كيف تقوين مناعة طفلك؟

كثيرا ما نسمع العجائز يقولون إن هذا الجيل مقاومته للأمراض ضعيفة ولا يشبهون أطفال الجيل القديم وتردد الأمهات أن مناعة أطفالهن ضعيفة، وهي حقيقة لا يمكننا تجاوزها وذلك لعدة أسباب لم تكن موجودة في السابق كالتكنولوجيا وآثارها السلبية والهرمونات التي يتناولها الأطفال المضافة إلى الخضار والفواكه بالإضافة إلى التلوث البيئي.

وجميع الأطفال يحتاجون إلى تقوية مناعة أجسامهم لأنهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالعدوى والفيروسات وهذه مهمة الأهل خاصة أن مقاومتهم تكون ضعيفة.

وكون مناعة الطفل مكتسبة فهناك عدة حلول لمنح هذا الطفل المناعة الضرورية لجسمه ومقاومته للعدوى والأمراض وتعزيز قدرته على مقاومتها.

كيف تتكون المناعة لدى الطفل

منذ وجود الطفل في رحم أمه وهو جنين يتكون لديه جهاز مناعي ولكنه لا يكتمل في الأشهر الأولى التالية لولادته بل تزداد مناعته وتقوى بمرور الوقت ولكن الأساس لهذه المناعة منذ كان جنينا حيث يحصل عن طريق المشيمة على الأجسام المضادة التي تنتقل إلى جسمه من جسم أمه ثم تتطور وتنمو بمرور الوقت وذلك حسب ظروف معيشته وغذائه وبيئته.

لذلك من الضروري جدا للأم الحامل تناول طعام مغذي طول فترة الحمل ليتغذى جنينها وتتشكل لديه المناعة.

وبما أن الأم ملازمة للطفل وتراقب نموه وتحركاته فيجب أن تلاحظ أي مشكلة موجودة لديه وضعف المناعة إحدى هذه المشاكل. هناك بعض العادات الصحية الضرورية التي من شأنها أن تقوي مناعة هذا الطفل ومقاومته.

العادات الصحية الضرورية لتقوية المناعة لدى الطفل

أفضل طريقة للحفاظ على الجهاز المناعي بشكل عام هي التزام العادات الصحية الجيدة وتعزيز هذه العادات لدى الطفل منذ الصغر ومن أهمها:

تعويد الطفل على غسل اليدين بانتظام حيث أن أغلب عدوى الأمراض تنتقل عن طريق اللمس وخاصة بعد السعال والعطس والخروج من الحمام وغسل اليدين لمدة حوالي 20 ثانية بالماء الدافئ والصابون لإزالة البكتريا والفيروسات. أخذ اللقاحات اللازمة وفق الجدول المحدد للتطعيم ويبدأ ذلك منذ الولادة حتى سن البلوغ ويمنع العدوى بالعديد من الأمراض كالجدري المائي والنكاف والحصبة وغيرها. ويجب منح لقاح الأنفلونزا سنويا للطفل خاصةً من يعاني حالات تحسسية صدرية كالربو. النوم الكافي مهم جدا كي يحصل الأطفال على وقت مناسب من النوم لما له من أهمية كبيرة في قدرة الجسم على إنتاج البروتينات التي تقلل الالتهابات وتختلف حاجة الجسم للنوم حسب عمر الطفل. اتباع نظام غذائي متوازن وصحي ومتكامل وهو من أفضل الطرق لمنح المناعة اللازمة للأطفال. محاولة تقديم الأطعمة الكاملة بدلا من العصائر مثل البرتقال حيث تكون نسبة الفيتامينات والمعادن فيها أكبر. عدم إجبار الطفل على تناول كميات من الطعام أكبر من طاقته. إجراء الفحوصات الطبية الدورية للأطفال للتأكد من وجود كافة العناصر الضرورية لجسمه من فيتامينات ومعادن.

نصائح مهمة لتقوية مناعة الأطفال والحفاظ عليها

ممارسة الرياضة بانتظام وعدم ترك الأطفال أمام شاشات التلفاز والحاسوب لفترات طويلة أو وضعها في غرف النوم.

التعرض لأشعة الشمس حيث أثبتت الدراسات أن هناك علاقة قوية بين التعرض لأشعة الشمس وتقوية الجهاز المناعي لأن الأشعة فوق البنفسجية تساعد الجسم في إنتاج فيتامين د المهم لتقوية المناعة لدى الطفل.

تجنب إعطاء الطفل مضادات حيوية حيث أن كثرة استخدامها يساعد على قتل خلايا الدم البيضاء وهذا يسبب حدوث خلل في الجهاز المناعي ويجعله يهاجم البكتيريا المفيدة مع الضارة في الجسم.

