قد تعاني الكثير من الأمهات حديثات الولادة من مشاعر قوية بعد ولادة أول طفل، مثل الخوف والقلق والتوتر والكآبة وتسمى هذه الحالة بـ"الكآبة النفاسية". وقد يتطور ذلك إلى حدوث الاكتئاب والذي يسمى "اكتئاب ما بعد الولادة" حيث يبدأ هذا الاكتئاب بعد يومين أو ثلاثة أيام من الولادة وقد تستمر لعدة أسابيع ويكون مترافقا ببعض الأعراض التي سنعرضها في مقالتنا هذه.

في حين أن بعض الأمهات الحديثات قد يعانين لفترة من الاكتئاب أطول زمنيا ويكون أكثر حدة بالأعراض، ويسمى هذا النوع من الاكتئاب بـ"ذهان ما بعد الولادة". ومن المحتمل أن يعود هذا الاكتئاب في الحمل الثاني بنسبة 50% - 100% عند بعض النساء.

ما هي أعراض الكآبة النفاسية؟

تظهر أعراض الكآبة النفاسية خلال يومين أو ثلاثة بعد الولادة وقد تستمر لعدة أيام أو أسبوع أو أسبوعين وتشمل الأعراض التالية:

1. التوتر والقلق

2. تقلب المزاج

3. الحزن والبكاء

4. التعب والإرهاق

5. اضطرابات في النوم

6. اضطرابات في الشهية

7. قلة التركيز

ما هي أعراض الاكتئاب ما بعد الولادة؟

يوجد تشابه بين أعراض الكآبة النفاسية وأعراض الاكتئاب ما بعد الولادة لذلك من المحتمل عدم التمييز بينهما في البداية، لكن أعراض الاكتئاب تكون أكثر حدة وتستمر لزمن أطول وقد تصل لعدة شهور في حال لم تتم معالجتها، وتظهر أعراضها خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة أو من الممكن أن تظهر خلال الحمل وتستمر لما بعد الولادة، والأعراض هي:

1. تقلب المزاج الحاد والشعور بالاكتئاب الشديد

2. البكاء الكثير

3. نوبات هلع أو قلق وقد تكون من النوع الشديد

4. تخوف المرأة من تحمل مسؤولية رعاية طفل لأول مرة ومن خوفها بألا تصبح أما جيدة

5. الابتعاد عن الزوج والأهل والأصدقاء

6. الغضب والعصبية الشديدة

7. اضطرابات النوم (احتمالية النوم لوقت طويل أو الأرق وعدم القدرة على النوم)

8. اضطرابات الشهية (احتمالية الشراهة تجاه الطعام أو فقدان الشهية)

9. انخفاض الطاقة والتعب الشديد

10. ورود أفكار الانتحار للأم أو فكرة إيذاء نفسها أو طفلها

11. عدم القدرة على التفكير أو اتخاذ أي قرار أو التركيز في شيء

12. قلة اهتمام الأم بأي شيء والتململ الدائم

13. الإحساس بالعجز وانعدام القيمة والخجل

ما هي أعراض الذهان ما بعد الولادة؟

يعتبر الذهان حالة طبية متقدمة من الاكتئاب وفي نفس الوقت نادرة الحدوث حيث من الممكن أن تظهر خلال أول أسبوع بعد عملية الولادة، وقد تؤدي إلى أفكار أو سلوكيات تهدد الحياة لذلك يتوجب العلاج الفوري للمصابة بهذه الحالة، وتكون أعراضها وعلاماتها شديدة الحدة وتظهر على الشكل التالي:

1. اضطرابات في النوم

2. اضطرابات في المشاعر والأحاسيس قد تصل إلى درجة فقدان الإحساس بالمكان والزمان

3. كثرة الأوهام والهلوسة

4. زيادة الحماس والطاقة

5. الأفكار الشيطانية تجاه الطفل

6. محاولة الأم إيذاء نفسها أو إيذاء طفلها

7. البارانويا وهي مرض جنون الارتياب يتضمن مشاعر فقدان الثقة بالناس والهلوسة بأنّ أحد ما يراقبك ويحاول إلحاق الأذى بك

ما هي أسباب حدوث الاكتئاب ما بعد الولادة؟

يوجد أكثر من سبب لحدوث الاكتئاب ما بعد الولادة وليس سببا معينا، حيث من الممكن أن يكون للمشكلات النفسية والتغييرات الشكلية في الجسم دورا كبيرا في ذلك.

