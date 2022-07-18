كيف تحدث الحساسية من بروتين حليب الأبقار؟

تحدث هذه الحساسية عندما يقوم جهاز المناعة في جسم الإنسان بالتفاعل بطريقة سلبية مع البروتينات الموجودة في حليب الأبقار، حيث يَعتبر الجهاز المناعي للشخص بأنَ بروتين الحليب البقري مادة غريبة عندما تدخل إلى الجسم فيقوم بالدفاع عنه ضد هذه المادة بتنشيط عوامل الحماية الطبيعية كالصادات الحيوية ومضادات الحساسية مثل الهيستامين، ثم يقوم الهيستامين بالتحرر في أنحاء الجسم ويعطي ردود فعل تتمثل بأعراض حساسية متنوعة.

يمكن أن تحدث الحساسية تجاه الحليب ليس فقط من حليب الأبقار، بل من جميع الحيوانات التي تنتج الحليب كالأغنام والماعز والجاموس، لأنها تحتوي أيضا على البروتينات المسببة للحساسية والموجودة في الحليب البقري، لذلك يُنصح المصابون بالحساسية تجاه الحليب بالابتعاد عن حليب جميع أنواع الماشية.

من هم الأشخاص الذين يصابون بحساسية بروتينات الحليب؟

إنَ الأطفال الصغار تحت عمر 3 سنوات هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الحساسية، أي حوالي 2.5% من عدد الأطفال بهذا العمر، وسبب حدوث الحساسية هو إدخال الأمهات حليب الأبقار إلى غذاء الطفل الرضيع باكرا قبل بلوغه 6 أشهر، لكن مع نمو الطفل قد يتطور تحمله وتخف حساسيته تجاه بروتينات الحليب، وقد يتخلص بعض الأطفال من هذه الحساسية بعد مرور سنة ونصف أو سنتين، وتختفي عند أغلب الأطفال قبل بلوغهم 3 سنوات، لكن من المحتمل أن يعيش بعضهم مع الحساسية كل حياتهم ونسبتهم اقل من 1% من معظم الناس.

ما هي أعراض الحساسية من بروتينات الحليب؟

قد تكون بعض أعراض الحساسية خفيفة ولا تسبب خطورة على الجسم عند البعض، لكن عند البعض الآخر قد تسبب حساسية قوية تتمثل بهذه الأعراض:

الأعراض الجلدية

انتشار الأكزيما التي تؤدي بدورها إلى حدوث الحكة واحمرار الجلد. الشري أو ما تدعى بالأورتكاريا. حدوث الوذمة الوعائية التي تؤدي إلى تورم الجفون أو الشفاه أو الإثنين معا. الإصابة بالحمى القرصية التي تظهر على هيئة حبوب ونتوء باللون الأحمر.

الأعراض التنفسية

سيلان الأنف. صعوبة في التنفس مترافقة مع صفير. تورم الأغشية المخاطية. السعال المزمن.

الأعراض المعوية

الإسهال. الإمساك. آلام في المعدة والبطن. ظهور دم في البراز. فقدان الشهية والامتناع عن الطعام. التقيؤ. مشكلة الارتجاع. التجشؤ المستمر. صعوبة في البلع. المغص الحاد.





الأعراض العامة

أرق وصعوبة في النوم. التعب والنعاس. التوتر والقلق. عدم الرضا الذاتي. فرط الحساسية وتحدث كردة فعل سريعة مترافقة مع تورم وحكة وطفح جلدي.

كيف يتم تشخيص وجود الحساسية من بروتينات الحليب؟

كي يقوم الطبيب بإثبات وجود حساسية ضد بروتينات الحليب فإنه يقيَم التاريخ المرضي للشخص المصاب بالحساسية، من خلال الاختبارات التي يقوم بها مثل اختبار الجلد، واختبار المواد المضادة للحساسية عن طريق تحليل الدم، كما يجب أن يمتنع المريض عن تناول الحليب ويقصيه من غذائه لمدة من الزمن ثم إدخاله مرة أخرى من جديد لتأكيد الإصابة بالحساسية. فمثلا عند الأطفال الذين قطعوا الحليب لفترة بسبب الحساسية منه يجب أن نستفز مراقب الحساسية في جسمه بإدخال حليب الأبقار إلى وجباته لتقييم بقاء أو زوال الحساسية.

هل يسبب حليب الأم الحساسية نفسها التي يسببها حليب الأبقار؟

لا يمكن للإنسان أن يكون حساسا تجاه حليب الأم، لكن في حال كانت الأم تتناول حليب الأبقار، فإنه من الممكن أن تنتقل بروتينات الحليب البقري من حليب الأم إلى الطفل وبالتالي يسبب له حساسية، لذلك يجب على الأم الامتناع عن تناول حليب الأبقار في حال كان طفلها مصابا بالتحسس من بروتين حليب الأبقار.

ما الفرق بين الحساسية من بروتينات حليب الأبقار وحساسية عدم تحمل اللاكتوز؟





الحساسية من بروتينات حليب الأبقار تحدث كما تحدثنا عنها سابقا، أما حساسية عدم تحمل اللاكتوز تنتج بسبب عدم قدرة الجسم على هضم السكر الموجود في حليب الأبقار والذي يدعى باللاكتوز، والذي يؤدي إلى أعراض تتمثل بالإسهال والآلام في البطن والأمعاء.

ما هي الأطعمة التي يمكننا إيجاد بروتين الحليب فيها؟

يدخل الحليب في إعداد الكثير من الأطعمة والمأكولات الجاهزة لذلك من الضروري أن يقرأ المصاب بالحساسية دوما قائمة المحتويات الموجودة على الغلاف الخارجي للأطعمة عند شرائها، وتختلف أسماء هذه المكونات من منتج تجاري لآخر والذي يثبت بذلك وجود بروتين الحليب ضمن المكونات، ومن هذه المكونات:

بروتين اللبن. بروتين الحليب الحامض. زبد الحليب. بروتين مصل اللبن. بوظة (آيس كريم). السمنة النباتية. بودرة الجبنة. بودرة اللبن. كازينات (بروتين الجبن). الكريما الحامضة. الزبدة. اللبن. مصل الحليب. بودرة مصل الحليب. كريم فريش. بروتين مصل اللبن. القشدة. الجبنة بكافة أنواعها.

أما المنتجات التي من الممكن أن تحتوي على بروتين الحليب هي:

الحلويات والشوكولاتة. المأكولات التي تحتوي على لحومات باردة كالسجق والنقانق. الكعك والخبز والصمون والبسكويت، حيث يتم خبز هذه المأكولات بإضافة السمن النباتي أو الزبدة أو الحليب. مسحوق الشوكولاتة. السوربيه. الكورن فليكس ورقائق الخبز. خليط التوابل ومكعبات المرق. المنتجات المصنعة مثل كرات السمك ومساحيق الصلصات. الميرينغ وهو بياض البيض المخفوق الذي يتم خبزه مع بروتين الحليب.

كيف يمكن تعويض الحليب للأطفال الصغار؟

في المشروبات

يمكن تعويض الأطفال الصغار تحت عمر 3 سنوات عن طريق تناول حليب مجهز للمصابين بالحساسية من بروتين حليب الأبقار ومتواجد في الصيدليات، وينصح الأطباء بإدخال هذا النوع من الحليب مبكرا إلى وجبات الطفل المصاب بالحساسية مع الرضاعة الطبيعية لأنه سيصعب تعويد الطفل عليه فيما بعد بسبب اختلاف طعمه.

عند البالغين والمراهقين يمكنهم استبدال حليب الأبقار بأنواع أخرى من الحليب، مثل حليب الصويا وحليب الشوفان وحليب الرز في إعداد مشروباتهم أو أثناء طهي الطعام.

أثناء طهي الطعام

الحليب الذي ذكرناه سابقا والموجود في الصيدلية يمكننا استخدامه في طهي الطعام، كما يمكن استخدام الماء أو حليب الرز أو حليب جوز الهند بدلا منه لإعداد أطباق الطعام.