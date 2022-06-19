فوائد جل الألوفيرا للشعر والبشرة

من المعروف عن نبتة الألوفيرا أن لها فوائد لا تعد ولا تحصى للجسم. سنذكر في هذا المقال أهم فوائد الألوفيرا للشعر والبشرة.

فوائد جل الألوفيرا للشعر

يرطب الشعر

يعمل جل الألوفيرا على ترطيب فروة الرأس وترطيب الشعر، بحيث يتميز عن غيره من المرطبات بأنه لا يؤدي إلى إغلاق المسام بعد استخدامه ولا يشكل طبقة دهنية على فروة الرأس.

ينظف الشعر الدهني

يعمل جل الألوفيرا على تنظيف بصيلات الشعر وتطهيرها، كما يقوم بتخليص فروة الرأس من طبقات الدهون غير المرغوبة التي تراكمت سابقا، كما تجدد الألوفيرا مسامات الشعر الدهني وتعطيه اللمعان وتجعله ذو إشراق وحيوية.

يصلح الشعر التالف

يتكون جل الألوفيرا من مادة هلامية محتوية على العديد من الفيتامينات الهامة التي تغذي الجذور وتصلح بصيلات الشعر لتجعله أكثر صحةً وحيويةً ولمعانا، مثل فيتامين C وفيتامين A وفيتامين H.

يزيد نمو الشعر

من فوائد جل الألوفيرا للشعر أنه يقوم بتنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس، وذلك عند وضع هذا الجل المستخلص على الفروة، كما يقوم بتقوية جذور الشعر مما يؤدي إلى تقليل احتمالية تساقط الشعر وزيادة نموه.

المكونات

ملعقتان من جل الألوفيرا.

ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير والاستعمال

يتم مزج المكونات مع بعضها البعض. نضع هذا المزيج على فروة الرأس. نقوم بالتدليك برفقٍ وبشكلٍ بطيء. نتركه على الشعر لعدة ساعات . نقوم بغسله بشامبو عادي لا يحتوي على أي مواد كيماوية. نكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.

يقوي الشعر ويقلل من تساقطه

يعمل جل الألوفيرا على تقوية بصيلات الشعر ويحد من تساقطه لاحتوائه على الفيتامينات والخصائص المفيدة للشعر.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من مطحون الحلبة.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بمزج ملعقتين كبيرتين من جل الألوفيرا مع ملعقة صغيرة من حبوب الحلبة المطحونة.

عند الحصول على مزيج متجانس نضعه على الشعر من فروة الرأس حتى نهاية الشعر.

ندلَك فروة الرأس بلطف ثم نتركه لمدة نصف ساعة.

نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو الذي يخلو من المواد الكيماوية.

يساعد في التخلص من القشرة في الشعر

يقوم جل الألوفيرا بتخليص الشعر من القشرة الموجودة فيه لاحتوائه على العديد من الأحماض الأمينية التي تقوم بدورها بمساعدة فروة الرأس على التخلص من الملوثات المتراكمة عليها كما تقلل من التهاب قشرة الجلد الدهنية، والتخلص من الحكة وتخفيف الألم بسبب خصائصه المهدئة.

المكونات

ورقة من نبات صبار الألوفيرا.

كبسولتان من فيتامين E.

طريقة التحضير والاستعمال

نقوم باستخراج زيت فيتامين E.

نستخلص الجل من ورقة صبار الألوفيرا ثم نخلط المكونين معا.

نضع المزيج بعد خلطه على المكان المتضرر من القشرة في فروة الرأس وندلَكه بلطف.

نتركه لمدة ساعة من الزمن.

بعد ساعة نغسل الشعر بالماء والشامبو الذي يخلو من أي مواد كيماوية.

يجب أن نكرر هذه الطريقة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

فوائد جل الالوفيرا للبشرة

تقليل حب الشباب والبقع

يعمل الصبار كصاد حيوي ضد الالتهابات لأنَ الأوكسينات والجبرلينات من مكوناته المضادة للجراثيم، وبالتالي هذا يساعد على تقليل حب الشباب، ووجود السكريات ضمن مكوناته يساعد على تحفيز نمو كل الخلايا الجديدة، مما يؤدي إلى سرعة عملية الشفاء من مشكلة حبوب الشباب ويمنع تشكل الندبات مكانها.

ويعتبر جل الألوفيرا منظفا جيدا وطبيعيا للبشرة، يساعد في إزالة الشوائب والندبات لذلك يدخل في تصنيع غسول البشرة والكريمات والمراهم الطبية المرممة لجلد البشرة. ولتحضير هذا الماسك المفيد للبشرة نتبع ما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

قطرتان أو ثلاث قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

نضيف قطرات عصير الليمون إلى جل الألوفيرا ونخلطهم مع بعضها البعض بشكل جيد.

ندلك البشرة بلطف ونتركها لعدة ساعات أو نضعها قبل النوم ونغسل البشرة في الصباح.

في حال الخروج من المنزل بعد إزالة هذا الماسك يفضل وضع كريم الواقي الشمسي لأن عصير الليمون المضاف للماسك يسبب الحساسية عند التعرض للشمس.

الوقاية من علامات الشيخوخة

إنَ الجذور الحرة تسبب أضرارا كثيرة للبشرة، ونستطيع أن نقضي عليها باستخدام جل الصبار الذي يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين A، وفيتامين B، وفيتامين C، وفيتامين H. كما أنَ تقدم العمر يجعل جلد البشرة جافا ويفقد من نضارته ومرونته ويسبب ظهور علامات تقدم السن المبكرة.

يقوم جل الألوفيرا بمحاربة علامات الشيخوخة، ويقلل من ترهلات الجلد وتجاعيد البشرة والخطوط الدقيقة، ويعمل على تخليص الجلد من خلاياه الميتة ويحفز إنتاج خلايا الجلد من جديد ويمنح الترطيب للبشرة المتعبة، ويمكن استعمال هذا الماسك لتقشير البشرة.

المكونات

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

طريقة التحضير والاستعمال

نخلط المكونات جيدا لنحصل على خليط متجانس.

نضع هذا الخليط على بشرة الوجه والرقبة والأيدي ونتركه لمدة 20–30 دقيقة.

ندلك البشرة بلطف بشرط أن تكون الأصابع مبللة بالماء.

نغسل الوجه والرقبة والأيدي بالماء البارد.

يستخدم هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع.

معالجة الحروق

يساعد جل الألوفيرا على معالجة الحروق الناجمة عن الشمس أو الماء أو النار، حيث يساعد على تبريد مكان الحرق وتهدئة الألم ومع المداومة عليه يقوم بترميم الجلد ويسرع الشفاء، لذلك يدخل في تركيب الكريمات المرممة للجلد والمراهم التي تساعد في علاج الالتهابات الجلدية، لاحتوائه على الفيتامينات والمواد المضادة للالتهابات. يمكن استعماله لمعالجة الحروق كما يلي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير والاستخدام