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تشخيص أول إصابة بجدري القردة في لبنان

تاريخ النشر: 20/06/2022 - 13:00

تشخيص أول إصابة بجدري القردة في لبنان
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول

أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، الإثنين، بأنه جرى تشخيص أول إصابة بمرض جدري القردة في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الصحة اللبنانية، أن "الإصابة المسجلة وافدة من الخارج (لم تحدد مصدرها)، وهي تتبع حاليا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية".

وأضاف أن "الوزارة تتابع المخالطين المقربين من الإصابة"، مطالبة الجميع باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وشهدت الفترة الأخيرة تسجيل عدة إصابات بالمرض في عدة دول بينها إسبانيا والبرتغال وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا والنمسا إلى جانب إسرائيل.

وجدري القردة مرض نادر شبيه بالجدري البشري، تم رصده أول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

واكتشف جدري القردة أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.

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#لبنان
#جدري القردة
#جدري القرود

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