دليلك عن اضطرابات الجهاز الهضمي

يحتوي الجسم على عدة أجهزة حيوية تقوم بوظائفها التي تؤدي إلى استمرار الحياة بشكل طبيعي ومن هذه الأجهزة الجهاز الهضمي.

يمتد الجهاز الهضمي في الجسم من الفم حتى فتحة الشرج مرورا بعدة أجزاء، وقد يتعرض هذا الجهاز إلى أمراض متعددة وفي مناطق كثيرة منه وتتباين هذه الأمراض من حيث شدتها وخطورتها ومكان الإصابة بها وأسبابها وطرق علاجها والوقاية منها.

أنواع أمراض الجهاز الهضمي

تقسم أمراض الجهاز الهضمي إلى أكثر من نوع ولكن هناك نوعين يعتبران رئيسيان وهما:

الأمراض الوظيفية

وهي أمراض الجهاز الهضمي المتعلقة بالوظيفة التي يقوم بها يوميا خصوصا الأمعاء وينتج عنها العديد من المشاكل الصحية وفي الحالة العادية لا تعتبر خطيرة ومقلقة إذا لم تستمر لفترة طويلة ولكن في حال استمرارها يجب ألا تهمل وتصبح خطيرة ويجب مراجعة الطبيب وإجراء فحوصات وصور مخبرية ضرورية لتشخيص الحالة ومعرفة السبب وأهم هذه الأمراض الوظيفية وأكثرها شيوعا هي:

متلازمة القولون العصبي

التسمم الغذائي

الإمساك

الإسهال

الارتجاع المعدي المريئي





الأمراض الجهازية أو الهيكلية

هي أمراض الجهاز الهضمي المتعلقة بهيكل الجهاز الوظيفي وشكله وغالبا تحتاج إلى عمل جراحي وبعض الحالات تعالج دوائيا قدر الإمكان. وأهم هذه الأمراض الهيكلية وهي كثيرة:

أورام القولون الحميدة والخبيثة.

التهاب الكولون الإشعاعي والإقفاري والمعدي أو التقرحي.

التهاب الأمعاء.

حصى المرارة.

مرض كرون المجهول السبب.

البواسير.

التهاب الزائدة الدودية.

الانسداد المعوي.

متلازمة قصر الأمعاء.

الالتصاقات البطنية.

التهاب البنكرياس.

مرض ويبل.

متلازمة سوء الامتصاص.

أعراض الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي

تتباين أعراض الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي من مرض لآخر ومن شخص لآخر حسب طبيعة جسمه وقوة مناعته ومكان الإصابة، وهناك عدة أنواع للأعراض فمنها ما هو شائع ومنها أعراض جلدية ومنها ما يستدعي التدخل الطبي الفوري.

الأعراض الشائعة

أهم هذه الأعراض:

الغازات المزعجة

الانتفاخ في البطن

تشنجات في الأمعاء

الإحساس بالألم

حدوث إسهال أو إمساك

التجشؤ بشكل كبير

تغير في طبيعة عمل الأمعاء من حيث التبرز

الأعراض الجلدية

أهم هذه الأعراض وجود بروزات لحمية وحكة شديدة وبثور وأحيانا جروح في المنطقة الشرجية وتشققات نزفية أحيانا وقشور جلدية.

الأعراض التي تستدعي التدخل الطبي الفوري

هناك أعراض لا يجب إهمالها أبدا وينبغي مراجعة الطبيب فور ظهورها لأنها قد تدل على وجود خطر ومنها:

آلام بطنية متكررة وشديدة.

فقدان الوزن بشكل سريع.

الإرهاق المستمر.

وجود نزف أو دماء في البراز أو تغير لون البراز نحو الأسود أو لمعانه.

الإحساس بعدم القدرة على الإفراغ الكامل للأمعاء.

يمكن أن تترافق هذه الأعراض مع وجود دوار.

أسباب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي

تختلف أسباب أمراض الجهاز الهضمي حسب أنواعها:

أسباب أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية

وأهم أسباب الإصابة بهذه الأمراض هي:

قلة استهلاك أو تناول الألياف في النظام الغذائي المتبع.

