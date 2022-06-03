رياضة كمال الأجسام وفوائدها

يشعر الكثيرون بالإعجاب الشديد بتلك العضلات المفتولة والجسم المنحوت لأبطال الأفلام ومجلات الموضة والرياضة، كما يشعرون بالرغبة الشديدة في بدء التمرين للحصول على النتيجة التي تشبه أجسام أبطال رياضة كمال الأجسام.

ولكن هذه الرياضة لا تتعلق بالجسم والمظهر فقط بل إن هذا النشاط البدني يتعلق بالصحة أيضًا.

فوائد رياضة كمال الأجسام الصحية

هل تبحث عن الفوائد الصحية للتدريب على رفع الأثقال؟ كمال الاجسام مفيد في نواحي صحية كثيرة نذكر منها:

تحسين صحة الجسم

تعتبر رياضة كمال الأجسام إحدى الرياضات القوية التي تقوم بتعزيز مناعة الجسم الطبيعية عن طريق رفع مستوى ضخ الدم المحمل بالمكونات الغذائية إلى العضلات.

ويقلل كمال الأجسام كذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. من خلال الانخراط في الأنشطة البدنية مثل التدريب على رفع الأثقال والتمارين الرياضية، بالإضافة للعديد من الفوائد الأخرى.

خفض ارتفاع ضغط الدم

ممارسة تمارين كمال الأجسام بانتظام كفيلة بتقوية عضلة القلب. وبالتالي يصبح بحاجة لمجهود أقل من أجل عملية ضخ الدم، ما يعني تقليل الضغط على الشرايين. بالإضافة لخروج الأملاح التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم إلى خارج الجسم عن طريق عملية التعرق التي تحصل خلال فترة التمرين.

يستغرق الأمر تقريبا من شهر إلى ثلاثة أشهر على ممارسة هذه التمارين الرياضية ليظهر التأثير الملحوظ على مستوى ضغط الدم. لكن يجب الوضع بالحسبان أن تلك النتائج ستختفي عند التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية وعدم الاستمرار بها.

تقليل السمنة

ممارسة تمارين كمال الأجسام تعمل على زيادة كمية وحجم الأنسجة العضلية. وبالتالي تصبح قدرة الجسم على حرق الدهون خلال اليوم أكبر وحتى أثناء عملية النوم.

منع ارتفاع الكوليسترول والسيطرة عليه

تؤدي المستويات المرتفعة من الكولسترول الضار على إتلاف الشرايين ورفع خطر الإصابة بأمراض القلب، أما ممارسة التمارين الرياضية فتساعد على رفع الكولسترول الجيد، الذي يعمل على محاربة الكولسترول الضار.

صحة العظام والمفاصل

كمال الأجسام له تأثير كبير وصحي على المفاصل والعظام. حيث يحافظ هذا النوع من الرياضات على قوة ومرونة الأربطة والأوتار. وكذلك يساعدك تدريب كمال الأجسام والوزن بالتأكيد في علاج هشاشة العظام والتهاب المفاصل وزيادة قوة المفاصل وقدرة تحملها بالإضافة لتحسين اعوجاج الهيكل العظمي.

محاربة مرض السكري

يزيد تدريب كمال الأجسام من حاجة الجسم لاستخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة فزيادة الكتلة العضلية تعني زيادة استخدام كميات الجلوكوز خلال اليوم. وكذلك يعتبر النظام الغذائي الخاص بلاعبي كمال الأجسام هو الأمثل لمكافحة سكر الدم.

محاربة الشيخوخة

مع تقدمك في العمر، يبدأ جسمك بالتدهور من حيث أنسجة العضلات ويأخذ بمراكمة المزيد من الدهون كجزء من آلية البقاء على قيد الحياة.

إذا كنت تريد أن تبدو بحالة جيدة في الأربعينات والخمسينات من العمر وأن تكون قويًا بعد ذلك، فيتعين عليك العمل في العشرينات والثلاثينيات من العمر والحفاظ على أخلاقيات الرياضة هذه في الأربعينيات والخمسينيات وحتى الستينيات من العمر.

إلى جانب الحفاظ على كتلة عضلاتك، فقد أثبت رفع الأثقال أيضًا أنه يحسن كثافة المعادن في العظام.

