ثمار المشمش

تكثر زراعة أشجار المشمش حول العالم باعتبارها فاكهة محبوبة وذات شعبية واسعة إلا أن أصل الشجرة يعتقد أنه من بلاد الصين ومنها انتشرت إلى بقية بلدان الأرض. يتراوح طول شجرة المشمش المتوسط بين 2 و 3 أمتار إلا أن بعض الأشجار قد يصل طولها لأكثر من 8 أمتار.

تتساقط أوراق شجرة المشمش في الخريف مثل معظم الأشجار المثمرة وتظهر أوراقها وأزهارها في فصل الربيع لتنضج الثمار في الصيف. تعتبر ثمار المشمش ناضجة ولذيذة عندما يدخل اللون الوردي إلى قشرتها الصفراء المائلة للبرتقالي فتصبح حلوة المذاق بعد أن كانت حامضة. يعتبر المشمش المجفف أكثر الفواكه المجففة انتشارا في العالم ويسهل نقله وترويجه تجاريا وخصوصا أن تكلفة إنتاجه تعتبر ضئيلة.

العناصر الغذائية في فاكهة المشمش المجففة

المكون الغذائي الكمية في 100 غ من المشمش المجفف الكمية في 100 غ من المشمش الطازج طاقة 1.009 كيلو جول 201 كيلو جول كربوهيدرات 63 غ 11 غ سكريات 53 غ 9 غ ألياف غذائية 7 غ 2 غ دهون 0.5 غ 0.4 غ بروتين 3.4 غ 1.4 غ فيتامين A 180 وحدة دولية 96 وحدة دولية بيتا كاروتين 2163 1094 وحدة دولية النياسين 2.589 مغ 0.6 مغ الثيامين 0.015 مغ 0.03 مغ الريبوفلافين 0.074 مغ 0.04 مغ فيتامين B6 0.143 مغ 0.054 مغ فيتامين B9 10 وحدة دولية 9 وحدة دولية فيتامين C 1 مغ 10 مغ فيتامين E 4.33 مغ 0.89 مغ فيتامين K 3.1 وحدة دولية 3.3 وحدة دولية الكالسيوم 55 مغ 13 مغ الحديد 2.66 مغ 0.4 مغ المغنيزيوم 32 مغ 10 مغ المنغنيز 0.235 مغ 0.077 مغ الفوسفور 71 مغ 23 مغ البوتاسيوم 1162 مغ 259 مغ الصوديوم 10 مغ 1 مغ الزنك 0.29 مغ 0.2 مغ

فوائد تناول المشمش المجفف على الريق

غني بالعناصر الغذائية

كما هو موضح في الجدول السابق فالمشمش سواء كان مجففا أو طازجا، غني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان للقيام بوظائفه اليومية والحيوية. وبما أن المشمش الطازج غير متوفر على مدار العام فقد يكون المشمش المجفف خيارا ممتازا للحصول على هذه الفوائد وعلى جرعة من الطاقة والفيتامينات في الصباح الباكر.

فوائد المشمش المجفف على الريق للجهاز الهضمي

يساعد على الهضم.

يساعد على التخلص من الغازات.

يساعد على محاربة عسر الهضم والإمساك ويعتبر ملينا طبيعيا.

يحمي جدار المعدة من الأمراض.

غني بالألياف التي تسهل عملية الهضم وتقي من مشاكل الأمعاء.

فوائد المشمش المجفف على الريق للدم والقلب

يحارب تناول المشمش المجفف مشكلة فقر الدم لأنه غني بعنصر الحديد ويحتوي أيضا على النحاس.

يساهم بإنتاج هيموغلوبين الدم في جسم الإنسان ما يساعد أيضا على محاربة فقر الدم أو الأنيميا.

يحتوي المشمش المجفف على نسبة عالية من البوتاسيوم الضروري لصحة القلب وضبط ضرباته ما يقي من أمراض القلب والجلطات وغيرها من المشاكل القلبية.

دعم صحة العينين

المشمش المجفف غني بمجموعة من الفيتامينات الضرورية للمحافظة على صحة العيون وعلى مضادات الأكسدة التي تمنع شيخوخة الخلايا وتلفها وتحارب الجذور الحرة.

فوائد المشمش المجفف على الريق للجهاز التنفسي

لطالما استخدم الأجداد المشمش المجفف لمعالجة أو تخفيف أعراض الأمراض التنفسية إما عبر تناوله على الريق أو عبر صنع مغلي المشمش المجفف.

فوائد المشمش المجفف على الريق للسيدات

إن المشمش المجفف غني بالمعادن الضرورية لصحة المرأة وهو يمدها بجرعة كبيرة من الفيتامينات والكالسيوم منذ الصباح وقد يكون مفيدا جدا خلال فترة الحيض لأنه غني بالحديد. كما يعتبر مفيدا جدا للحوامل والمرضعات بسبب غناه بالعناصر الغذائية المهمة والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف كما أن له قدرة على إمداد المرأة بالطاقة من دون الحاجة لتناول كميات كبيرة من الطعام.

طريقة تجفيف المشمش منزليا

من الصحيح أن المشمش المجفف متوفر في محلات السمانة والسوبر ماركت الكبرى لكن تجفيفه في المنزل قد يضمن نظافة المنتج أكثر وقد يعطي كمية أكبر بكثير بنفس التكلفة. لذلك إذا كانت لديك النية لتجفيف المشمش بنفسك خلال هذا الصيف إليك هذه النصائح: