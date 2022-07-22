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وكالة الأدوية الأوروبية تجيز استخدام لقاح ضد جدري القردة

تاريخ النشر: 22/07/2022 - 16:59

وكالة الأدوية الأوروبية تجيز استخدام لقاح ضد جدري القردة
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم، الجمعة، على استخدام لقاح مضاد للجدري للوقاية من مرض جدري القردة الذي قد تقرر منظمة الصحة العالمية تصنيف ارتفاع عدد الإصابات به حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا.

وجاءت موافقة وكالة الأدوية الأوروبية في الوقت الذي ينتظر فيه العالم خلاصات اجتماع عقدته أمس، الخميس، لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بدرس مدى خطورة ارتفاع عدد الإصابات بجدري القردة.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قد أعرب الخميس عن "قلقه" من هذا الارتفاع.

ولقاح "ايمفانيكس Imvanex" الذي ابتكرته شركة "بافاريان نورديك Bavarian Nordic" الدانماركية، أجيز استخدامه في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2013 للوقاية من الجدري. وجرت المواقفة على استخدامه لمكافحة جدري القردة بسبب التشابه بين هذا الفيروس وفيروس الجدري.

وستكلّف لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية تقييم المؤشرات الوبائية، فيما ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة مع تسجيل أكثر من 15300 إصابة في 71 دولة، وفقا للأرقام الصادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وفي أول اجتماع عُقد في 23 حزيران/يونيو، أوصى غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا.

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#جدري القردة
#لقاح الجدري
#لقاح جدري القردة
#وكالة الأدوية الأوروبية

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