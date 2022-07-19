الهيموغلوبين في جسم الإنسان ومعدلاته الطبيعية

ما أهمية الهيموغلوبين؟

الهيموغلوبين عنصر أساسي في الدم وهو بروتين معقد غني بالحديد موجود في خلايا الدم الحمراء. تكمن أهميته في نقل الأكسجين الموجود في الرئتين إلى أنسجة وخلايا الجسم المختلفة، فكل بروتين هيموغلوبين يرتبط بأربعة جزيئات من الأكسجين، كما يقوم بنقل ثاني أكسيد الكربون من خلايا الجسم إلى الرئتين؛ ليتم التخلص منه وهو يساعد خلية الدم الحمراء على أخذ شكلها الذي يُشبه القرص لتستطيع الحركة بطريقة سهلة وانسيابية ضمن الأوعية الدموية في الجسم.

المعدل الطبيعي للهيموغلوبين

معدل الهيموغلوبين الطبيعي عند الأطفال

الأطفال حديثو الولادة لديهم معدل أعلى من الهيموغلوبين من البالغين وسبب ذلك أن معدلات الأكسجين في الرحم تكون مرتفعة، ما يحفز جسم الطفل حديث الولادة على إنتاج كمية أكبر ليقوم بنقل هذه الكميات إلى خلايا الجسم ولكن هذه المعدلات تنخفض بعد عدد من الأسابيع بعد الولادة وفق الجدول الآتي:

العمر الهيموغلوبين عند الأنثى الهيموغلوبين عند الذكر 0 إلى 30 أيام 13.4 إلى 19.9 غرام/ ديسيلتر 13.4 إلى 19.9 غرام/ ديسيلتر 31 إلى 60 يوم 10.7 إلى 17.1 غرام/ ديسيلتر 10.7 إلى 17.1 غرام/ ديسيلتر 2 إلى 3 أشهر 9.0 إلى 14.1 غرام/ ديسيلتر 9.0 إلى 14.1 غرام/ ديسيلتر 3 إلى 6 أشهر 9.5 إلى 14.1 غرام/ ديسيلتر 9.5 إلى 14.1 غرام/ ديسيلتر 6 إلى 12 شهر 11.3 إلى 14.1 غرام/ ديسيلتر 11.3 إلى 14.1 غرام/ ديسيلتر 1 إلى 5 سنة 10.9 إلى 15.0 غرام/ ديسيلتر 10.9 إلى 15.0 غرام/ ديسيلتر 5 إلى 11 سنة 11.9 إلى 15.0 غرام/ ديسيلتر 11.9 إلى 15.0 غرام/ ديسيلتر 11 إلى 18 سنة 11.9 إلى 15.0 غرام/ ديسيلتر 12 غرام/ ديسيلتر

معدل الهيموغلوبين الطبيعي للبالغين

يكون مستوى الهيموغلوبين عند الرجال أعلى من النساء، والجدول التالي يبين لك عزيزي القارئ ما هو مستوى الهيموغلوبين الطبيعي عند الرجال والنساء:

الجنس المعدل الطبيعي للهيموغلوبين عند البالغين عند الأنثى 12 غرام للديسيلتر أو أكثر عند الذكر 13 غرام للديسيلتر أو أكثر

العوامل المؤثرة بمستوى الهيموغلوبين

عندما يتقدم الإنسان بالعمر ينخفض معدل مستوى الهيموغلوبين بسبب عدة عوامل، مثل:

الالتهابات الخطيرة أو التغذية غير الصحية مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الحديد.

استخدام بعض الأدوية التي تؤدي آثارها الجانبية إلى انخفاض معدل الهيموغلوبين في الدم.

الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلية.

دلالة انخفاض أو ارتفاع الهيموغلوبين عن الحد الطبيعي

بعد معرفة المعدل الطبيعي للهيموغلوبين في الدم سوف نبين أسباب هذا الانخفاض والارتفاع في معدلات الهيموغلوبين.