التقليل من تناول السكريات الضارة جدا على الجهاز المناعي.

تجنب وضع الطفل في الأماكن التي يوجد فيها مدخنين لما له من آثار سلبية على صحته.

شرب الماء بكميات جيدة طول اليوم.

قيام الطفل بالرياضة والأنشطة البدنية بشكل مستمر للحفاظ على مرونة جسمه وتنشيط دورته الدموية كالمشي والركض وركوب الدراجة والسباحة.

الأطعمة التي تقوي مناعة طفلك

يعتبر حليب الأم أفضل ما يمكن أن يشكل مناعة ممتازة للطفل الرضيع خلال الأشهر الستة الأولى من عمره على الأقل. حيث يقلل حليب الأم من إصابة الطفل بالحساسية للألبان والأجبان ويحمل فوائد غير متوقعة للطفل وعندما يصبح بإمكان الأم تقديم بعض الأطعمة يجب أن تركز على المفيد والمغذي منها وأهم هذه الأطعمة:

الأسماك مثل السلمون وهي غنية بالأوميغا 3 المضادة للالتهابات.

اللحم الأحمر كلحم البقر المحتوي على نسبة عالية من المعادن كالزنك وهو ضروري لمساندة خلايا الدم البيضاء في مقاومة الجراثيم.

المكسرات كالجوز والبندق وهي غنية جدا بفيتامين هـ المضاد للأكسدة ويمكن طحنها للأطفال وإضافتها إلى الشوربات أو البطاطا المهروسة.

اللبن ضروري جدا لسلامة وقوة الجهاز الهضمي واحتوائه على الكلس.

حساء الدجاج الذي أثبتت الدراسات أنه يساعد في مقاومة نزلات البرد.

الجزر الذي يحتوي على فيتامين أ وهو ضروري لسرعة التئام الجروح وللبشرة الصحية.

البصل والثوم يحتويان على مادة الكيرسيتين المضادة للأكسدة وللفيروسات ويمكن أن يضافا إلى المعكرونة وهي مأكولات تحافظ على قيمتها الغذائية بالطبخ.

البيض وهو مصدر غني جدا للزنك ويعزز جهاز المناعة وغني بالبروتينات.

العسل وخاصةً عند إضافته للمشروبات الدافئة كالزنجبيل والنعناع.

البطاطا الحلوة من الأطعمة التي تزيد مناعة طفلك لغناها بالبيتاكاروتين وتزيد عدد خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض.

السبانخ مهم جدا في تشكيل مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية اللازمة للجسم مثل فيتامين ج وهو يسهم بشكل كبير في دعم الجهاز المناعي للطفل.

الشوفان الذي يحتوي على عنصر البيتاغلوكان الذي يسهم في تقوية مناعة الأطفال خاصة في فصل الشتاء.

الفيتامينات التي تقوي مناعة طفلك

من أهم معززات الجهاز المناعي للطفل هي الفيتامينات التي يحصل عليها جسمه من الغذاء الصحي والمتوازن ومن أهمها:

فيتامين ج وهو يحسن مقاومة الطفل للعدوى ويوجد في الفلفل والفراولة والفواكه الحمضية والبروكلي. فيتامين أ الضروري للحفاظ على صحة الجهاز المناعي ويمنح الجسم قوة مواجهة الالتهابات ويوجد في البيض والحليب واللبن والاجبان والخضار ذات اللونين الأصفر والبرتقالي كالبطاطا والجزر. فيتامين هـ يساعد الجسم على مقاومة البكتيريا والفيروسات ويساهم في سرعة الشفاء ويوجد في المكسرات كاللوز والفول السوداني والبندق وفي الزيوت النباتية والخضار الورقية كالسبانخ والبروكلي. فيتامين د وهو يعزز مناعة الجسم ومقاومة العدوى بالأمراض ويوجد في الأسماك كالسلمون واللحم الأحمر وصفار البيض ويمكن الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس في أوقات محددة. فيتامين ب وهو يدعم إنتاج الخلايا الليمفاوية ويوجد في الحليب والدجاج والموز وحبوب الصويا والشوفان.

بالإضافة لهذه الفيتامينات توجد بعض المعادن التي تدعم مناعة الطفل كالزنك الموجود في المكسرات والفاصولياء.

كما توجد بعض الأعشاب التي تقوي مناعة الطفل كالشاي الأخضر والكركديه والينسون والبابونج والنعناع والكركم والزنجبيل والريحان.

ويمكن الاعتماد على بعض المكملات الغذائية بفيتامين د ومعدن الزنك بمنحه للطفل دوائيا بكميات مناسبة لعمره لتعويض النقص في أجسامهم في حال وجد.