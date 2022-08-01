ما هي أسباب الصلع وهل هو وراثي؟

ما هو الصلع؟

هو حالة فقدان الشعر وتساقطه بشكل تدريجي عند الإنسان، يمكن حدوثه عند كل الناس من مختلف الأعمار، لكنه قليل الحدوث عند الإناث فهو أكثر شيوعا عند الذكور، أحيانا يبدأ حدوث الصلع عند الذكور في سن الشباب لكن حسب الدراسات والإحصائيات ينتشر الصلع عند تقدم الرجال في العمر فوق سن الأربعين.

إن الشعر يتساقط يوميا بشكل طبيعي عند معظم الناس من رجال ونساء في مختلف الأعمار، إذ يخسر الفرد الواحد كل يوم حوالي 50 إلى 100 شعرة، ويمكننا رؤية الشعر المتساقط أثناء الاستحمام أو على الوسائد أو حتى عند تسريح الشعر. تقوم بصيلات الشعر بإنتاج شعر بديل دائما لذلك لا نحس بفقدان الشعر عادة بسبب التوازن بين عملية إنتاج الشعر المستمرة وتساقطه، لكن عند حدوث اضطراب في هذه العملية وعجز بصيلات الشعر عن تعويض هذا الفاقد نواجه مشكلة الصلع.

ما هي أنماط الصلع؟

الصلع الوراثي

يسمى أيضا بمصطلح الصلع الذكوري أو بالثعلبة ذكرية الشكل، ويصاب بهذا النوع الرجال والنساء، بحيث يظهر الصلع الوراثي في البداية في مقدمة الرأس أو عند خط الشعر ثم يمتد بشكل تدريجي مع الوقت، ومن الممكن أن يتطور إلى صلع كامل أو صلع جزئي.

الصلع البقعي

يسمى أيضا بداء الثعلبة وهو مرض من أمراض المناعة الذاتية بحيث يحدث فقد في الشعر في بعض مناطق الرأس أو جميعها.

الصلع الأنثوي

هذا النوع يحدث عند النساء مع التقدم في العمر، بحيث يبدأ الشعر بالتساقط بعد أن يصبح الشعر في فروة الرأس خفيفا ورقيقا.

الصلع الكامل

يحدث عند الرجال والنساء بسبب مرض وراثي أو بسبب التقدم في العمر أو بسبب داء الثعلبة.

هل الصلع وراثي؟

يوجد احتمال كبير في أن يكون الصلع سببه الرئيسي وراثي عند الرجال والنساء، ويعد حالة طبيعية نتيجة التقدم في العمر ومزيج من عوامل الوراثة ومستوى الهرمونات، حيث لا تعاني المرأة التي تصاب بهذه الحالة من تساقط الشعر الكثير والإصابة بالصلع قبل سن الأربعين بينما الرجال المصابون بالصلع من الممكن أن يبدأ تساقط شعرهم في عمر صغير مثل سن المراهقة أو في بداية العشرينيات.

ما هي أسباب الصلع أو فقدان الشعر؟

الوراثة

كما ذكرنا سابقا فالوراثة لها دور كبير في حدوث الصلع وهي السبب الأكثر شيوعا لمشكلة تساقط الشعر، وتدعى هذه الحالة باسم (الثعلبة الأندروجينية)، إذ يحدث الصلع بشكل تدريجي حيث ينحسر الشعر أولا عند خط الشعر ثم تظهر بقع خالية من الشعر عند الرجال، وعند النساء يحدث تساقط الشعر على طول تاج فروة الرأس.

العلاج الإشعاعي

عند تعرض الرأس للعلاج الإشعاعي قد يؤثر في نمو الشعر ولا يجعله ينمو كما كان سابقا بل بشكل أخف.

الاضطرابات والتغيرات الهرمونية

عندما يتساقط الشعر بكثرة ومع الوقت يسبب الصلع عند النساء فإن ذلك يكون سببه تغير في هرمونات جسم الأنثى نتيجة انقطاع الدورة الشهرية والحمل والولادة وفقر الدم أو خلل في الغدة الدرقية.

أمراض المناعة الذاتية

قد يكون السبب في حدوث الصلع هو حالة الفرد الطبية حيث من الممكن أن يكون مصابا بأحد أمراض المناعة الذاتية مثل داء الثعلبة البقعية أو مرض الذئبة الحمامية، وتؤدي هذه الأمراض إلى تساقط الشعر والتهابات في فروة الرأس.

تأثير الأدوية

يمكن أن تسبب التأثيرات الجانبية للأدوية تساقط الشعر، مثل أدوية علاج مرض السرطان وأدوية الاكتئاب وأدوية المفاصل والنقرس وأدوية ارتفاع ضغط الدم وأدوية المشاكل القلبية.

تسريحات الشعر والمواد الكيميائية التي توضع عليه

يمكن أن يؤدي فرط القيام ببعض تسريحات الشعر التي تشد الشعر بشدة مثل تسريحة ذيل الحصان أو الضفائر المشدودة إلى تساقط الشعر، كما يمكن أن تؤدي المواد الكيماوية التي توضع على الشعر كالصبغات والزيوت الساخنة إلى حرق الشعر أو تساقطه بكثرة.

التوتر النفسي

حدوث مشاكل نفسية وصدمات عاطفية ونفسية ومسببات التوتر عند بعض الناس تؤدي إلى تساقط الشعر وفقدانه بشكل مؤقت.

كيف يتم تشخيص الإصابة بالصلع؟

يتم تشخيص الإصابة بالصلع وفقدان الشعر عقب إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، والتي تدل على عدم وجود أي مشكلة فيزيولوجية أو مرض جلدي أو اضطرابات غذائية تؤدي إلى فقدان الشعر.

كيف يمكننا الوقاية من فقدان الشعر والصلع؟

في أغلب الحالات لا توجد طريقة مجدية لنتجنب حدوث الصلع لأسباب خارجة عن إرادتنا كما تم التوضيح سابقا، لكن هناك بعض النصائح والتوصيات التي يمكنها أن تقلل من حدوث تساقط الشعر وهي كما يلي:

التعامل مع الشعر بلطافة خلال الاستحمام. اتباع نظام غذائي متوازن وتناول أكل صحي مليء بالفيتامينات والمعادن مثل الخضار والفاكهة والسمك واللحوم الحمراء. الابتعاد عن شد الشعر أثناء تسريحه وتصفيفه، والابتعاد عن تسريحة ذيل الحصان والجدائل المشدودة والكعكات. الابتعاد عن استخدام مشط له أسنان رفيعة، ويفضل المشط ذو الأسنان العريضة. الابتعاد عن وضع حمامات الزيت الساخنة على الشعر، وعدم استخدام المكواة أو علاج الشعر بالمواد الكيماوية.

ما هو علاج فقدان الشعر والصلع؟

الأدوية

يوجد عدة أدوية تستخدم لعلاج فقدان الشعر والصلع وهي:

المينوكسيديل

يتواجد هذا الدواء في الصيدليات ويكون على شكل شامبو أو مراهم ويتم استعماله بشكل موضعي لأنه يسبب انخفاض ضغط الدم عند استخدامه فمويا على شكل حبوب، يستخدم هذا الدواء في علاج مشكلة تساقط الشعر.

الفيناسترايد

يستخدم هذا الدواء لتساقط الشعر والحد من الصلع، ويساعد على تحسين نمو الشعر، لكنه يشكل خطرا على الذكور لأنه يسبب العجز الجنسي لكونه مضادا للهرمونات الذكورية، كما أنه يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان البروستات عند الرجال لذلك يعتبر غير مرغوب بالاستخدام من قبل الرجال.

زراعة الشعر

تعتبر زراعة الشعر من التقنيات الحديثة التي يعتمدها أطباء الجراحة التجميلية والجلدية لمعالجة الصلع ومشكلة تساقط الشعر، حيث يقومون بأخذ رقعة من الجلد المحتوية على الشعر من منطقة الرأس الخلفية ويزرعونها في فروة الرأس الأمامية الخالية من الشعر، وتعتبر عملية زراعة الشعر مكلفة جدا ويجب أن يوضع في الحسبان احتمالية حدوث التهابات أو ندبات.

العلاج بالليزر

مع تطور العلم أصبح بإمكاننا استخدام الليزر ذا المستوى المنخفض لعلاج الصلع، حيث يقوم الليزر باستخدام تقنيات حديثة تعتمد على الحرارة والضوء لتحفيز عمل الخلايا الجذعية الموجودة في فروة الرأس عند الرجال والنساء.