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تحذيرات أوروبية من خريف وشتاء "صعبين" بسبب كورونا

تاريخ النشر: 19/07/2022 - 17:19

تحذيرات أوروبية من خريف وشتاء "صعبين" بسبب كورونا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

حذّر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من خريف وشتاء "صعبين" وسط انتشار موجة صيفية من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) وانخفاض عمليات مراقبة المرض في الدول الأعضاء.

ورافق التحذير دعوة من المنظمة إلى البلدان لـ"معالجة الثغرات فورا في مراقبة الجائحة وتتبعها والاستجابة لها لتجنب وفيات واضطرابات شديدة".

وقال هانز كلوغه، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في بيان "في هذا الوقت من العام الماضي، تحدثت إليكم عن موجة جديدة من كوفيد-19 تجتاح المنطقة، تقودها المتحوّرة دلتا وسط رفع القيود وزيادة الاختلاط الاجتماعي".

وأضاف "من الواضح الآن أننا في وضع مماثل للصيف الماضي، لكن هذه المرة موجة كوفيد-19 المستمرة مدفوعة بسلالات فرعية من المتحوّرة أوميكرون".

وأوضح البيان أن الارتفاع السريع في الإصابات مصحوبا بـ"انخفاض مراقبة الفيروس" يدفع المنظمة إلى "توقع خريف وشتاء صعبين في المنطقة الأوروبية".

كما طالبت المنظمة بإطلاق إستراتيجية كوفيد-19 لفصلي الخريف والشتاء "بهدف المساعدة في الاستعداد لموجات العدوى المقبلة".

وأوضح كلوغه "إذا انتظرنا حتى الخريف للعمل سيكون الأوان قد فات".

وتنص الإستراتيجية على زيادة نسبة التلقيح بين السكان وإعطاء جرعة معززة ثانية للأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة ولمجموعات محددة معرضة للخطر، بالإضافة إلى استخدام الكمامات في الأماكن المغلقة وفي وسائل النقل العام.

وقال كلوغه إن عدد الإصابات الجديدة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، ارتفع ثلاث مرات في الأسابيع الستة الماضية.

وسجلت المنطقة 2,585,734 إصابة خلال الأيام السبعة الماضية.

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#فيروس كورونا
#تحذيرات
#الصحة العالمية

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