كل ما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال

يعد ارتفاع درجة الحرارة بشكل عام دليلا على وجود مرض في الجسم ومؤشرا على خلل فيه وأن الجسم يحاول الدفاع عن نفسه ويجب البحث عن أسبابه ومعالجته، خصوصا إذا كان ارتفاع الحرارة عند الأطفال.

كما يعتبر ارتفاع الحرارة من أكثر المشاكل شيوعا والتي في أغلب الأوقات لا تعد خطيرة كما يظن بعض الأهل لكنه يدل على وجود مشكلة صحية ما حتى لو كانت بسيطة، وارتفاع حرارة جسم الطفل هو رد فعل طبيعي لجسمه ودليل على مواجهة الجهاز المناعي لهذه المشكلة الصحية التي قد تكون التهابا في مكان ما في الجسم أو عدوى من طفل آخر بمرض فيروسي وقد تكون بسبب التعرض لضربة شمس أو نزلة برد.

لا بد من التوضيح أن ارتفاع درجة حرارة الطفل ليس المرض بذاته بل هو دليل على وجود المرض، لذلك يجب البحث عن السبب الذي أدى إلى هذا الارتفاع في درجة الحرارة ومعالجته وليس الاكتفاء فقط بتخفيضها إلا أن عدم محاولة تخفيضها بشكل أولي غير مقبول أيضا.

أسباب ارتفاع درجة الحرارة عند الطفل

قد تتغير درجة حرارة الطفل خلال اليوم ارتفاعا أو انخفاضا حسب اختلاف النشاطات التي يقوم بها كممارسة بعض أنواع الرياضات واللعب، ومعظم حالات ارتفاع درجة حرارة الطفل ناتجة عن إصابته بمرض معين كالتهاب اللوزتين والبلعوم أو الأذنين أو التهاب المسالك البولية والإصابة بالحصبة (الجدري) والتهاب القصبات الهوائية أو الأنفلونزا.

وغالبا ترتفع درجة حرارة الأطفال بعد أخذ اللقاحات الدورية، كما يتسبب ظهور الأسنان بارتفاع درجة الحرارة بشكل خفيف ولكن عند تجاوزها 37.8 درجة مئوية يجب على الأم استشارة طبيب الأطفال لتقديم النصيحة.

الأعراض الأهم لارتفاع درجة حرارة الطفل

كلما قل عمر الطفل كانت أعراض ارتفاع الحرارة أقل وأخف وتختلف من طفل لآخر حسب طبيعة الجسم والغذاء وقدرة الطفل على مقاومة الأمراض ومن أهم هذه الأعراض:

الشعور بسخونة أو دفء في جسم الطفل وإصابته بصداع أو آلام متفرقة في الجسم. الشعور بالبرودة أو القشعريرة بشكل مختلف عن باقي الأشخاص في المنزل. تعرض الطفل للقلق وعدم قدرته على النوم أو نومه بشكل غير طبيعي لمدة طويلة ومعاناته من بعض التشنجات وهيجانه وعدم القدرة على تهدئته. البكاء دون سبب وسرعة التنفس وقلة الشهية لتناول الطعام وازدياد العطش. بعض الأعراض الهضمية كالإسهال أو القيء أو آلام البطن الخفيفة أو المتوسطة أو وجود مغص وقد يحدث سيلان اللعاب من فم الطفل. بعض الأعراض الجلدية كظهور طفح جلدي على البشرة يبدو كالحساسية أو بقع غامقة أرجوانية في بعض أنحاء الجسم.

متى يمكن اعتبار درجة الحرارة خطيرة؟

إذا كانت درجة حرارة الطفل لا تتجاوز الأربعين درجة مئوية فلا يوجد داعي للقلق إذا لم يكن الوضع مترافقا مع أي أعراض أخرى. وفي هذه الحالة يجب أن تنخفض هذه الحرارة بالكمادات وبعض الأدوية الخافضة للحرارة.

