كثيرا ما نتعرض في روتين حياتنا اليومية لعدة أنواع من الآلام المتفرقة في مختلف أنحاء الجسم ومن هذه الآلام الصداع في مناطق مختلفة من الرأس، فمنها ما يكون خلفي ومنها ما يكون أمامي ومنها قد يكون في أعلى الرأس وقد يحتاج الأمر أحيانا إلى زيارة الطبيب المختص أو مراجعته بهدف تحديد أسباب هذا الصداع وطرق علاج أي نوع من هذه الأنواع.

ومن أكثر أنواع آلام الرأس شيوعا الصداع الأمامي أو الصداع في مقدمة الرأس، فما تعريفه؟ وماهي أعراضه؟ وما أسبابه وطرق علاجه؟ وما هي المؤشرات التي قد تكون خطيرة لهذا الصداع؟

تعريف صداع الرأس من الأمام

تتعرض نسبة كبيرة من الناس إلى صداع مقدمة الرأس في مختلف مراحل العمر. والصداع هو الإحساس بالألم في أي منطقة من الرأس ويحدث بسبب تغيرات غير طبيعية في عضلات وأعصاب الرأس والرقبة أو الأوعية الدموية المغذية لها، وينتج عنها ضغط على هذه الأعصاب فترسل رسائل ألم إلى الدماغ مما يؤدي إلى الإحساس بالصداع.

قد يحدث الصداع بشكل مفاجئ أو بشكل تدريجي ولفترة زمنية معينة، كما قد يؤثر على العادات اليومية الروتينية للمصاب. ومعظم حالات الصداع ليست خطيرة وربما لا تستدعي مراجعة الطبيب المختص، إلا إذا ترافقت مع أعراض أخرى متنوعة مثل الإحساس بالدوخة أو الدوار والوهن وآلام في الرقبة وغيرها.

أسباب الصداع في مقدمة الرأس

تتعدد وتختلف أسباب صداع الرأس الأمامي وفيما يلي أهم أنواعه المعروفة وأسباب كل نوع منها وأعراضه:

الصداع المتعلق بالجيوب الأنفية

قد تتعرض الجيوب الأنفية للالتهاب أو الحساسية لظروف معينة مناخية أو بيئية، وقد ينتج عنها التهاب في هذه الجيوب وتسبب صداعا في مقدمة الرأس. وأهم أعراض هذا النوع من الصداع حدوث سيلان في الأنف وارتفاع في حرارة الجسم والخفقان وانسداد الأنف وقد يترافق مع ألم في الأسنان والفكين ويزداد هذا الألم مع حركة الرأس.

الصداع الناتج عن القلق والتوتر

ويعتبر هذا النوع من أكثر أنواع الصداع انتشارا وشيوعا وأهم أعراضه الشعور بالضغط والانزعاج والاحساس بألم في منطقة العينين والجبين وألم مستمر في مختلف أنحاء الرأس. وعادةً يستمر هذا الألم لمدة تتراوح بين النصف ساعة وقد يصل لعدة ساعات أو لعدة أيام، وربما يحدث لأكثر من مرة خلال الشهر الواحد لعدة أيام وينتج هذا الصداع بسبب القلق أو الاكتئاب أو الإجهاد أو قد يكون سببه هو حدوث مشاكل في عظام وعضلات الرقبة.

الصداع العنقودي

وهذا النوع من الصداع مؤلم جدا ونادر الحدوث ويكون عادةً على جانب واحد من مقدمة الرأس خاصةً في منطقة حول العينين وقد يحدث بدون مقدمات وبشكل فجائي وأهم أعراضه سيلان في الأنف أو انسداده والشعور بالتوتر والعصبية.

الصداع الناتج عن إجهاد العينين

وهو صداع يشبه إلى حد ما الصداع الناتج عن القلق والتوتر وتتعدد الأسباب الخاصة بهذا النوع ومن أهمها التركيز لفترات طويلة في عمل ما وقضاء وقت طويل في القراءة أو المطالعة كوظيفة مرئية للعين والتعرض للضغط العصبي لأي سبب كان.

الصداع الناتج عن التهاب في شرايين الجزء الصدغي من الرأس

وهو صداع ناتج عن التهاب في الأوعية الدموية الموجودة في هذا الجزء من الرأس من جهة الخارج ويسبب حدوث صداع حاد في مقدمة الرأس وأهم أعراضه فقدان البصر لفترة ما والشعور بالتعب والوهن وحدوث آلام متفرقة في العضلات والإحساس بألم أثناء الحديث والكلام أو تناول الطعام.

الصداع الناتج عن التدخين

قد يعاني قسم كبير من المدخنين في مرحلة متوسط العمر من الصداع الأمامي في مقدمة الرأس والذي يعتقد أن التدخين من أقوى أسبابه.

الصداع الناتج عن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة

يمكن أن تؤدي بعض التمارين الرياضية الشاقة إلى حدوث صداع في مقدمة الرأس وفي هذه الحالة يجب القيام بتمارين الإحماء بشكل تدريجي قبل البدء بممارسة هذه التمارين الرياضية لتجنب حدوث هذا الصداع.

مسببات متنوعة للصداع

وقد توجد أسباب أخرى تسبب الصداع في مقدمة الرأس بالإضافة إلى كل ما ورد أعلاه ومن هذه الأسباب:

تناول بعض الأطعمة كاللحوم والألبان

تناول بعض أنواع الكحول كالنبيذ الأحمر وغيره

التغيرات في الظروف المناخية والطقس كارتفاع الرطوبة أو درجات الحرارة

القابلية للحساسية لدى البعض

حدوث اضطرابات في نظام النوم مما يؤدي إلى التعب والإرهاق

قد تؤدي بعض المؤثرات الحسية من حولنا إلى الصداع في مقدمة الرأس دون أن يخطر في بالنا أن تكون هي السبب مثل التعرض إلى الإضاءة العالية والضجيج وانتشار الروائح القوية العطرية أو غيرها.

مؤشرات خطيرة تسبب صداع الرأس من الأمام

يمكن أن يحدث الصداع في مقدمة الرأس نتيجة لوجود أسباب صحية غير شائعة تستدعي التدخل الطبي الفوري لتقييم حالة المريض وتقديم العلاجات اللازمة لها ومن هذه الأسباب:

حدوث الجلطة الدماغية

التعرض لارتجاج في الدماغ

حدوث أورام في مناطق مختلفة من الرأس

التعرض لضربة شديدة على الرأس

التهاب السحايا الناتج عن ارتفاع الحرارة الشديد في الجسم

حدوث نزيف داخلي في الدماغ

نصائح للتخفيف من ألم صداع الرأس من الأمام

هناك بعض العادات الصحية والغذائية والاجتماعية التي تساعد على التقليل والتخفيف من حدوث صداع مقدمة الرأس ومن أهم هذه العادات: