5 فوائد لشرب الماء بكثرة في فصل الصيف

يلعب الماء دورا أساسيا في حياتنا. فمن أجل الحفاظ على أداء أجسامنا في أفضل حالاتها، نحتاج إلى البقاء رطبين قدر الإمكان. حيث أن ثلثي جسمنا تقريبا يتكون من الماء، ونحن بحاجة إلى إمداد مستمر منه من أجل الحفاظ على نظامنا بشكل متجدد.

وخلال فصل الصيف، نحتاج إلى زيادة استهلاكنا من الماء لأننا نخسر الكثير منه من خلال عملية التعرق الطبيعي، والتي بدورها من الممكن أن تؤدي إلى حصول جفاف. الأمر الذي يجعل من المهم للغاية لأي شخص شرب كميات إضافية من الماء، وذلك يعود إلى أن كميات المياه المنخفضة في الجسم من الممكن أن تؤدي إلى مجموعة من الأمراض والأعراض.

إن كل خلية في أجسامنا تحتاج إلى الماء من أجل القيام بأنشطة مختلفة. عندما لا يستهلك الشخص كميات كافة من الماء، من الممكن أن يشعر بالتعب بشكل سريع. نظرا لانخفاض مستويات الطاقة، من الممكن أن يكون من الصعب إنتاج الطاقة اللازمة لمواصلة الحركة. الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى حدوث المزيد من المضاعفات الأخرى.

كمية الماء المفروض شربها يوميا لكل شخص

القاعدة التي يعرفها الكثير من الأشخاص حول شرب الماء هي تناول 8 أكواب من الماء بشكل يومي في حال كنت من الأشخاص غير النشيطين بدنيا، كما ينصح بعض الخبراء بشرب كأس من الماء لكل 10 كغم من وزنك مؤكدين أن كمية الماء الواجب شربها تختلف من شخص إلى آخر. كما ينصح البعض الآخر بأن يتم شرب كأس من الماء كل ساعة ونصف من الاستيقاظ، حيث أن هذا الوقت هو الوقت الذي تصبح فيه خلايا الجسم بحاجة إلى كمية إضافية من الماء.

من الممكن أن تشرب الكثير من الماء في حال كنت تعاني من حالات صحية معينة، مثل أمراض الكلى وأمراض الغدة الدرقية، أو أمراض الكبد أو القلب؛ أو في حال كنت تتناول بعض الأدوية التي تؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، وأدوية الألم الأفيونية وبعض مضادات الاكتئاب.

من المؤكد أنك تتساءل عن مقدار الماء الذي يجب أن تشربه بشكل يومي في حال كانت إحدى الحالات السابقة تطبق عليك. في الحقيقة، لا توجد إجابة واحدة صريحة تناسب الجميع. حيث من الممكن أن تختلف كمية الماء التي يجب أن يشربها الفرد من شخص إلى آخر. لذا، في حال كنت تعاني من إحدى الحالات السابقة، من المهم أن تستشير طبيبك الخاص حتى يعطيك نصيحته بخصوص الموضوع.

بعض العوامل التي تحدد احتياجك من الماء

هناك بعض العوامل التي قد تؤدي إلى ضرورة زيادة أو خفض كمية الماء التي تستهلكها بشكل يومي. أهمها:

البيئة، إذا كان الطقس حارا ورطبا، سيؤدي ذلك إلى زيادة التعرق. الأمر الذي يعني أنك بحاجة إلى استهلاك كميات أكبر من الماء.

مستويات النشاط، إن كنت تقوم بأي نوع من أنواع النشاط البدني الذي يجعلك تتعرق بشكل أكبر من المعتاد، فأنت بحاجة إلى استهلاك المزيد من الماء من أجل تعويض السوائل التي تفقدها.

الصحة العامة، إن كنت تعاني من الحمى أو من أي مرض آخر، فمن المحتمل أن تفقد الكثير من ماء جسمك، الأمر الذي قد يعرضك لحصول حالة جفاف إن لم تقم بتعويض هذا الماء بشكل جيد.

الحمل والرضاعة، إن كنتِ حاملا أو مرضعة، فأنت بحاجة إلى استهلاك سوائل إضافية من أجل الحفاظ على رطوبة جسمك.

