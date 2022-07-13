درجة الحرارة المسجلة VS الحرارة المحسوسة

تذكر نشرات الأخبار الجوية درجة الحرارة المسجلة وكأنها أمر مهم في المناخ وعامل أساسي في صحتنا. عادة ما تشير درجة الحرارة المحسوسة إلى مؤشر الحر في الصيف أو إلى برودة الرياح في الشتاء إلا أن هذه المقالة ستتناول درجة الحرارة المحسوسة خلال الصيف بشكل موسع أكثر لأنها الأهم والأكثر تأثيرا على حياتنا.

ما هي الدرجة المحسوسة؟

هناك فارق مهم بين درجة حرارة الجو المسجلة والمحسوسة وتأثير كل منهما على أجسامنا. حيث أن درجة الحرارة المسجلة تشير إلى درجة الحرارة الحقيقية في الخارج بينما الدرجة المحسوسة فتشير إلى الشعور الذي يعطيه الهواء أو رطوبة الجو بعد أن يمتزج مع الدرجة الحقيقية. تؤثر درجة الحرارة المحسوسة على بشرتنا وصحتنا واختيارنا للملابس التي يجب أن نرتديها.

لهذا السبب تذكر نشرات الأخبار الجوية أو توقعات الحرارة درجة الحرارة المحسوسة وكأنها أمر مهم للغاية إذ أنها ما يحدد ويقرر إذا ما كانت هناك خطورة على الصحة خلال النهار تبعا لمؤشر الحرارة ويتم من خلالها إصدار التحذيرات. لأن ما تقرأه على ميزان الحرارة العادي ما هو إلا درجة حرارة الهواء، أما إذا هبت الريح في الشتاء فتكون درجة الحرارة المحسوسة أقل بكثير، أما في الصيف فيمكن أن تؤثر الرطوبة وتيارات الهواء الحارة بدرجة الحرارة المحسوسة بالإضافة إلى عوامل أخرى وتكون أعلى من درجة حرارة الجو.

درجة الحرارة المسجلة .VS درجة الحرارة المحسوسة

قد تكون قد سمعت سابقا بالقول الشائع "المشكلة ليست بدرجة الحرارة ولكن بالرطوبة"، في الحقيقة المشكلة في هذين العاملين مجتمعين. مؤشر الحر أو درجة الحرارة المحسوسة أو الحرارة الظاهرية يشير إلى اجتماع درجة الحرارة الحقيقية ومستوى الرطوبة وتأثيره على الإنسان حراريا.

أما الإجابة على السؤال السابق بشكل مباشر فهي أنه ليس هناك فرق حقيقي بين درجة الحرارة المسجلة ودرجة الحرارة المحسوسة بشكل فعلي أو بفرق شاسع. كل ما في الأمر أن مصطلح درجة الحرارة المحسوسة أخذ ينتشر مؤخرا أكثر من السابق مع أنه ليس بالمفهوم الجديد.

ما أهمية درجة الحرارة المحسوسة بالنسبة لصحة الإنسان؟

يعتبر مؤشر الحر ذا أهمية عالية في فصل الصيف خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يزاولون مهنا تتطلب البقاء في الخلاء أو تحت أشعة الشمس مثل البناء أو الأعمال الطرقية والزراعة وغيرها من الأعمال وللمسنين والأطفال المعرضين أكثر من غيرهم للتأثر الحرارة وضربات الشمس والجفاف.

خلال أيام الصيف الحارة تعمد أجسامنا إلى تبريد نفسها عبر التعرق الذي يتبخر بدوره. إن تبخر العرق عن أجسادنا هو الوسيلة الطبيعية لإبعاد الحرارة المرتفعة عنها وإلا ازدادت درجة حرارة الجسم بشكل مطرد ومن دون حد. بالإضافة إلى ذلك فإن مستوى الرطوبة العالي يؤثر على عملية التعرق لأنه لا يسمح للعرق بالتبخر بنفس السرعة التي يتبخر فيها عادة في الأماكن ذات الرطوبة المنخفضة وبذلك تنخفض فعالية وسيلة تبريد الجسم التلقائية هذه.

قد يؤدي خليط الرطوبة العالية والحرارة المرتفعة إلى ما يسمى بضربة شمس وهي حالة صحية خطيرة قد تؤدي إلى الموت إذا لم يتم معالجتها بشكل فوري. على سبيل المثال إذا كانت درجة الحرارة 30 درجة مئوية ومستوى الرطوبة 40% فقط فإن هذه الحرارة تعتبر مقبولة وتكون درجة الحرارة المحسوسة مطابقة للدرجة المسجلة، أما إذا كانت الرطوبة 90% فإن درجة الحرارة المحسوسة ستقفز إلى 41 درجة مئوية مع أن الدرجة المسجلة هي ذاتها.

ما أهمية معرفة درجة برودة الرياح لصحتنا؟

تعتبر درجة برودة الرياح أو الحرارة المحسوسة خلال الشتاء معلومة مهمة ولا يمكن الاستغناء عنها في الحفاظ على صحتنا. تعرف برودة الرياح بأنها الحرارة التي يشعر بها الإنسان نتيجة لاجتماع عوامل درجة حرارة الجو وسرعة الرياح. فإذا كانت درجة الحرارة تعادل -18 درجة مئوية من دون هبوب رياح فإنك تشعر أن درجة الحرارة هي 0. أما إذا كانت الريح تهب بسرعة 30 كم في الساعة ستشعر أن الحرارة في الواقع -30 درجة مئوية.

قد تتسبب درجة الحرارة المحسوسة المنخفضة للغاية بما يسمى عضة صقيع على الجلد المكشوف أو بانخفاض شديد في درجة حرارة الجسم. في الحقيقة فإن هذه المشاكل يمكن أن تواجه الإنسان بسرعة عند التعرض لدرجة حرارة تعادل –30 درجة مئوية خلال أقل من 30 دقيقة. ولذلك عبر معرفة درجة الحرارة المحسوسة أو درجة برودة الرياح في الشتاء يمكن أن يعمد الشخص إلى البقاء في المنزل وعدم الخروج منه أو أن يتخذ إجراءات وقائية مناسبة لهذه الدرجة.

كيف يتم حساب درجة الحرارة المحسوسة؟

يتم حساب درجة برودة الرياح ومؤشر الحرارة، اللذان يعرف كلاهما بدرجة الحرارة المحسوسة، عبر مجموعة من العمليات الحسابية المعقدة. قد تكون أسهل الطرق لمعرفة درجة الحرارة المحسوسة هي التوجه إلى مركز الأرصاد الجوية أو زيارة المواقع والصفحات المتخصصة بهذا المجال أو حتى دخول المواقع المختصة التي تقوم بحساب درجة الحرارة المحسوسة في موقعك بعد أن تقوم بإدخال المعلومات الخاصة بالطقس لديك.

حساب درجة الحرارة المحسوسة باستخدام موازين حرارة متخصصة

إذا لم تكن تريد الاعتماد على المواقع المختصة لمعرفة درجة الحرارة المحسوسة من حولك فبإمكانك شراء مقياس أو عدة قياس حرارة خاصة بك عن طريق الإنترنت. يتألف ميزان الحرارة المختص بقراءة درجة الحرارة المحسوسة من قطعتين؛ خارجية وداخلية.

كل ما عليك فعله هو وضع القطعة الخارجية من الميزان خارج المنزل في العراء والحرص على إبعادها عن المنزل أو أي مجسم مزود بتدفئة من أي نوع لمسافة 60 مترا ويفضل أن توضع في الظل خلال الشتاء. تتألف القطعة الخارجية من هذا المقياس من قطعة مغلقة ومضادة للماء ودرجات الحرارة المتطرفة وهي مزودة ببطاريات ليثيوم. أما القطعة الداخلية من هذا المقياس فيتم تعليقها على أحد الجدران داخل المنزل أو وضعها على طاولة أو مكتب وهي مزودة بشاشة تعرض درجة الحرارة المحسوسة إما بالدرجة المئوية (سيلسيوس) أو درجة فهرنهايت.

قد يكون ميزان درجة الحرارة المحسوسة الحل لحمايتك وحماية أسرتك من مخاطر درجة الحرارة العالية أو المنخفضة بشدة.