أما إذا استمرت الحرارة أو وصلت إلى درجة الأربعين فما فوق يجب استشارة الطبيب خاصة إذا ترافقت مع أعراض أخرى.

متى يجب مراجعة الطبيب بسبب ارتفاع درجة الحرارة

يجب على الأم اصطحاب الطفل إلى طبيب الأطفال إذا كانت درجة حرارة الطفل مرتفعة وعمره لا يتجاوز الست أسابيع أو إذا كان لديه أمراض مزمنة كضعف المناعة وأمراض القلب والكلى والسكري أو إذا كان قد حدث ارتفاع الحرارة بعد أخذ اللقاحات الدورية واستمرت لأكثر من يوم كامل وترافقت باحمرار أو انتفاخ مكان اللقاح.

طرق قياس درجة حرارة الطفل

هناك عدة طرق لقياس درجة حرارة الأطفال بحسب العمر ويفضل استخدام المقياس الشرجي أو عن طريق الإبط وهذه الطريقة الأسهل للأطفال بعمر الثلاث سنوات فما دون.

أما للأطفال بعمر الأربع سنوات يتم قياس الحرارة عن طريق الفم باستخدام جهاز الترمومتر الرقمي بشرط عدم تناول الطفل أي مشروبات ساخنة أو باردة قبل القياس حتى تكون الحرارة دقيقة، وأيضا يمكن استخدام مقياس الأذن إلا أنه غير دقيق للأطفال الرضع بسبب وجود مادة شمعية في الأذن تمنع القياس بشكل دقيق.

أنواع أدوات قياس الحرارة

تختلف أنواع موازين قياس الحرارة عن بعضها بالدقة وطريقة العمل ومن أنواعها:

ميزان الحرارة الرقمي

يستخدم لقياس الحرارة عن طريق الفم أو بوضعه تحت الإبط وهو أكثر الأنواع شيوعا ومن أنواعه:

ميزان الحرارة الرقمي للأذن وهو سهل الاستخدام لكنه ليس دقيقا بشكل كاف.

ميزان الحرارة الرقمي للشريان الصدغي وهو يستخدم مسح الأشعة تحت الحمراء لجبهة الطفل ويعتبر أدق الأنواع.

ميزان الحرارة الرقمي عبر المستقيم ويعد أفضل الطرق لقياس درجة حرارة الطفل بالميزان الرقمي.

ميزان الحرارة الزئبقي

لا يوصى باستخدام ميزان الحرارة الذي يحتوي على الزئبق للطفل الرضيع لأنه من الممكن أن ينكسر وبالتالي يتسمم الطفل بمادة الزئبق.

وفي حال عدم وجود ميزان حرارة يمكن للأم وضع شفاهها أو راحة يدها على جبين الطفل للتأكد من وجود حرارة أو عدم وجودها إلا أن هذه الطريقة غير دقيقة وتحتاج إلى الخبرة.

طرق تخفيض درجة حرارة الطفل

الكمادات المائية

إذا كانت درجة حرارة الطفل لم تتجاوز الأربعين درجة يجب عمل كمادات بدرجة حرارة عادية وليست باردة كثيرا كما يظن البعض على مناطق جسم الطفل التي تحتوي على أوردة مثل الفخذين وتحت الإبط وهذا يعمل على تبريد الجسم بشكل تدريجي.

الحمام البارد

من المفيد أيضا وضع الطفل لحوالي ربع ساعة في حوض الاستحمام بدرجة حرارة أقل من درجة حرارة جسم الطفل بدرجة مئوية واحدة حتى لا تسبب صدمة حرارية للطفل.

الأدوية المخفضة للحرارة

إذا ترافقت الحرارة بأعراض أخرى مثل قلة النشاط والبكاء المستمر والإحساس بألم في الفم أو أي جزء من الجسم مع صداع حينها يجب إعطاء الدواء الخافض للحرارة وبشكل منتظم.

زيارة طبيب الأطفال

إذا لم نجد تحسنا ملحوظا بعد هذه الخطوات يجب مراجعة طبيب الأطفال فورا وعدم إهمال وضع الطفل.