فوائد شرب الماء في الصيف

إلى جانب فوائد شرب الماء الكثيرة، فإن استهلاك الماء بكثرة في فصل الصيف من شأنه أن يعود عليك بالكثير من الفوائد. أهم 5 فوائد لشرب الماء في فصل الصيف هي:

الحفاظ على رطوبة الجسم

مع ارتفاع درجات الحرارة في الجو، تفقد أجسامنا كميات إضافية من الماء عن طريق التعرق وغيره. وفي حال عدم تعويض السوائل التي يتم فقدانها يوميا، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بالجفاف. حيث تشمل علامات الجفاف التعب والعطش الشديد وجفاف الفم والصداع والبول الداكن وغيرها. حيث يعتبر لون البول من أهم المؤشرات التي تدل إن كنت تشرب كمية كافية من المياه يوميا أم لا. يوصى باستهلاك 9 كؤوس من الماء على الأقل يوميا من أجل تعويض كافة العناصر الضرورية والإلكتروليتات الأساسية التي يتم فقدانها مع التعرق.

الحصول على مستويات عالية من الطاقة

يعتبر هذا الأمر من أهم فوائد لشرب الماء في فصل الصيف وأيضا فصل الشتاء، حيث أن نقص الماء بصورة عامة من الممكن أن يضر بالأنسجة العضلية وأداء العضلات. حيث أن الماء من الممكن أن يعمل كمصدر لطاقة الجسم في بعض الأحيان، إذ أنه يعزز الطاقة في الجسم ويساعد في التغلب على التعب والخمول. كما أن كميات كافية من الماء والسوائل الأخرى تعمل بشكل أساسي على تليين المفاصل والمساعدة في نقل الماء إلى العضلات، إلى جانب أن الماء يعالج التقلصات العضلية وغيرها.

الحصول على بشرة صحية ومشرقة

عند التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل دائم، قد تتعرض البشرة لتلف وتعب بالإضافة إلى بعض الحروق التي تظهر على البشرة والجفاف. عندما يحدث جفاف في البشرة، فإن الجلد يفقد مرونته. كما أن التعرض الطويل للشمس يؤدي إلى حدوث حروق وتهيج في الجلد. وإن فقدان السوائل من الجلد بسبب حرارة الشمس سيؤدي إلى جفاف. تعتبر ضربات الشمس أيضا ظاهرة شائعة عند التعرض لأشعتها لفترات زمنية طويلة.

لذلك، وبما أن الماء يعتبر أفضل علاج طبيعي لبشرتك ونظامك الداخلي لإعادة الترطيب المفقودة من البشرة خاصة، ينصح بشرب المزيد من الماء في فصل الصيف. حيث أن الجلد هو العضو الأكبر في الجسم، وترطيبه سيجعل البشرة ناعمة ومرنة. كما أن الترطيب الكافي يحافظ بشكل كبير على ترطيب الشفاه والفم والحلق، خاصة أثناء النوم.

الحصول على المزيد من الوضوح الذهني

عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة لوقت طويل، من الممكن أن تشعر أن عقلك أصبح ضبابيا بعض الشيء. حتى لو نقص مستوى الماء في جسمك بمقدار 2% فقط سيؤدي ذلك إلى شعورك بقلة التركيز ويؤدي إلى حصول بعض المشاكل في الذاكرة. لذا، فإن شرب الماء بشكل كافي وجيد سيمنحك صفاء للأفكار وتركيز ذهني أكبر نظرا لتزويد الدماغ بالأوكسجين وتدفق الدم في الجسم بشكل أفضل.

تحسين الهضم وتخفيف الوزن

إن الجهاز الهضمي للإنسان يحتاج إلى كميات معينة من السوائل حتى يسهل طريق المغذيات عبر القناة الهضمية، لذا، فإن نقص الماء في الجسم سوف يؤدي إلى حصول الإمساك، والذي من الممكن أن يسبب مشاكل إضافية في الجهاز الهضمي على المدى الطويل. يساعد الماء أيضا في التخلص من الفضلات الجسدية عن طريق التبول والتغوط. لذا لا بأس من التدرب على شرب كأس من الماء قبل نصف ساعة من تناول وجبتك.

إلى جانب كل ذلك، فإن شرب كميات من الماء على فترات منتظمة يعتبر من أهم فوائد لشرب الماء في فصل الصيف، حيث من شأن ذلك أن يبقيك ممتلئا لفترات أطول وبالتالي يقلل من حالات الجوع الوهمية والعاطفية مما يؤدي إلى مساعدتك في تخفيف الوزن.