تحسين الصحة العقلية

هل يمكن لدماغنا وعقلنا الاستفادة من تمارين كمال الأجسام وتمارين رفع الأثقال والتمارين الهوائية؟ ماذا نعرف عن ذلك؟

منذ الصغر سمعنا أقوال مثل "العقل السليم في الجسم السليم". والدراسات الحديثة تؤكد تلك المقولة. فحافظ على صحة جسمك ولياقته؛ ليظل عقلك بصحة ولياقة جيدة أيضًا.

الحماية من الزهايمر

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص النشطين بدنيا والذين يمارسون نوعا محددا من الرياضات مثل كمال الأجسام أقل عرضة لتدهور الوظائف العقلية والإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 45% مقارنة بغيرهم.

تنشيط القدرات العقلية

تحسن زيادة تدفق الدم بالجسم عند ممارسة تمارين كمال الأجسام من وصول الدم للدماغ وبالتالي تنشيط القدرة على التفكير والتركيز.

كذلك تساعد تدريبات رفع الأثقال والتمارين الهوائية في تقليل التوتر والقلق والاكتئاب.

يساعد هذا النوع من الرياضات في زيادة احترام الذات والثقة بالنفس وهو أمر مهم جدًا للأشخاص الذين يعانون من تدني احترام الذات. يمكن لتمارين كمال الأجسام تعزيز احترامك لذاتك وثقتك بنفسك من خلال مساعدتك على تطوير صورة إيجابية كنتيجة للتغيرات في شكل الجسم عندما تبدأ في فقدان الوزن والشعور أن جسمك أصبح أكثر رشاقة وقوة.

يمكن لتمارين كمال الأجسام وتدريب الوزن والتمارين الهوائية تحسين مزاجك والتعامل بشكل أفضل وأسهل مع المشاعر السلبية.

يساعد النشاط البدني وتدريب الأثقال على إطلاق الاندورفين. والاندورفين مادة كيميائية موجودة في الدماغ تؤثر على الحالة المزاجية.

تساعد تمارين كمال الأجسام على النوم بشكل أفضل وتقليل التعب والتوتر النفسي.

تحسين الحياة الاجتماعية

كمال الأجسام رياضة اجتماعية على عكس ما قد يعتقده الكثير من الناس. في البداية، قد تبدو هذه الرياضة كنشاط فردي للغاية، حيث يتدرب الشخص بمفرده وعلى مستوى تنافسي، ويتنافس اللاعبون كأفراد ضد بعضهم البعض. ومع ذلك، فإن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية هو تجربة اجتماعية بالنسبة للكثيرين.

يوجد في أي صالة ألعاب رياضية أشخاص من جميع مناحي الحياة يشتركون في شغف مشترك بالصحة واللياقة البدنية. حيث يمكنك مقابلة مجموعة متنوعة من الأشخاص للتعلم منهم وتبادل الخبرات معهم بينما لا تزال تمارس رياضة فردية.

أشهر أنواع البطولات لبناء الأجسام

الماسترز

بدأت هذه البطولة عام 1970 ويحق لكل دولة المشاركة بلاعبين لكل فئة وزن وهي للرجال بشكل عام ولكن يوجد أيضا فئتين أخريين هما الشباب والماسترز حيث تختص فئة الشباب بالأعمار بين 16 و 23 سنة وأكثر من 40 سنة للماسترز. والحركات الرئيسية في عرض الماسترز هي:

دبل بايسبس أمامي فرد إبط أمامي صدر جانبي دبل بايسبس خلفي فرد باط خلفي ترايسبس جانبي بطن مع أرجل

مستر أولمبيا

يعتبر لقب مستر أولمبيا أهم الألقاب للمحترفين في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية. أقيمت النسخة الأولى في 18 أيلول/سبتمبر 1965 بأكاديمية بروكلين للموسيقى في مدينة نيويورك.

يجب على جميع المتنافسين في مستر أولمبيا تحقيق معايير خاصة كأن يكون البطل السابق في السيد أولمبيا من بين الستة الأوائل في بطولة أرنولد كلاسيك لنفس العام ومن بين الخمسة الأوائل في بطولة "نيويورك للرجال" للمحترفين لنفس العام.