المشكلات النفسية

قد تعاني المرأة بعد ولادة طفلها من عدة مشكلات مثل حرمانها من النوم وتعدد المهام المتعبة والمسؤوليات التي أصبحت جديدة عليها، حيث تصبح حساسة تجاه كل شيء حتى لو كانت مشكلة بسيطة، كما تصبح خائفة وقلقة من عدم قدرتها على الاهتمام بطفلها ورعايته، ومن الممكن أن تشعر بانعدام جمالها وفقدان جاذبيتها، لذلك من الممكن أن يؤثر أي سبب أو مشكلة على نفسيتها وإصابتها باكتئاب ما بعد الولادة.

التغيرات الشكلية

يحدث انخفاض كبير بعد الولادة في الهرمونات المفرزة من الغدة الدرقية وبالتالي يزداد الشعور بالكسل والتعب والإرهاق في الجسم، كما ينخفض إفراز هرمون البروجسترون وهرمون الأستروجين بشكل كبير في جسم المرأة بعد ولادة طفلها ما يؤدي إلى حدوث الاكتئاب ما بعد الولادة عندها.

ما هي عوامل الخطر عند حدوث الاكتئاب ما بعد الولادة؟

لا يحدث الاكتئاب ما بعد الولادة فقط عند الأم الجديدة التي تلد لأول مرة، بل يمكن أن يحدث في الولادات اللاحقة أيضا، وتزيد خطورة ذلك في حال:

· كان لدى الأم اضطراب ثنائي القطب

· كانت الأم تعاني من الاكتئاب سابقا ولديها تاريخ مرضي

· كان لدى الأم صعوبة في إرضاع الطفل بشكل طبيعي

· معاناة أحد أفراد العائلة من الاكتئاب أو أي اضطراب مزاجي سابقا

· معاناة الطفل من مشكلات صحية أو أي احتياج آخر

· معاناة الأم من مرض ما أو مضاعفات في الحمل أو فقدان عملها

· حدوث مشاكل في العلاقة مع شريك الحياة

· كان الحمل غير مرغوب فيه وغير مخطط له

· كانت الأم قد أنجبت سابقا توأمين أو أكثر

· لا يوجد وسط عائلي داعم

· وجود مشكلات مادية

ما هو علاج الاكتئاب ما بعد الولادة؟

تختلف مدة العلاج من شخص إلى آخر وذلك بالاعتماد على احتياجات كل فرد ودرجة الاكتئاب المصاب بها، فإذا كانت الأم تعاني من مرض ما أو خمول في عمل الغدة الدرقية فمن الممكن أن يعالج طبيبها هذه الأمراض أو يحولها إلى طبيب اختصاصي.

يمكن أن تتعالج الأم من اكتئاب ما بعد الولادة من دون الحاجة للطبيب خلال عدة أيام في حال كانت مراعية لنفسها واتبعت هذه النصائح وهي:

1. أن تقبل المساعدة والدعم من زوجها وعائلتها وأصدقائها.

2. يجب أن تخصص وقتا لتعتني بنفسها بعد الولادة.

3. أن تسترخي قدر ما يمكن.

4. أن تبتعد عن شرب الكحول أو الأدوية المخدرة والتي بدورها تسبب سوء تقلب المزاج.

5. أن تتواصل مع نساء أخريات مررن بنفس التجربة وتمكنّ من التغلب على هذه الحالة.