إن المغنيسيوم هو من أهم العناصر الموجودة في جسم الإنسان، حيث يعتبر ضروريا لصحة العظام والقلب والأعصاب والعضلات، ويساعد جسمك على التحكم في ضغط الدم والطاقة وكذلك سكر الدم والعديد من العمليات الهامة الأخرى. عادة، يمكنك الحصول على المغنيسيوم بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة مثل المكسرات وزبدة الفول السوداني والسبانخ والفاصولياء والموز والحبوب الكاملة والحليب وسمك السلمون.

مع ذلك، فقد أشارت الدراسات إلى انتشار أعراض نقص المغنيسيوم بين فئة كبيرة من الأشخاص من كافة الأعمار، حيث يمكن أن تشمل بعض الأعراض المبكرة القيء والغثيان والتعب والضعف وفقدان الشهية، إلا أن هذه الأعراض من الممكن أن تتقاطع مع حالات صحية أخرى، الأمر الذي يجعل من الصعب الجزم إن كانت تلك أعراض نقص المغنيسيوم أم لا.

ماذا يعني نقص المغنيسيوم؟

أثبتت معظم الدراسات أن هناك عدد كبير من الأشخاص حول العالم الذين لا يحصلون على حاجتهم من المغنيسيوم في نظامهم الغذائي. مع هذا، فإن الجسم يحتفظ بمستويات المغنيسيوم الحالية لوقت طويل، لهذا لن تشعر فورا بأعراض نقصانه. إذ أن النقص في المغنيسيوم يحدث بشكل أساسي عندما لا يحصل الجسم على كل المغنيسيوم الذي يحتاجه بشكل يومي.

تعتبر المشاكل الصحية المرتبطة بنقص المغنيسيوم نادرة، لكن إن كانت مستويات المغنيسيوم لديك منخفضة على المدى الطويل بسبب حالات صحية أخرى مثل تناول بعض الأدوية أو إدمان الكحول، فمن الممكن أن تكون أكثر عرضة للخطر.

بعض العوامل التي تزيد من خطر ظهور أعراض نقص المغنيسيوم

أهم هذه العوامل هي:

اتباع نظام غذائي منخفض المغنيسيوم لوقت طويل.

وجود بعض الاضطرابات المعدية أو المعوية مثل داء كرون أو التهاب الأمعاء أو الاضطرابات الهضمية.

فقدان كميات كبيرة من المغنيسيوم عن طريق البول والتعرق الناتج عن نوع من الاضطرابات الوراثية أو شرب الكثير من الكحول.

الحمل أو الرضاعة.

وجود بعض الاضطرابات في الغدد جارات الدرقية وفرط الألدوستيرونية.

الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

أن يكون الشخص مسنا.

تناول بعض أنواع الأدوية، مثل مثبطات مضخة البروتون ومدرات البول والبايفوسفونيت بالإضافة إلى المضادات الحيوية.

آثار نقص المغنيسيوم على المدى الطويل

من الممكن أن يكون لنقص المغنيسيوم على المدى الطويل بعض الآثار الضارة التي تشمل:

كثافة العظام.

وظيفة الدماغ.

وظيفة العضلات والأعصاب.

الجهاز الهضمي.

من الممكن أن تكون الآثار الضارة على كثافة العظام مصدر قلق خاص. حيث عند الأشخاص الأصغر سنا، من الممكن أن يمنع نقص المغنيسيوم نمو العظام. إذ أنه من الضروري الحصول على كمية كافية من المغنيسيوم أثناء الطفولة عندما تكون العظام في حالة نمو مستمر. أما عند كبار السن، فمن الممكن أن يزيد نقص المغنيسيوم من خطر الإصابة بهشاشة العظام وسهولة كسرها.

أهم الأعراض التي تظهر لمصابي نقص المغنيسيوم

هناك العديد من أعراض نقص المغنيسيوم والتي من الممكن أن تظهر في حالات متقدمة. أهمها:

تشنجات العضلات

تعتبر تشنجات العضلات من أكثر العلامات التي تدل على نقص المغنيسيوم، كما يعتقد العلماء أن هذه الأعراض ناتجة بشكل أساسي عن تدفق كمية أكبر من الكالسيوم إلى الخلايا العصبية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إثارة أعصاب العضلات أو تحفيزها.

حالات الصحة العقلية

تعتبر هذه الحالات من أشهر أعراض نقص المغنيسيوم، ومن أهم الأمثلة على تلك الحالات هي اللامبالاة، والتي تتميز بنوع من الخدر العقلي أو قلة العاطفة والمشاعر. في حين أن نقص المغنيسيوم المتفاقم من الممكن أن يؤدي إلى حالات من الغيبوبة والهذيان، بالإضافة إلى مرض الاكتئاب في بعض الأحيان.

