بريطانيا: جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن فوق 50 عاما

أفادت الحكومة البريطانية اليوم، الجمعة، بأن كل من يبلغ 50 عاما فأكثر سيحصل على جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الخريف، لتقلل بذلك المرحلة العمرية التي كانت 65 عاما في السابق.

وذكرت وزارة الصحة، أنها قبلت من مستشار مستقل للقاحات في المملكة المتحدة بشأن برنامج التطعيم التنشيطي في الخريف.

وستمنح أيضا جرعة رابعة للعاملين بالرعاية الصحية والعاملين بدور العجزة وقاطنيها، وكل من بلغ سن 5 سنوات فأكبر لكن يعاني من ظروف صحية تجعله أكثر عرضة للمرض الشديد من جراء كورونا.

كما من المقرر أن تحصل معظم تلك الفئات على لقاح إنفلونزا مجاني.

وإلى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن حملة التطعيم التنشيطية "ستبقي دفاعاتنا قوية خلال الخريف والشتاء".

وأضاف "كانت اللقاحات وسيلتنا للخروج من هذه الجائحة، والآن سيتأكدون من ألا يطاردنا شبح كورونا بنفس الطريقة مرة أخرى".

وتشهد بريطانيا مثل العديد من الدول الأوروبية ارتفاعا في عدد إصابات كورونا، مدفوعة بالمتحورين شديدي العدوى "بي إيه.4" و"بي إيه.5" عن سلالة "أوميكرون".

وتشير تقديرات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إلى أن واحدا من كل 19 شخصا في إنجلترا أصيب بالفيروس في الأسبوع الذي انتهى في 6 تموز/يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن للمملكة المتحدة أحد أعلى حصائل الوفيات في أوروبا خلال الجائحة، إذ سجلت 178 ألف وفاة لأشخاص أصيبوا بالفيروس.