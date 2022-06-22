طرق التخفيف من آلام الحيض

تعاني النساء في أنحاء العالم من آلام الحيض ويلجأن إلى الكثير من الطرق والحيل والأساليب للتخلص أو التخفيف من هذه الآلام. سنعرض لكم في هذا المقال أهم وأنجح الطرق للتخفيف من الأعراض التي تترافق مع الحيض حسب آراء الأطباء والمختصين.

شرب كمية كافية من الماء

يساعد شرب كميات جيدة من الماء على التخلص من انتفاخ البطن الذي قد يكون عاملا سلبيا أثناء الحيض وآلامه. يمكن وضع شرائح من الليمون أو أوراق النعناع إلى كأس الماء كنوع من المنكهات. من الضروري أيضا الابتعاد عن الملح الذي يسبب احتباس السوائل في الجسم كما أن الابتعاد عن الكحول كليا أمر في غاية الأهمية.

تصاب بعض النساء بالإسهال أو الإقياء أثناء الحيض أو في حالات معينة تترافق معه وعندها يجب تعويض السوائل بشكل كافي عبر شرب الماء. أما إذا كنتي واحدة من اللواتي لا يتذكرن شرب الماء فقد يكون من المفيد تحضير إناء مما يسمى مشروب الديتوكس على طريقة المنتجعات الصحية عبر وضع شرائح الخيار والزنجبيل والليمون وأوراق النعناع والنوع الذي تفضلينه من الفواكه مثل الفريز أو الخوخ والحرص على شرب محتويات الإناء خلال اليوم أو الاكتفاء بتناول نوع قليل الملح من الحساء أو مشروبات معلبة خالية من السكر والكحول والكافيين.

الانتباه للحمية الغذائية

تشتهي النساء تناول المأكولات الحلوة والدهنية والمالحة في فترة الحيض إلا أن الانتباه للحمية الغذائية قد يكون عاملا مهما في تخفيف مضاعفات وآلام الحيض. ينصح الأطباء بالابتعاد عن الحلويات أو التسالي المالحة مثل رقائق البطاطس على سبيل المثال وتناول الأطعمة المفيدة والتي قد تكون قادرة على تخفيف آلام الحيض مثل المأكولات التي تحتوي على مضادات التهاب بشكل طبيعي مثل الطماطم والقرع والتوت والفلفل الرومي أو المأكولات الغنية بالأوميغا 3 والأحماض الدهنية مثل السمك والأصناف الغنية بالكالسيوم مثل اللوز والخضروات الورقية والبقول.

من الجيد اتباع حمية غذائية صحية طوال الوقت إلا أن الأطباء يحذرون خلال الحيض بشكل خاص من:

السكر الأبيض.

الخبز.

المعكرونة.

الدهون المتحولة الموجودة في كل المأكولات السريعة مثل البطاطس المقلية والبسكويت.

الرقائق المملحة.

السمنة.

الكحول والتبغ.

الكافيين.

كل المأكولات السابقة تساهم في زيادة الالتهاب عوضا عن تخفيفه ولذلك يجب تفاديها.

الحصول على فيتامين D

من الممكن أن تتحول آلام الحيض عند بعض النساء إلى حالة تشل الحركة وتمنعهن من أداء وظائفهن اليومية. تزداد حدة هذه الآلام عندما يرتفع مستوى "البروستاغلاندينات" التي تحفز الرحم على التقلص والانقباض. مهمة تقلصات الرحم أثناء الحيض هو التخلص من الطبقة الدموية التي شكلها الجسم لاستقبال البيضة الملقحة إلا أنها ما يسبب الألم الشديد. وقد أثبتت الدراسات أن فيتامين D له القدرة على خفض مستوى مركبات "البروستاغلاندينات" وبالتالي تخف حدة آلام البطن. وأن النساء اللواتي يتناولن فيتامين D بانتظام يستعملن مسكنات ألم أقل بعد المباشرة بتناوله.

يمكن استشارة الطبيب وإجراء فحص دم بسيط لمعرفة مستوى هذا الفيتامين في الجسم والجرعات التي يجب تناولها لتعويض النقص فيه.

تطبيق الحرارة موضعيا

يساهم تعريض منطقة البطن للحرارة أو وضع كيس الماء الحار أو الكمادات الساخنة عليها بالتخفيف من آلام الحيض بشكل كبير. تعتبر هذه الطريقة سهلة ومتوفرة وهي قد تغني عن تناول مسكنات الألم تماما إذا استمرت المرأة بتطبيق الحرارة على منطقة البطن لأن الحرارة كفيلة بجعل العضلات تسترخي.

التمارين الرياضية

بالرغم من أن معظم النساء يلجأن إلى السرير أثناء فترة الحيض وبالكاد يتحركن إلا أن الكثيرات لديهن وجهة نظر مختلفة. قد تكون التمارين الرياضية ذات تأثير إيجابي على التخفيف من آلام البطن أثناء الحيض وخصوصا أن حركة الجسم تطلق الإندورفينات التي تحسن المزاج وتريح الجهاز العصبي. يمكن للمرأة اختيار النشاط الرياضي الذي يناسبها مثل الركض أو المشي أو حتى أنواع الألعاب الجماعية مثل كرة اليد كما أن اليوغا خيار جيد جدا.

تناول الكالسيوم

ما لا تعرفه عن الكالسيوم هو أنه مهم لصحة القلب والعضلات والجهاز العصبي تماما مثل أهميته لصحة العظام. بالإضافة إلى ذلك فإن تناول كميات مناسبة من الكالسيوم قد يساعد في تخفيف آلام الحيض. فقد أثبتت دراسة علمية أن النساء اللواتي يتناولن 1000 مغ من الكالسيوم يوميا يعانين من آلام أخف أثناء الحيض من النساء اللواتي لا يتناولن الكالسيوم.

تناول المغنيزيوم

يحتاج الجسم إلى المغنيزيوم لإنتاج أكثر من 3000 أنزيم ويدخل في عمل وصحة العضلات والأعصاب وله دور في تنظيم ضغط الدم ونسبة السكر. كما أن المغنيزيوم له دور في تركيب الـDNA و الـRNA في الجسم ويحتوي على الغلوتاثيونات وهي أهم أنواع مضادات الأكسدة في الجسم.

يمكن أن يساهم تناول المغنيزيوم خصوصا إذا ترافق مع فيتامين B6 بتخفيف أعراض آلام الحيض حيث وجدت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي يتناولن 250 مغ من المغنيزيوم و40 مغ من فيتامين B6 بشكل يومي سجلن انخفاضا ملحوظا في حدة آلام الحيض.

تناول المشروبات الساخنة

لطالما اتبعت النسوة هذه الطريقة وخصوصا في منطقتنا العربية. وبالرغم من أن الفتيات الصغيرات قد يعتقدن أن هذه الطريقة غير ناجحة إلا أنها في الحقيقة تساهم في خفض مستوى الألم. تحتوي كل من الأعشاب أو المنتجات الطبيعية التالية على مجموعة من المغذيات والخواص المضادة للالتهاب التي قد تساعد على التخلص من الألم وهي منتجات طبيعية أي أنها لا تحتوي على مواد كيميائية تضر بالجسم. ننصحك باختيار واحدة من المواد التالية وصنع شاي أو "زهورات" منها وعدم الخلط بين أكثر من نوعين لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج سلبية في حالات نادرة:

الكركم

البابونج

الزنجبيل

القرفة

الشبث

الشمرة أو الشمار

تناول المسكنات

بالرغم من أن آلام الحيض أمر طبيعي إلا أن التغير في حدتها للاسوأ أو عدم القدرة على احتمالها قد تستدعي زيارة الطبيب. أما إذا كانت هذه الآلام محتملة ولكن قد تعيق نشاطك اليومي فيمكن اللجوء إلى الأدوية المسكنة والمرخية للعضلات والتي تباع في الصيدليات بدون وصفة طبية.