هشاشة العظام

تعتبر هشاشة العظام نوع من الاضطرابات الذي يتسم بضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام. هناك العديد من العوامل التي تزيد من فرص حصول هشاشة العظام.

العوامل التي تزيد من فرص حصول هشاشة العظام

الشيخوخة

عدم ممارسة الرياضة

نقص فيتامين د وفيتامين ك

بالطبع يأتي على رأس هذه العوامل نقص المغنيسيوم، حيث إلى جانب تأثيره المباشر على العظام، فإنه يقلل أيضا من مستويات الكالسيوم في الدم.

التعب وضعف العضلات

إن التعب بشكل طبي هو عبارة عن حالة تتميز بالإرهاق أو الضعف الجسدي أو العقلي، ويعتبر من أهم أعراض نقص المغنيسيوم. لكن هذا لا يعني أن التعب وحده من الممكن أن يشخص حالة نقص المغنيسيوم لدى الشخص، حيث من الطبيعي أن يشعر جسد الإنسان بالتعب بين الحين والآخر طالما أنه ليس تعبا مستمرا.

علامة أخرى أكثر تحديدا لنقص المغنيسيوم هي ضعف العضلات، والذي قد يكون ناجما عن الوهن العضلي. حيث يعتقد العلماء أن السبب الرئيسي للضعف هو فقدان البوتاسيوم في خلايا العضلات، وهي حالة ترتبط بشكل مباشر بنقص المغنيسيوم.

ضغط الدم المرتفع

تشير الدراسات التي تم إجراؤها إلى أن نقص المغنيسيوم من الممكن أن يزيد من ضغط الدم ما يؤدي إلى الإصابة بضغط الدم المرتفع، والذي يعتبر عاملا خطرا وقويا للإصابة بأمراض القلب. ويمكن الاستعانة بمكملات المغنيسيوم في هذه الحالة من أجل خفض ضغط الدم، خاصة عند المسنين المصابين بهذا المرض.

الربو

يظهر نقص المغنيسيوم أحيانا لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات الربو الحاد. إلى جانب ذلك، تميل مستويات المغنيسيوم إلى أن تكون أقل لدى الأشخاص المصابين بالربو مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالة المرضية.

يعتقد الباحثون والعلماء أن نقص المغنيسيوم من الممكن أن يتسبب في تراكم الكالسيوم في العضلات المبطنة للممرات الهوائية في الرئتين، الأمر الذي يتسبب في انقباض الشعب الهوائية، ما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

عدم انتظام ضربات القلب

يعتبر عدم انتظام ضربات القلب من بين أخطر أعراض نقص المغنيسيوم. حيث من الممكن أن يتراوح عدم انتظام ضربات القلب من عدم التسبب في أية أعراض إلى التسبب في أعراض خطيرة. وفي بعض الحالات، من الممكن أن يتسبب في خفقان القلب؛ وهو توقف مؤقت بين ضربات القلب.

الأعراض المحتملة الأخرى لعدم انتظام ضربات القلب

تشمل هذه الأعراض ما يلي:

دوار ودوخة

ضيق في الصدر

ألم في الصدر

إغماء

إعياء

في بعض الحالات الشديدة، من الممكن أن يؤدي عدم انتظام ضربات القلب إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو قصور القلب.

الأطعمة التي يجب تناولها في حالات نقص المغنيسيوم

من الممكن الوصول إلى حاجة الجسم اليومية من المغنيسيوم من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من المغنيسيوم، مثل الفواكه والخضراوات الورقية والبقوليات والحبوب الكاملة. تتضمن بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم ما يلي:

بذور الشيا

بذور اليقطين

المسكرات مثل الفول السوداني والكاجو

السبانخ

الفاصولياء الخضراء

زبدة الفول السوداني

الخبز الأسمر

أفوكادو

البطاطس

الأرز

الزبادي

بعض الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسب متفاوتة من المغنيسيوم

تشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسب أقل من المغنيسيوم ما يلي:

دقيق الشوفان

الموز والتفاح

الأسماك مثل السلمون

الحليب

الزبيب

اللحم البقري

صدر الدجاج

البروكلي والجزر

ومن الجدير بالذكر أنه عندما تكون مستويات المغنيسيوم منخفضة، فإن الجسم يمتص المزيد من المغنيسيوم من الأمعاء الدقيقة مع تقليل الكمية التي يتم فرزها من الكلى.