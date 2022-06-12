فوائد تناول الخضروات يوميا

يبدو أن اختصاصيي التغذية يختلفون بمفاهيمهم وآرائهم وما ينصحون به مرضاهم، إلا أن ما يتفق عليه كل اختصاصيي التغذية حول العالم هو أن الجميع يجب أن يتناول الخضار أكثر. حيث يرتكز أي برنامج تغذية ناجح على تناول الخضروات لأنها غنية بالعناصر الغذائية ومنخفضة السعرات الحرارية.

وقد أثبتت الدراسات العلمية أن اتباع حمية غذائية غنية بالخضروات يساعد على مكافحة الأمراض المزمنة مثل السمنة وداء السكري وأمراض القلب ومشاكل الاستقلاب.

سنتناول في هذا المقال عدة فوائد عظيمة لتناول الخضروات بشكل يومي.

التقليل من فرص الإصابة بالأمراض القلبية

تضمن الحمية الغذائية الغنية بالخضروات تخفيض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والذبحات القلبية. حيث أثبتت آلاف الدراسات العلمية كيف يساعد الاعتماد على الخضروات في الغذاء على تحسين صحة القلب بشكل عام. وعلى وجه التحديد أثبت دراسة تم إجراؤها مؤخرا أن الأشخاص الذين يتناولون الخضار الورقية بشكل منتظم مثل السلق والسبانخ والخس والملفوف لديهم فرص أقل من غيرهم بالإصابة بأمراض ومشاكل القلب.

بالإضافة إلى ما سبق فقد أثبتت دراسة تتوجه للمقاربات الغذائية لتخفيض ضغط الدم المرتفع أن العناصر والمواد الموجودة في الخضروات مثل البوتاسيوم والمغنيزيوم تساعد بشكل كبير في تخفيض ضغط الدم وتقليل الفرصة بالإصابة بالجلطات والذبحات الصدرية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحمية تنصح بتناول 4-5 حصص غذائية من الخضروات في اليوم تتمثل بكوب واحد من الخضار النيئة أو نصف كوب من الخضار المطبوخة أو عصائر أو كوكتيل الخضروات.

الحفاظ على صحة البشرة

تعتبر الخضروات غذاء حقيقيا ومباشرا للجلد وخصوصا بشرة الوجه. فهي مأكولات غنية بالعناصر الغذائية التي تحافظ على صحة الجلد وتحارب شيخوخته وتأثره بالأشعة فوق البنفسجية. بالإضافة إلى ذلك فإن الخضروات غنية ببعض من أهم العناصر الضرورية لصحة الجلد مثل فيتامين C والبيتا كاروتين والفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تحارب علامات التقدم في السن.

وأشارت واحدة من الدراسات التي ضمت نساء بين عمر 40 حتى 74 سنة إلى أن اتباع حمية غنية بالخضروات الغنية بفيتامين C وقليلة الدهون والسكريات يمكن ربطها بنتائج مرضية من حيث التجاعيد والمظهر الشاب بالمقارنة مع النساء اللواتي اتبعن نظاما غذائيا غنيا بالكربوهيدرات ومنخفض من حيث كمية فيتامين C التي يحتويها.

المحافظة على صحة العين

تشمل العناية بصحة العيون حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتأثيراتها السلبية. تحتوي الخضروات على فيتامين A وفيتامين C و الكاروتينويدات وغيرها من العناصر التي تساعد بشكل مباشر في الحفاظ على صحة العينين. وقد أثبتت عدة دراسات أن اللوتينات والزاكساناثينات و الكاروتينويدات الموجودة بوفرة في العديد من الخضار ذات الألوان المختلفة والخضار الورقية تساهم ايجابا بمحاربة التنكس البقعي الجاف وشيخوخة الشبكية بشكل عام وإبعاد خطر المياه الزرقاء.

وتعمل هذه المواد بشكل خاص على فلترة الأشعة فوق البنفسجية التي يعرف عنها بأنها تزيد خطر الإصابة بالتنكس البقعي في شبكية العين والمياه الزرقاء. كما أثبتت دراسات علمية أخرى أن المعادن مثل الزنك والنحاس والفيتامينات والعناصر مثل فيتامين C وفيتامين E والبيتا كاروتين واللوتينات والزاكساناثينات تعمل على تقليل خطر الإصابة بتأخر النظر الناتج عن التقدم في العمر بنسبة 25%. وبذلك يعتبر تناول الخضروات بشكل يومي كفيلا بمحاربة أهم مشاكل النظر والعين الشائعة وخصوصا عند الأشخاص فوق عمر 65 عاما.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تعتبر الخضروات واحدة من أهم الأطعمة من حيث احتوائها على الألياف، وتساعد الألياف الموجودة فيها على تحسين بيئة المجرى الهضمي واحتوائه على البكتيريا المفيدة التي تفيد بدورها في حماية الجهاز المناعي.

وتشير دراسة طبية تم إجراؤها في جامعة هارفارد إلى أن الحمية الغذائية الغنية بالألياف والتي تعتمد على الخضروات يمكن أن تساعد في صحة بيئة الجهاز الهضمي حيث يتم تفكيك الألياف الغذائية وتخميرها في القولون مما يؤدي إلى إنتاج الأحماض الدهنية ذات السلسلة القصيرة وهو أمر بغاية الأهمية لجسم الإنسان.

الحفاظ على صحة العظام

مع أن المعلومة الشائعة بالنسبة لصحة العظام تفيد بأن مشتقات الألبان هي الأفضل، إلا أن الخضروات أيضا تزود الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة جدا لصحة العظام. تعمل الخضروات على تنظيم مستوى الحموضة في الجسم التي يمكن أن تؤثر سلبا على معدلات الكالسيوم في الجسم مما يضر بدوره بصحة العظام. ويعزو الكثيرين ارتفاع مستوى حموضة الدم إلى الاعتماد شبه الكامل على المنتجات الحيوانية في الحمية الغذائية مثل اللحوم والدجاج ومنتجاتهما عوضا عن الاعتماد الأكبر عن المنتجات النباتية والخضروات.

وتقدم بعض الخضروات مثل الخس والملفوف وأوراق اللفت مستوى عالي من الكالسيوم تماما كما تزود الجسم بالبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين K والمغنيزيوم الذي يساعد بدوه على حصول الجسم على حاجته من الكالسيوم.

وأشارت عدة دراسات طبية إلى العلاقة العكسية بين تناول الخضروات بشكل دائم واحتمال حدوث الكسور في الجسم. كما أشارت دراسة أخرى اعتمدت على 5 تجارب سريرية إلى أن الاعتماد على الخضروات في النظام الغذائي يقلل من فرص حدوث الكسور الوركية.

ما هي أكثر الخضروات إفادة للجسم؟

السبانخ

تعتبر السبانخ مصدرا ممتازا للكالسيوم والفيتامينات والحديد ومضادات الأكسدة ولذلك تعتبر مناسبة للأشخاص النباتيين أو الذين يتبعون حمية خالية من اللحوم ومشتقات الحليب. ويحتوي كوب من أوراق السبانخ النيئة على ما يلي من العناصر الغذائية:

7 سعرات حرارية فقط لا غير.

حاجة الجسم اليومية من فيتامين K.

فيتامين A.

فيتامن C.

المغنيزيوم.

الفولات.

الحديد.

الكالسيوم.

مضادات الأكسدة.

البروكولي

تعتبر البروكلي واحدة من أكثر الخضروات فائدة لجسم الإنسان وتنتمي لعائلة الملفوف والخس والقرنبيط. وتشير دراسات علمية إلى إمكانية هذا النبات على محاربة السرطانات المختلفة. ويحتوي كل كوب من البروكولي المسلوق على العناصر الغذائية التالية:

31 سعرة حرارية.

حاجة الجسم اليومية من فيتامين K.

ضعف حاجة الجسم اليومية من فيتامين C.

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