قلة ممارسة الرياضة.

الشعور بالقلق والتوتر بشكل دائم.

الامتناع أو عدم القدرة على التبرز عند الشعور بالحاجة.

تناول الألبان بكميات كبيرة.

تغيير روتين الحياة في حالات السفر مثلا.

تناول بعض الأدوية والعقاقير الطبية مثل أدوية الحموضة المحتوية على الكالسيوم مثلا والأدوية المعالجة لحالات الإسهال والتي تؤدي إلى إضعاف الأمعاء مع مرور الوقت والاستخدام المتكرر لها.

تناول أدوية الاكتئاب والقلق.

تناول أدوية الحديد بشكل كبير والمسكنات.

أسباب أمراض الجهاز الهضمي الهيكلية

العديد من أسباب هذا النوع من الأمراض مجهول السبب حتى الآن ولكن هناك بعض الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى حصول بعض هذه الأمراض ومن هذه الأسباب تعرض الجسم للطفيليات والبكتيريا والفيروسات والإشعاعات المسببة للانقسام في خلايا الجهاز الهضمي التي قد تؤدي إلى حدوث أورام وقد ينتج عنها أيضا إصابة في أحد أجزاء الجهاز الهضمي.

تشخيص أمراض الجهاز الهضمي

توجد العديد من الطرق لتشخيص أمراض الجهاز الهضمي وهي:

الفحص السريري

يقوم الطبيب بفحص المريض ومعاينته سريريا ويحاول البحث عن دلائل للمرض من خلال توجيه عدة أسئلة للمريض وتقديم المساعدة له.

التحاليل الطبية المخبرية

يقوم الطبيب بطلبها في حال الشك بوجود فيروسات أو بكتيريا مسببة للمرض حيث قد يطلب تحاليل للبراز أو تحاليل للدم للبحث عن أنواع الطفيليات والفيروسات فيها.

إجراء التنظير

يتم إجراء التنظير بإدخال كاميرا متصلة بجهاز حاسوب إلى جسم المريض وغالبا من فتحة الشرج وذلك في حال وجود دماء في برازه أو تكرار الأعراض لديه كما يوجد نوع آخر من التنظير هو التنظير المعدي.

الصور الشعاعية

سواء بالموجات فوق الصوتية أو بالرنين المغناطيسي أو بالتصوير المقطعي.

مضاعفات للإصابة بأمراض الجهاز الهضمي

قد تحدث عدة مضاعفات مزعجة لأمراض الجهاز الهضمي ومنها:

الإحساس بالتعب والإرهاق بشكل مستمر.

عدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية للشخص.

قد تحدث بعض الاضطرابات النفسية وتؤدي إلى القلق والتوتر نتيجة كثرة التفكير بالمرض وربما بسبب فقدان الوزن بشكل كبير.

قد تحدث في أقصى الحالات الوفاة نتيجة مضاعفات الأورام الخبيثة.

علاجات أمراض الجهاز الهضمي

يتضمن علاج أمراض الجهاز الهضمي عدة طرق وأهمها:

العقاقير الطبية والأدوية التي تستخدم لعدة وظائف فمنها المسكنات التي تستخدم لتسكين الآلام البطنية والتشنجات ومنها أدوية الحموضة المزعجة وقد تستخدم أنواع من المضادات الحيوية لمقاومة الملوثات والبكتيريا والفيروسات أما في حال وجود أعراض جلدية فتستخدم أدوية جلدية خصوصا لمنطقة الشرج. العلاج بالجراحة حيث قد يضطر الطبيب أحيانا للجوء إلى الجراحة في بعض الحالات مثل وجود الأورام فيقوم باستئصالها وقد يحتاج لإجراء جراحة في حالات البواسير وانسداد الأمعاء والشق الشرجي. طرق أخرى للعلاج مثل العلاج بالأشعة والمواد الكيميائية وقد تكون بعض الطرق الطبيعية جيدة لبعض الحالات مثل الملينات والمسكنات العشبية وغيرها لمعالجة الغازات أو الإمساك.

الوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي

هناك بعض الإجراءات والإرشادات التي يمكن اتخاذها للوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي ومنها: