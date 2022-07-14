متحوّر القنطور يجدّد القلق من فيروس كورونا عالميًّا

جدد ظهور متحور "القنطور" من فيروس كورونا القلق عالميا، بعد ظهوره في الهند، ووصوله إلى عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وسجلت أول إصابة بمتحور القنطور في الهند ثم ارتفعت أعداد الإصابة به "بشكل حاد" في بريطانيا، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ورصدت حالات إصابة بالمتحور الجديد وهو سلالة جديدة من متحور "أوميكرون" في أستراليا والولايات المتحدة وألمانيا وكندا و6 دول أخرى على الأقل.

والأسبوع الماضي، قال المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة، إنه يراقب المتحور "عن كثب"، داعيا غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لكورونا إلى الإقبال على التطعيم.

وأوضح أن متحور "القنطور" قد يتسبب بأمراض أشدّ.، وفق موقع "يورونيوز" الأوروبي.

ويعتقد المختصون أن "القنطور" أسرع انتشاراً من المتحور أوميكرون الذي يعتبر شديد العدوى.