ما هو عسل السدر وما فوائده الصحية على الجسم؟

يعد هذا النوع من العسل باهظ الثمن في الأسواق، وعلى الرغم من غلائه إلا أنَه ذو شهرة واسعة في الشرق الأوسط لأنه يتمتع بقدرة على علاج الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية مثل:

الوقاية من الشيخوخة.

الإمساك المزمن.

الوقاية من الإصابة بالزهايمر.

الوقاية من مشكلات المعدة المختلفة.

ما هو عسل السدر؟

يعتبر عسل السدر الكنز الطبيعي النادر، حيث يتميز هذا العسل بشهرة عالمية إذ يقوم النحل بالتغذية على زهور الصغيرة لأشجار السدر. تمتلك أشجار السدر تسمية أخرى في بعض المناطق حيث يطلق عليها اسم أشواك المسيح واسم النبق، لأنَه يتبع فصيلة النباتات النبقية. يوجد هذا النوع من الأشجار في اليمن وفي بلاد الشام وفي بلاد شبه الجزيرة العربية، وتعتبر اليمن من أكثر الدول إنتاجا لهذا العسل نظرا لكثرة زراعة هذه الأشجار ولكثرة تربية النحل.

يعتبر زهر أشجار السدر من الزهور النادرة حيث عمره محدود بالأمطار الموسمية، يمتلك لون ذهبيا فاتحا، ويتغير لونه للذهبي الغامق بعد مضي وقت طويل على قطافه إلا أن هذا التغيير اللوني لا يعني أن العسل قد فقد خصائصه أو فسد وإنما يدل على فترة التخزين. عسل السدر ذو لون موحد وهو مصنوع فقط من رحيق أشجار السدر في اليمن ويتكون من أنواع عديدة من السكر، وهي:

الفركتوز

الغلوكوز

السكروز

المالتوز

مجموعة متنوعة من أنواع السكريات قصيرة السلاسل.

مكونات عسل السدر الغذائية

الأحماض الدهنية.

الفركتوز والغلوكوز (سكريات).

فيتامين b1, b2, b3, b5, ,b6.

فيتامين A.

فيتامين C.

مركبات الفلافونويد.

حمض الأسكوربيك (مضاد أكسدة).

فوائد عسل السدر

مضاد للميكروبات

يحتوي عسل السدر على العديد من الخصائص المضادة للمكروبات وذلك عند استخدامه موضعيا على الجلد أو في مكان الجرح.

مضاد للفيروسات

يستعمل عسل السدر مع الليمون كمضاد للفيروسات، حيث يستطيع أن يهدئ من التهاب أنسجة البلعوم، ويقلل من التهاب الحلق والتهاب المريء.

مضاد الالتهابات الفطرية

يساعد هذا النوع من العسل في تخفيف التهابات الجيوب الأنفية والتهاب الناميات، حيث يقوم بتقليل احتقان الجيوب عن طريق تقليل عدد البكتيريا المسببة للالتهاب والاحتقان.

مهم للصحة الجنسية

يساعد عسل السدر على زيادة القدرة الجنسية عند الذكور، حيث يقوم بزيادة تركيز الألدوستيرون في الجسم فيحقق بذلك الانتصاب بشكل طبيعي، وخاصةَ عندما يتم استخدام عسل السدر مع زيت الزيتون أو مع الكمون أو مع الزنجبيل.

تخفيف آلام الدورة الشهرية

يقوم بتخفيف آلام الدورة الشهرية عن طريق تخفيف التقلصات المرافقة للدورة، وتخفيف كمية النزف.

زيادة مناعة الجسم

يعمل عسل السدر على تحسين نظام المناعة في الجسم، حيث يعمل كمكمل غذائي يقوم بتعزيز الجهاز المناعي للإنسان، ينصح باستعمال هذا النوع من العسل للقضاء على الإنفلونزا في أوقات التعرض للمرض.

تطهير الجسم

يمتلك عسل السدر أهمية كبيرة من حيث امتلاكه مضادات الأكسدة التي تقوم بتقوية عمل كريات الدم البيض، ويمتلك خواص كبيرة بالقضاء على الفيروسات والجراثيم والفطريات والبكتيريا المرضية.

الوقاية من السرطانات

يمتلك عسل السدر خاصية ذات أهمية كبيرة وهي أنه مضاد أكسدة فعال يقوم بمنع خلايا الجسم من التلف، ويقي من أثر الجذور الحرة ذات الضرر الكبير، مما قد يساعد على الوقاية من الإصابة بالسرطان.

مفيد للصحة العامة

يساعد عسل السدر على تعزيز صحة الدماغ والقلب، وكذلك يساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل والعظام، إذ يمكن للأشخاص الكبار إضافة كمية قليلة من عسل السدر إلى وجباتهم الغذائية.

فوائد عسل السدر للشعر

يستخدم ماسك عسل السدر للشعر لتغذيته وإضافة لمعان وحيوية إلى مظهر الشهر بالإضافة للتخلص من الالتهابات ومشاكل فروة الرأس. كما أن هذا العسل غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر ولذلك يستعان به لتقوية بصيلات الشعر والتخلص من تساقطه وهو مناسب جدا للأشخاص الذين يقومون بصبغ الشعر أو تصفيفه باستخدام المواد الكيميائية لأنه يصلح الضرر الذي تسببه هذه المواد ويرطب الشعرة ويغلفها ويحميها من أشعة الشمس والعوامل الخارجية.

فوائد عسل السدر للبشرة

يحتوي عسل السدر على مضاد أكسدة يساعد على تأخر شيخوخة الخلايا والحفاظ على نضارة البشرة وصفائها والتخفيف من التجاعيد، ويعمل على تقوية البشرة ضد المشاكل التي تصيبها. من المعروف أن العسل من أهم مكونات ماسكات البشرة التي تعطي الوجه نضارة وتألقا وتغذيه وتحميه من عوامل الجو ومن علامات الشيخوخة، لكن التجارب العلمية قد أثبتت أيضاً أن لعسل السدر قدرة على تسريع شفاء الجروح والتخلص من الالتهابات الجلدية.

طرق إضافة عسل السدر إلى النظام الغذائي

يوجد طرق عديدة يمكن اتباعها لإضافة عسل السدر إلى النظام الغذائي الخاص بك مثل:

مشروب الليمون وعسل السدر

الأغلبية العظمى من الأشخاص يستخدمون عسل السدر مع كوب ماء الليمون الدافئ، والذي يعرف بفوائده العديدة وخاصةً عند تناوله على الريق.

تحلية المشروبات الأخرى

يمكن استعمال عسل السدر لتحلية العصائر الطازجة أو القهوة، أو الشاي، وكذلك يستخدم في تحلية الحليب، بالإضافة لكونه بديلا مهم للسكر لتحلية العديد من الحلويات حيث يضفي عليها المذاق اللذيذ.

صلصة للسلطات

إن كنت تعاني من لزوجة عسل السدر أثناء تناوله بمفرده يمكنك إضافته مع الصلصة الخاصة بالسلطة، أو استخدامه لتتبيل اللحم المشوي أو الدجاج.

تحلية المخبوزات

يمكن استبدال استخدام السكر بوضع كمية من عسل السدر عند صناعة المخبوزات والحلويات.

مخاطر تناول عسل السدر على الجسم

بالرغم من فوائد العسل التي لا تحصى ولا تعد إلا أنَه يوجد بعض من المخاطر على الجسم التي تسبب مشاكل عديدة، سوف نذكر القليل منها: