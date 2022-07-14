  2. صحة
  3. صحة

متحوّر القنطور يجدّد القلق من فيروس كورونا عالميًّا

تاريخ النشر: 14/07/2022 - 10:13

متحوّر القنطور يجدّد القلق من فيروس كورونا عالميًّا
(الأناضول)
عرب ٤٨

جدد ظهور متحور "القنطور" من فيروس كورونا القلق عالميا، بعد ظهوره في الهند، ووصوله إلى عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وسجلت أول إصابة بمتحور القنطور في الهند ثم ارتفعت أعداد الإصابة به "بشكل حاد" في بريطانيا، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ورصدت حالات إصابة بالمتحور الجديد وهو سلالة جديدة من متحور "أوميكرون" في أستراليا والولايات المتحدة وألمانيا وكندا و6 دول أخرى على الأقل.

والأسبوع الماضي، قال المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة، إنه يراقب المتحور "عن كثب"، داعيا غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لكورونا إلى الإقبال على التطعيم.

وأوضح أن متحور "القنطور" قد يتسبب بأمراض أشدّ.، وفق موقع "يورونيوز" الأوروبي.

ويعتقد المختصون أن "القنطور" أسرع انتشاراً من المتحور أوميكرون الذي يعتبر شديد العدوى.

بودكاست عرب 48

#فيروس كورونا
#متحور "القنطور"
#الهند

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

2022-07-13

أهمية فيتامين د للأطفال في عامهم الأول
أهمية فيتامين د للأطفال في عامهم الأول

2022-07-13

فوائد تناول البقوليات بشكل يومي
فوائد تناول البقوليات بشكل يومي

2022-07-13

الأكثر قراءة

مصرع أب وابنته من حورة غرقا

مصرع أب وابنته من حورة غرقا

2022-07-13
بايدن في إسرائيل: أعلم أن لا حديث عن حل الدولتين لكنه الحل الأفضل

بايدن في إسرائيل: أعلم أن لا حديث عن حل الدولتين لكنه الحل الأفضل

2022-07-13
بايدن سيبحث استشهاد أبو عاقلة خلال زيارته لإسرائيل

بايدن سيبحث استشهاد أبو عاقلة خلال زيارته لإسرائيل

2022-07-13
الحبس 9 أعوام لشاب من النقب على خلفية الهبة الشعبية

الحبس 9 أعوام لشاب من النقب على خلفية الهبة الشعبية

2022-07-13
لكي لا يصافح بن سلمان؟ بايدن يقلّل

لكي لا يصافح بن سلمان؟ بايدن يقلّل "الاتصال المباشر" خلال جولته الشرق أوسطيّة تحاشيا لكورونا

2022-07-13