بدون إجهادها لأن الماء كذلك سيحمل وزن الجسم. ولمضاعفة الفائدة يمكنك تحريك الذراعين أو أرجحتهما أثناء المشي في الماء.

تمارين الأيروبيكس المائية

قد تثير هذه التمارين بعض التساؤل خصوصا وأن كلمة أيروبيكس تعني تمارين هوائية. فكيف يمكننا القيام بالتمارين الهوائية في الماء؟ المقصود بهذا المصطلح هو القيام بحركات تتوجه لكل عضلات الجسم كتمارين الأيروبيكس العادية لكن ضمن الماء الذي يساعد على تخطي مشاكل المفاصل والعمود الفقري ويساعد بتقوية العضلات عبر مقاومته للحركة في نفس الوقت.

تمارين الحركة في الماء باستخدام الطوافات

ليس من الخطأ الاستعانة بالطوافات بهدف التعود على التمارين المائية. يمكن ارتداء أنواع وأشكال متنوعة من الطوافات أو استخدام الطوافات الكبيرة التي تكون على شكل أنبوب إسفنجي بهدف الطفو على الماء ثم تحريك الرجلين والذراعين بالطريقة التي تناسب الشخص.

ملاحظات حول السباحة والتمارين المائية للتخلص من تشنجات العضلات