عدد ساعات النوم الضرورية للأطفال

يحتاج الإنسان الطبيعي بشكل كبير للنوم خلال يومه مثل ما يحتاج إلى الطعام والشراب وغيرها من الضروريات لاستمرار حياته وتختلف عادات الناس في النوم وعدد الساعات التي يحتاجونها حسب عمرهم وطبيعة جسمهم.

فالكبار والبالغين قد تكفيهم خمس أو ست ساعات يوميا من النوم للقيام بوظائفهم الحيوية بشكل جيد. بينما يحتاج الأطفال إلى حوالي 17 ساعة يوميا.

والنوم هو الوظيفة الحيوية الرئيسية الأولى التي يقوم بها المخ في بداية حياة الإنسان ويختلف أداؤه لهذه الوظيفة حسب الساعة البيولوجية التي تقوم بتنظيم معدل النشاط والنعاس له خلال اليوم وهي تتغير حسب عمر الإنسان ووضعه الصحي العام.

وكثيرا ما يتساءل الوالدين عن الوقت اللازم والكافي للنوم عند أطفالهم وما هي العادات الصحية والضرورية ليحصل الطفل على نوم هادئ ومستقر.

القيلولة عند الأطفال وأهميتها

القيلولة عند الأطفال مهمة وضرورية جدا لأخذ القسط الكافي من الراحة للجسم والعقل وهي تساعد على تحسين الكفاءة الذهنية والاستقرار النفسي عندهم.

فبمجرد أن يشعر الأهل بأن طفلهم قد ظهرت عليه علامات النعاس والتعب يجب أخذه إلى السرير لتعويده على النوم الصحيح ومهارة النوم منذ الصغر.

مشاكل قد يواجهها الطفل عند النوم

قد يعاني بعض الأطفال من اضطرابات مختلفة في النوم مثل الأحلام المزعجة والكوابيس والنوم القهري والمشي أثناء النوم والذعر الليلي وقد تسبب هذه المشاكل الأرق والسهر وعدم رغبته في النوم وتهربه منه وقد تؤثر على نفسيته وطباعه العامة فيصبح عصبيا ومتوترا ومزاجه سيء وقد يضطر الأمر إلى استشارة الطبيب لأخذ المشورة اللازمة في طريقة التصرف مع هذه الحالة.

والأهم عند شعور الأهل بوجود هذه المشاكل أو أحدها أنه يجب عليهم إحاطة الطفل بالرعاية الجيدة والحنان ومنحه العاطفة والتقرب منه حتى يتجاوز هذه الإشكالات وتستقر نفسيته.

عدد ساعات النوم عند الأطفال حسب أعمارهم

كل فئة عمرية منذ الولادة حتى البلوغ تحتاج إلى عدد ساعات نوم يومية محددة وضرورية وكافية للنمو الطبيعي وفيما يلي عدد الساعات اليومية الضرورية لكل عمر:

الأطفال الرضّع أي منذ الولادة حتى الستة أشهر

في هذا العمر يحتاج الطفل إلى حوالي ثمانية عشر ساعة يومياً خلال الليل والنهار وقد ينام الطفل أكثر من أربع ساعات متواصلة ليلا أو نهارا وفي هذه الحالة يجب على الأم أن توقظ الطفل لتطعمه. وهذا العدد من الساعات يحتاجها الطفل لأن الساعة البيولوجية لديه غير مكتملة بما يكفي.

وفي الأسابيع التالية حتى عمر الثلاثة أشهر ينام الطفل بشكل طبيعي ومتواصل أربع أو خمس ساعات إذا كان قد حصل على وجبة غذائية جيدة وهذا لا يدعو للقلق.

وفي عمر الثلاثة أشهر يصبح عدد ساعات النوم الضرورية للطفل حوالي خمسة عشر ساعة يوميا وتقسم إلى فترتين فترة نهارية حوالي ستة ساعات غالبا تقسم لفترتين منفصلتين وفترة ليلية حوالي تسع ساعات قد يستيقظ خلالها مرة أو مرتين أو قد ينام خلالها بشكل متواصل.

وفي هذه المرحلة من العمر يطلق الجسم هرمونات معينة ضرورية لنمو الطفل البدني وقدراته التعليمية ومهاراته في المستقبل.

الأطفال من عمر ستة أشهر إلى عمر 12 شهرا

يحتاج الطفل في هذا العمر إلى أربعة عشر ساعة نوم خلال اليوم مقسمة بين الليل والنهار ومعظم الأطفال يخلدون للنوم بين الساعة السادسة والساعة العاشرة مساءً، ويحتاج الطفل في هذا العمر إلى حوالي نصف ساعة تقريبا ليستغرق في النوم بشكل كامل.

وقد يستيقظ الطفل في هذا العمر ليلا أكثر من مرة ليتناول وجبة طعام.

وفي النهار يحتاج الأطفال إلى قيلولتين كل واحدة منها لا تقل عن ساعة إلى ساعتين في كل مرة.

الأطفال بعمر السنة إلى ثلاث سنوات

يحتاج الأطفال في هذا العمر إلى حوالي ثلاثة عشر ساعة من النوم يوميا ومن الخطأ الاعتقاد بأن الطفل إذا لم ينم نهارا لعدة ساعات يشعر بالنعاس مبكرا. بل على العكس يجد صعوبة في النوم لأنه يكون متعبا وجسمه منهك.

الأطفال من عمر ثلاث سنوات إلى خمس سنوات

في هذا العمر يحتاج الطفل إلى عشر ساعات حتى اثني عشر ساعة نوم يوميا وأغلبها يكون أثناء الليل ومن الممكن ألا ينام في النهار أبدا وقد لا يكون لديه روتين محدد في هذا العمر للنوم بل يحتاج وقت لينتظم نومه.

وقد تؤثر عليه البيئة المحيطة والمؤثرات الموجودة حوله في هذا العمر الأنشطة التي يقوم بها والتحفيز الذهني وحتى المؤثرات الاجتماعية من حوله كوجوده في جو من القلق والتوتر والمشاعر السلبية.

الأطفال من عمر ستة سنوات إلى عمر ثلاثة عشر سنة

في هذا العمر يحتاج الأطفال إلى حوالي تسع ساعات حتى الإحدى عشر ساعة نوم يوميا وغالبا ما تكون في الليل وهي كافية له فكلما ازداد العمر تتغير لدى الطفل أنماط النوم وتقل عدد ساعاته.

أهم العادات الصحية للنوم عند الأطفال

توجد العديد من العادات الصحية التي ينصح بها والتي تمنح الطفل نوما هادئا ومستقرا وتمكنه من النوم الهادئ بعدد الساعات الضرورية لعمره ومن هذه العادات: