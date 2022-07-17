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وزارة الصحة تحذّر من استخدام "زيرو فات": "تهديد مباشر على الحياة"

تاريخ النشر: 17/07/2022 - 09:23

وزارة الصحة تحذّر من استخدام "زيرو فات": "تهديد مباشر على الحياة"
حبوب "زيرو فات" (تصوير: وزارة الصحة)
عرب ٤٨

حذّرت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، الجمهور من استخدام حبوب إنقاص الوزن من نوع "زيرو فات" (Zero Fat)، وهي حبوب غير مشروعة وتُباع بطريقة غير قانونية وتحتوي على مادة "الإكستازي".

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها إنه "تم العثور على مواد خطرة في الفحص المخبري، بما في ذلك عقار النشوة ‘إكستازي‘. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الحبوب على المادة الفعّالة ‘سيبوترامين‘ التي تم حظر استخدامها وتسويقها بسبب الآثار الجانبية القلبية والآثار الجانبية الذهنية".

حبوب "زيرو فات" (تصوير: وزارة الصحة)

وأضاف البيان أن "وزارة الصحة تحذر الجمهور من تناول حبوب ‘زيرو فات‘ التي تُباع بطريقة غير مشروعة لغرض إنقاص الوزن. فإن استخدامها هو تهديد فوري على الحياة ويجب الامتناع عن تناولها".

ودعت وزارة الصحة الجمهور إلى شراء الأدوية، بما في ذلك حبوب إنقاص الوزن فقط من الصيدليات، والامتناع عن شراء الحبوب عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير المعترف بها وغير الخاضعة للرقابة.

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#تخسيس الوزن
#حبوب إنقاص الوزن
#zero fat
#تحذير من تناول زيرو فات

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