علاج قرصات الناموس عند الأطفال

إن كثرة تواجد الناموس وغيره من الحشرات هي المنغص الأول لمحبي فصل الصيف. وقد يتغاضى الكبار عن هذه المشكلة أمام المغريات التي يقدمها هذا الفصل من فواكه متنوعة ولذيذة ونزهات جبلية أو رحلات بحرية إلا أن المشكلة لا يمكن تحملها عندما يكون الضحية طفلا صغيرا.

كيف نتعرف على قرصات الناموس عند الأطفال؟

من الشائع أن يأخذ الطفل بالبكاء دون معرفة الأسباب وأن يتعكر مزاجه ويبدو تعيسا ثم تظهر على وجهه أو أطرافه بقعا حمراء ذات انتفاخ بسيط ويعرف سبب المشكلة عندها. إذًا فقرصة الناموس تصبح مؤكدة في الحالة التالية:

وجود انتفاخ صغير يظهر فجأة. قد يبدأ هذا الانتفاخ بالتحول إلى اللون الزهري أو الأحمر بعد يوم أو أكثر وربما في بعض الأحيان خلال وقت قصير نسبيا كما يمكن أن يتحول إلى لون غامق وأن يصبح أقسى من الجلد المحيط به. يبدأ الانتفاخ أو مكان القرصة بالحكاك بينما يتجاوب الجسم لوجود البروتينات الموجودة في لعاب الناموس.

بالطبع يمكن أن تتشابه هذه الأعراض مع قرصات حشرات أخرى كثيرة منها البراغيث والعث إلا أن هاتين الحشرتين تسببان انتفاخًا يتسم بوجود نقطة حمراء في المنتصف بالإضافة إلى حكة قوية جدا. أما بالنسبة لبقّ الفراش فقرصاته أيضا حمراء اللون وتسبب الحكاك ولكنها تتميز بكونها على شكل سلسلة أو مجموعة تشبه العنقود ما يدل على هويتها.

علينا أن نتذكر هنا أن قرصات الناموس غير مؤلمة وأن المشكلة في معظم الأحيان تكمن في الحكاك. فإذا كانت القرصة التي تعرضت لها أو تعرض لها طفلك مؤلمة ففي الغالب هي لسعة من حشرة أخرى مثل النحل أو النصوح أو النمل أو غيرها من الحشرات الكثيرة ذات اللسعات أو العضات المؤلمة.

علاج قرصات الناموس للأطفال

كما ذكرنا سابقا فالمشكلة مع قرصات الناموس تتمثل بالحكاك الذي يمكن أن يستمر لعدة أيام. يمكن للكبار أن يتحملوا هذا الإزعاج لإدراكهم أن هذا التأثير سرعان ما يزول، لكن الأمر ليس بهذه البساطة عندما يتعرض الأطفال أو الرضع للقرصات لأنهم لن يتوانوا عن حك الجلد ما يمكن أن يسبب خدشا للمنطقة المصابة والتهابا نحن بغنى عنه لذلك يمكن اتباع الخطوات التالية للتخفيف من حدة الحكاك:

في البداية إذا كان الطفل كبيرا بما يكفي فيجب أن يخبره الأهل بأن الحكاك سيزول قريبا وأن الحك لا يساعد أبدا. يمكن غسل منطقة الحكاك بصابون لطيف ثم تنشيفها بلطف. نضع كمادة باردة رطبة على مكان القرصة مع تطبيق ضغط خفيف. يمكن تطبيق مرهم خاص بقرصات الناموس بنسبة كورتيزون لا تتجاوز 1% ثلاث مرات في اليوم. يفضل تغطية مكان تطبيق المرهم بضمادة لمنع الطفل من الحك لأن المادة الفعالة قد تنتقل إلى الأصابع ومنها إلى الفم وليس هناك حاجة لدخول مواد طبية إلى جسم الطفل. قد يلجأ البعض إلى إعطاء مضاد الهيستامين للأطفال للتخفيف من رد فعل الجسم والحكاك لكن الأطباء والمختصين يحذرون بشكل شديد من هذه الطريقة لأن لها أضرارا جانبية غير مرغوبة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

من الطبيعي أن يستمر الحكاك لعدة أيام كما أن منطقة القرصة قد تتورم لمدة أسبوع. إلا أنه يجب التوجه مباشرة إلى الطبيب في حال ظهور أعراض أخرى على الطفل مثل:

اسهال

إقياء

آلام رأسية

آلام مفاصل

طفح جلدي غريب

ارتفاع حرارة

قد يكون من الصعب ملاحظة الصداع وألم المفاصل عند الرضع إلا أنه يمكن ملاحظة الأعراض الأخرى. يجب أيضا الانتباه من أن تكون القرصة قد التهبت وفي هذه الحالة يجب الاتصال بالطبيب لمعرفة مضاد الالتهاب المناسب للأطفال.

علاجات منزلية قد تساعد في علاج قرصات الناموس

الثلج

قد يساعد الثلج في التخفيف من حدة الحكاك لأنه يعمل على تقليص الأوعية الدموية ما يقلل انتشار الهيستامين الذي يسبب رد الفعل التحسسي.

أوراق الريحان (الحبق)

إن الحبق غني بالمنثول والمركبات التي تخلق شعورا بالبرودة يخفف الحكاك. يمكن طحن بعض أوراق الحبق على شكل معجونة وتطبيقها موضعيا على مكان القرصة وتغطيتها بضماد.

أوراق المليسة الخضراء

نبات المليسة يعتبر مضاد هيستامين طبيعي ما يساعد على تخفيف الحكاك. يمكن استخدام أوراق المليسة الخضراء مثل الحبق عبر وضعها على شكل معجونة مكان العضة. أما إذا كان الشخص يعاني من عدد كبير من القرصات فيمكن صنع مغلي المليسة وتطبيقه بقطعة نظيفة مكان القرصات عدة مرات في اليوم لأنه يمكن أن يخفف من تأثير القرصة.

زيت شجرة الشاي

لهذا الزيت فوائد كبيرة لجسم الإنسان لأنه يقوم بتطهير وتعقيم المنطقة المصابة ويمكن أن يساعد على تخفيف التورم. يعتقد البعض أيضا أن هذا الزيت يعمل كطارد للناموس. يمكن لزيت شجرة الشاي أن يسبب جفاف البشرة لذلك يفضل خلطه بنوع آخر من الزيوت مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

زيت اللافندر

إن زيت اللافندر له خواص مضادة للالتهاب ومعقمة بالإضافة إلى ذلك فيمكن أن يعمل على طرد الناموس. مثل زيت شجرة الشاي يفضل خلط هذا الزيت بنوع آخر من الزيوت وتطبيقه على البشرة مباشرة أو يمكن رش قطرات قليلة جدا منه حول السرير لإبعاد الناموس أثناء النوم.

طرق طبيعية لإبعاد الناموس

مستحضرات طاردة للناموس

قد لا تكون المواد الموجودة في هذه المستحضرات الموجودة في الصيدليات طبيعية 100% إلا أنها بشكل عام مصنوعة من مجموعة من الزيوت والمواد العطرية التي تبعد الناموس عن الأطفال. يمكن أن تكون هذه المستحضرات على شكل مرهم أو بخاخ.

النباتات العطرية

من المعروف أن الناموس لا يحب النباتات العطرية لذلك يمكن إحاطة مكان الجلوس بها مثل إكليل الجبل والحبق وغيرها من النباتات.

استخدام "الناموسية"

قد تكون هذه واحدة من أقدم الحيل لمكافحة الناموس لكنها فعالة وبسيطة وغير مكلفة.

الحرص على استخدام شبك النوافذ (المنخل)

قد يكون هناك ثقب صغير جدا في شبك النوافذ لكنه كاف لدخول الناموس إلى غرفة النوم لذلك يجب الإنتباه إلى هذه النقطة وإصلاح الشبك كلما تضرر.

تغطية الجلد

يفضل في حال التواجد في مكان مفتوح وعدم القدرة على استخدام أي من الطرق السابقة لحماية طفلك أن تختاري له ملابس تغطي جسمه كاملا بدلا من السروال القصير والقميص بلا أكمام.