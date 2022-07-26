البرنامج الغذائي الأفضل لصحة الشعر

تمتلئ الصيدليات وصالونات العناية بالشعر بالزيوت والمستحضرات التجميلية الخاصة بالشعر وتنتشر على شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي إعلانات الماسكات التي تعد بشعر لامع وحيوي وكثيف. إلا أن ما تغفله هذه الإعلانات عامدة أم لا هو أن الشعر الصحي يبدأ من التغذية السليمة للجسم.

إن الحمية الصحية التي تعتمد بشكل رئيسي على النباتات من خضروات وفواكه هي الأفضل للجسم وليس فقط للشعر والبشرة والأظافر. تحتوي هذه الحميات عادة على الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يتطلبها نمو الشعر بما في ذلك البروتين وأوميغا 3 والأحماض الدهنية والفيتامينات التي تنحل بالدهون ومجموعة فيتامين B والحديد.

يوصف هذا النوع من البرامج الغذائية عالميا بأنه برنامج غذائي متوسطي وهو في الحقيقة مشابه لما نتناوله بشكل يومي لكن بكميات أقل بشكل عام عما اعتادت عليه "كروشنا" في المنطقة العربية. تتسم البرامج الغذائية المتوسطية بأنها مليئة بالألياف والحبوب الكاملة والدهون الصحية. وفيما يلي أبرز المأكولات التي يجب أن تتضمنها الحمية الغذائية الموجهة لكي تحدث تحسنا بكثافة وطول وصحة الشعر بشرط أن لا يكون هناك حالة مرضية معينة مثل قصور الغدة أو الثعلبة وغيرها.

مأكولات تعزز صحة الشعر وكثافته

سمك السلمون والسردين

إن الأسماك بشكل عام وخصوصا سمك السلمون غنية بأوميغا 3 والأحماض الدهنية والبروتين ما يعزز صحة الشعر ويقويه. بالإضافة إلى ذلك فسمك السلمون له فوائد عديدة لجسم الإنسان غير تعزيز صحة الشعر فهو يقلل الالتهاب ويفيد الجهاز العصبي المركزي في الجسم (أي الدماغ).

قد لا يكون سمك السردين الخيار الأول للكثيرين عند تناول السمك إلا أنه متوفر واقتصادي ومفيد. يحتوي السردين على أوميغا 3 وفيتامين D ويحمل كميات أقل من تلوث الزئبق دون غيره من الأسماك. يفضل شراء السردين المعلب والمحفوظ بمحلول مائي وليس بالزيت وإضافته إلى بعض السلطات إذا لم يكن طعمه مستحبا.

البيض

إن البيض غني بالبروتينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والتي تدعم نمو الشعر مثل فيتامين A وفيتامين B12 كما يفضل تناول الصفار خصيصا للحصول على أكبر نسبة من فيتامين D. كما أن البيض يحتوي على نوعين من الكاروتينويدات وهما اللوتين والزياكسانثين اللذان يلعبان دورا مهما بصحة الخلايا وخصوصا العينين والبشرة والشعر.

الفول السوداني وزبدة الفول السوداني

يعتبر الفول السوداني أو الفستق مصدرا مهما للبيوتين المعروف بتأثيره الإيجابي على نمو الشعر ومنع تساقطه. يحتوي ربع كوب معياري من الفول السوداني على 9 غم من البروتين و4 غم من الألياف الغذائية وكمية لا يستهان بها من مضادات الأكسدة. بالإضافة إلى ذلك فالفول السوداني يبعث على الشعور بالشبع بشكل جيد ولذلك يمكن اعتباره بديلا ممتازا للحوم عند الأشخاص النباتيين.

السبانخ

السبانخ من أغنى الخضروات بالعناصر والفيتامينات المفيدة للجسم مثل المغنيزيوم والحديد والفولات وفيتامينات B. كما يمكن للخس والخضروات الورقية الأخرى أن تكون مفيدة جدا للجسم وخصوصا أن الخضروات الورقية الخضراء تحتوي على كميات من فيتامين C ما يحمي خلايا الأغشية وبصيلات الشعر.

من الممكن تناول السبانخ نيئة للحصول على أكبر كمية من الفوائد عبر تحضير الأوراق الغضة منها على شكل سلطة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض وحص مهروس من الثوم ورشة ملح.

اليقطين

يتميز اليقطين بتنوّع أصنافه وطعماته وأحجامه وتعتبر كل أنواع اليقطين مفيدة جدا. يحتوي كوب واحد من أي نوع من اليقطين على 38 سعرة حرارية فقط وهو رقم منخفض جدا. كما أنه غني بالحديد والبيتا كاروتين وفيتامين A وهو فيتامين مهم جدا لنمو الشعر وقوته. كما يعتبر اليقطين غنيا بفيتامين C وفيتامين E اللذان يساعدان الجسم على إصلاح الخلايا المتضررة فيه.

الأفوكادو

إن تناول الأفوكادو على قطعة من الخبز المحمص يعتبر أمرا "على الموضة" حاليا إلا أن الموضة والرائج هذه المرة ليس أمرا سيئا. يعتبر الأفوكادو مليئا بفيتامين E وهو مضاد أكسدة فعال ويحرض على نمو الشعر. كما أن الأفوكادو غني بالبيوتين ولذلك نجده في معظم ماسكات الشعر الفعال. يمكن تناول الأفوكادو بعدة طرق مثل الغواكامولي والسلطات إلا أن أكثرها إفادة هو إضافة ملعقة من العسل إلى ربع حبة منه وتناولها كنوع من الحلو.

بذور الكتان

لم يأت ماسك بذور الكتان للشعر عن عبث وإنما يستخدمه الكثيرون لأنه غني بالأحماض الدهنية التي تعمل على تغذية فروة الرأس ومنع جفافها. يمكن رش ملعقة من بذور الكتان المطحونة فوق طبق السلطة أو اللبن الرائب أو حتى إضافته إلى بعض أنواع الكوكتيلات أو خبزه مثل الحلويات.

البطاطا الحلوة

البيتاكاروتين هو ما يعطي البطاطا الحلوة لونها البرتقالي المميز وهو أيضا مهم جدا لنمو الشعر وتغذيته لأن مضاد الأكسدة هذا يتحول بعد الهضم إلى فيتامين A الذي بدوره يحمي الشعر من الجفاف والتقصف. تعتبر البطاطا الحلوة غنية بشكل ملحوظ بفيتامين A والألياف بالمقارنة مع البطاطا البيضاء أو العادية. لذلك ينصح الأشخاص الذين يحاولون الحصول على شعر صحي وحيوي بتناول البطاطا الحلوة بانتظام كما أنها تساعد على تدعيم المناعة وتقوي النظر.

البقوليات

يعتبر الحمّص والعدس والفاصولياء والبازيلاء على وجه التحديد بذورا جافة يمكن تناولها وهي جميعها غنية بالبروتين والألياف ما يعني أنها تبعث على الشعور بالشبع وهي اقتصادية جدا بالمقارنة مع شراء اللحوم. هذه المأكولات غنية بحمض الفوليك الذي يمنع تساقط الشعر ويحفز تجديد الخلايا وهو أمر ضروري لنمو الشعر وصحته.

اللبن الرائب

يعرف اللبن الرائب في الغرب باسم "اللبن اليوناني" وهو أقل شعبية من الأنواع المعلبة والتي تخلط بأنواع من الفواكه والطعمات الاصطناعية. إلا أن اللبن الرائب العادي مهم جدا لصحة الجسم والشعر لأنه يحتوي على كمية كبيرة من البروتين الذي يعتبر المكون الأساسي لمادة الشعر. يحتوي اللبن على البروبيوتيك وهي البكتيريا المفيدة التي تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

يتميز اللبن الرائب بأنه ذا استعمالات عديدة حيث يمكن إدخاله في الكثير من وصفات الطعام مثل السلطات والمعجنات كما يمكن طبخه ليصبح مشابها للحساء أو تحويله إلى لبنة أو جبنة قريش.