مسببات انخفاض مستوى الهيموغلوبين عن الحد الطبيعي

لا يكون دائما انخفاض مستوى الهيموغلوبين عن الحد الطبيعي دليل مرض معين، ففي عدة حالات قد ينخفض فيها الهيموغلوبين بشكل طبيعي مثل النساء في حالة الحمل، ولكن في المُقابل لدينا عدة حالات وأمراض تسبب انخفاض معدلات الهيموغلوبين في الدم تحت المعدلات الطبيعية فمن الممكن أن ينخفض مستوى الهيموغلوبين بالدم بسبب حدوث فقدان للدم من الجسم ويكون ذلك لأسباب عديدة، منها:

النزف بسبب التعرض للجروح.

حدوث نزيف في الجهاز الهضمي عند الانسان كحالات السرطانات والقرحة والبواسير.

نزيف المسالك البولية.

التبرع المفرط بالدم.

غزارة الدورة الشهرية عند الإناث.

فقر الدم

إذا وجدنا في التحاليل الطبية أن معدل الهيموغلوبين أقل من الطبيعي فهذا يدل على أن المريض هو مريض بفقر الدم، ولمرض فقر الدم عدة أنماط هي:

فقر الدم بسبب نقص الحديد.

فقر الدم بسبب نقص فيتامين B12.

فقر الدم بسبب نقص حمض الفوليك.

أنواع السرطان.

أمراض الكلية

الورم النخاعي المتعدد وهو سرطان دموي يحدث فيه تراكم بروتين الغلولوبولين المناعي من العظام والدم إلى كافة أنحاء الجسم مما يؤدي إلى تلف الأعضاء.

الثلاسيميا وهو اضطراب وراثي في الدم يقوم الجسم فيه بصنع شكل غير طبيعي أو كمية غير كافية من الهيموغلوبين مما يؤدي إلى تدمير أعداد كبيرة من خلايا الدم الحمراء والتسبب بفقر الدم.

مسببات ارتفاع مستوى الهيموغلوبين عن الحد الطبيعي

تسبب العديد من الأمراض والاضطرابات الصحية ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء وارتفاع معدل الهيموغلوبين معها، وهنالك بعض عوامل الخطر التي قد تزيد من نسبة التعرض لهذه الحالة، مثل التاريخ الأسري من الإصابة بالاضطرابات المؤثرة على خلايا الدم الحمراء والحالات الآتية:

كثرة الحمر الحقيقية (Polycythemia)

وهو مرض دموي نادر يصنع فيه الجسم أعدادا كبيرة من خلايا الدم الحمر، وهذا العدد المرتفع يجعل الدم شديد السماكة ويؤدي لحدوث الجلطات التي تمنع من تدفق الدم عبر الشرايين والأوردة.

أمراض الرئة

إن وجود مشكلة صحية تقلل من كفاءة عمل الرئتين والقدرة على التنفس يؤدي للتأثير في مستوى الهيموغلوبين في الدم.

الجفاف

الجفاف يحدث عند التعرض للإسهال أو انخفاض مستوى السوائل في الجسم، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى الهيموغلوبين في الدم.

أسباب تتعلق بأسلوب الحياة

العيش في المناطق المرتفعة. التدخين. الحروق. التقيؤ بشكل زائد عن الحد. الإفراط في التمارين الرياضية.

أعراض نقص الهيموغلوبين في دم الانسان

أعراض نقص الهيموغلوبين يمكن أن تكون خفيفة في البداية ولا نستطيع ملاحظتها، فأغلب المرضى لا يعلمون أنهم مصابون بها، وتشمل أعراض نقص الهيموغلوبين الآتي:

التعب العام.

الجلد الشاحب.

ضيق في التنفس.

الدوخة.

الرغبة الشديدة في تناول أشياء ليست طعامًا، مثل؛ التراب أو الثلج.

الشعور بالوخز في الساقين.

تورم اللسان.

ضربات سريعة في القلب.

أظافر هشة.

الصداع.

كيف نعالج نقص الهيموغلوبين؟

نستطيع رفع مستوى الهيموغلوبين عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالحديد أو الكالسيوم أو الفوليك ويشمل ذلك:

تناول الأطعمة التي تحتوي نسبة عالية من الحديد

الكبد واللحوم.

المحار.

اللحم بقري.

البروكلي.

السبانخ.

الفاصوليا الخضراء.

الكرنب.

مكملات الحديد

إذا أردت زيادة معدل الهيموغلوبين في الدم فسوف تحتاج إلى تناول مكملات الحديد الفموية، ولكن مكملات الحديد لها عدد من الأعراض الجانبية ومنها: