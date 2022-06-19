الأعشاب الطبية الأكثر شيوعا في العالم

توجد العديد من الأعشاب والنباتات الموجودة في العالم التي لا يعرف معظم الناس فوائدها الطبية في علاج الكثير من الأمراض التي نتعرض لها، بل يلجأون إلى الأدوية للعلاج، على الرغم من أنَ هذه الأدوية يكون تركيبها الأساسي من هذه الأعشاب الموجودة في طبيعتنا أو متاحة في الأسواق بأسعار رخيصة.

وفي مقالتنا هذه سنعرض قائمة بأهم الأعشاب الطبية الأكثر شعبية في العالم وفوائدها الطبية.

الكركم

يسمى أيضاً بـ"الورس" ويدعى باللغة الإنجليزية (Curcuma longa turmeric) وهو نبات عشبي يتبع الفصيلة الزنجبيلية، موطنه الأصلي جنوب غرب الهند. يعد الكركم من التوابل التي تستخدم في إضافة اللون والنكهة إلى الطعام، ويستخدمه الناس كثيرا عند إعداد الطعام الآسيوي، كما يستخدم في صناعة مستحضرات التجميل أيضا.

يمتلك الكركم في مكوناته مركبات نشطة تحتوي على مواد طبيعية لها خصائص صحية وعلاجية مضادة للالتهاب، وأهم هذه المركبات هو الكركمين الذي يعود له الفضل في إعطاء الكركم هذه الفوائد الطبية.

فوائد الكركم الطبية

ومن أهم فوائد الكركم الصحية والعلاجية ما يلي:

يحتوي الكركم على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة. يقلل الكركم من مخاطر الإصابة بأمراض الدماغ وأمراض القلب، ويعمل على تحسين وظائف الدماغ. للكركم فوائد كثيرة على الأسنان، فهو يعالج التهاب واحمرار اللثة، ويساعد على تبييض الأسنان لذلك يدخل في تركيب معجون الأسنان، كما أن له خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات لذلك يعالج التهابات الفم. يفيد الكركم في علاج التهاب الأنف التحسسي مثل الحكة والعطس واحتقان وسيلان الأنف. يعمل الكركم على إزالة الكولسترول من الكبد وتنظيفه من السموم المتراكمة، كما يحفز إنتاج العصارة الصفراوية ويحسن الهضم. يعمل الكركم على تحسين عملية الانتصاب عند الرجال. يفيد الكركم في عملية التنحيف، بسبب دور الكركمين في حرق الدهون ومنع تخزينها، كما يقلل من الشهية ويحفز عملية الاستقلاب في الجسم. له فوائد كثيرة على البشرة، فهو يشفي الجروح ويساعد في التخلص من حب الشباب ويعمل على تأخير علامات الشيخوخة ويعالج الصدفية.

الزنجبيل

هو نبات جذري ينتمي للفصيلة الزنجبيلية، واسمه العلمي (Zingiber officinale) ويتميز بطعمه القوي واللاذع، ويفضل تناوله طازجا أو مجففا بشكلٍ معتدل للحصول على الفوائد الصحية الموجودة فيه، فهو يحتوي على العديد من المركبات المفيدة أهمها الجنجرول.

يعد الزنجبيل من التوابل الهامة عن طريق طحن جذوره، كما يمكن استخدام الزيت المستخلص منه أو منقوع الزنجبيل في الماء المغلي لعلاج بعض الأمراض. استخدمه الهنود والصينيون منذ القديم في معالجة الكثير من المشكلات الصحية.

فوائد الزنجبيل

أهم فوائد الزنجبيل الصحية والعلاجية تتمثل بما يلي:

يساعد على تخفيف الوزن، بسبب احتواء الزنجبيل كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تعطي إحساسا بالشبع، وقدرته على تنشيط عملية الاستقلاب في الجسم التي تؤدي إلى زيادة حرق الدهون مما يساهم في خسارة الوزن. يخفف من آلام الدورة الشهرية عند النساء عن طريق شرب مغلي الزنجبيل. يساهم الزنجبيل بتنقية ونضارة البشرة لاحتوائه مضادات الأكسدة، التي تعقم البشرة وتفتحها وتقوم بتصفيتها من حب الشباب. يعمل على تحسين الصحة الجنسية، حيث يزيد من الرغبة الجنسية عند الزوجين ويعزز الانتصاب ويؤخر عملية القذف عند الرجل، كما يدخل في تركيب الأدوية التي تعالج مشاكل ضعف الانتصاب والعجز الجنسي، ويعالج رائحة المهبل الكريهة عند المرأة. يساعد الزنجبيل على معالجة التهابات الجهاز التنفسي، من خلال تخفيف السعال وطرد البلغم وتوسيع الشعب الهوائية، ويعالج التهاب البلعوم. يعد الزنجبيل مهدئا لآلام الرأس، بحيث يخفف الألم الناتج عن الصداع النصفي. يساهم في تنشيط الدورة الدموية، مما يعزز صحة القلب والشرايين ويعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

البابونج

يعتبر البابونج نبات حولي صيفي ينتمي للفصيلة النجمية، واسمه العلمي اللاتيني Matricaria chamomilla وله رائحة عطرية زكية، وشكله يشبه زهر الأقحوان.

يمكن تناوله عن طريق شرب شاي البابونج، الذي يمكن تحضيره بوضع البابونج في كمية من الماء المغلي وتركها لمدة من الزمن حتى يتخمر، ثم نقوم بتصفيته وشرب هذا الشاي الناتج عنه.

فوائد البابونج

أهم الفوائد الصحية التي يقدمها البابونج:

يعتبر البابونج علاجا فعالا لمشاكل الأرق والقلق واضطرابات النوم لأنه يحتوي على خصائص هامة تهدئ الأعصاب. يعمل البابونج على تعزيز المناعة وحماية الجسم من الإصابة بالالتهابات، لاحتوائه على مضادات حيوية طبيعية. يساهم في معالجة بعض الأمراض الجلدية، حيث يقوم بعلاج وتهدئة بعض المشكلات التي تتعرض لها بشرة الجلد، مثل الأكزيما، والتهاب الجلد، ويعتبر البابونج مفيد أيضا في علاج مشكلة تقرحات الفم لذلك يستخدم كغسول للفم. يفيد مغلي البابونج في علاج مشاكل الأطفال الرضع، مثل الحمى والإسهال والمغص الشديد، لأنه يحارب تشنج عضلات المعدة والأمعاء ويهدئ الألم والاضطرابات الهضمية. يساعد البابونج في تخفيف تشنجات العضلات ويعمل على استرخاء الأعصاب، مما يقلل من الأعراض المرافقة للدورة الشهرية على سبيل المثال.

الجينسنغ

هو نبات عشبي تستخدم جذوره في صناعة العقاقير الطبية، ينتمي للفصيلة الارالية واسمه العلمي هو (Panax). يعد الجينسنغ من الأعشاب الطبية الأكثر شهرة في العالم بسبب خصائصه العلاجية، اكتُشف في فيتنام، ويفضل المناخات الباردة للنمو.

له عدة انواع مثل:

بانكس الجينسنغ.

الجينسنغ الأميركي.

الجينسنغ السيبيري.

فوائد الجينسنغ

للجينسنغ فوائد طبية وعلاجية متعددة مثل:

يعالج الجينسنغ مرض الزهايمر، حيث يعمل على تحسين ذاكرة الدماغ في حال تم تناوله يوميا لمدة 3 شهور، كما يعزز العمليات الذهنية من تفكير وعمليات حسابية وردود أفعال. يفيد الجينسنغ في تحسين الامراض الرئوية، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن ومرض الربو والأنفلونزا، كما أنَ أخذ الجينسنغ مع أدوية الصادات الحيوية يزيد من فعاليتها في قتل الجراثيم. يفيد الجينسنغ في معالجة بعض أمراض السرطان، مثل سرطان الرئة وسرطان الجلد وسرطان المبيض وسرطان الثدي وسرطان الكبد. الجينسنغ مفيد لمرضى السكري، لأن له خصائص علاجية تقلل مستوى السكريات في الدم وتحسن من حالتهم. الجينسنغ مفيد لمرضى القلب، حيث يساعد المرضى المصابين بفشل القلب ويحسن من حالة مرضى قصور القلب. يعمل الجينسنغ على تقليل أعراض سن اليأس، من خلال تخفيف التعب وحالات الاكتئاب واضطرابات النوم والهبات الساخنة. يعتبر الجينسنغ من أدوية العلاج الجنسي الفعالة، حيث يعالج ضعف الانتصاب وسرعة القذف عند الرجال، كما يساهم في تحسين الرغبة الجنسية عند النساء.

الجنكة

تسمى أيضا بالجنكو أو شجرة المعبد أو جنكو ذو الشقين، تنتمي للفصيلة الجنكوية واسمها العلمي (Ginkgo biloba) ويمكن أن نحصل عليها من شجرة الجنكة.

فوائد الجنكة

يمكن استخدام الجنكة للحصول على عدة فوائد طبية وعلاجية منها: