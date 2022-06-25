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الصحة العالمية: جدري القردة ليس حالة طوارئ عالمية حاليا

تاريخ النشر: 25/06/2022 - 23:41

الصحة العالمية: جدري القردة ليس حالة طوارئ عالمية حاليا
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن تفشي جدري القردة يشكل تهديدا صحيا يثير قلقا بالغا لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.

وإثر اجتماع خبراء لتقييم الأوضاع على هذا الصعيد، قال تيدروس في بيان "في الوقت الراهن لا يشكل (تفشي جدري القردة) حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا"، في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.

وشهدت الفترة الأخيرة تسجيل عدة إصابات بالمرض في عدة دول بينها إسبانيا والبرتغال وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا والنمسا ولبنان إلى جانب إسرائيل.

وجدري القردة مرض نادر شبيه بالجدري البشري، تم رصده أول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

واكتشف جدري القردة أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.

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#منظمة الصحة العالمية
#جدري القردة
#جدري القرود

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