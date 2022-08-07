الألوفيرا النبتة السحرية

حازت نبتة الألوفيرا على صيت واسع خلال السنوات الأخيرة وأصبحت ضرورية الوجود في كل منزل لما لها من فوائد على الجسم والبشرة والشعر.

فوائد تناول عصير الألوفيرا

قد يكون من الصعب تخيل نفسك تشرب المادة الهلامية الموجودة داخل أوراق هذه النبتة الصبارية. إلا أنك ستغير رأيك عندما تعرف فوائدها الصحية.

الألوفيرا مصدر غني بمضادات الأكسدة

تعتبر الألوفيرا غنية بمضادات الإلتهاب ولهذا السبب لها فوائد فورية على الحروق والجروح. تعود هذه الخصائص لوجود مركبات البوليفينولات وهي مجموعة من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة أو التوتر الأوكسيدي. يعمل التوتر الأوكسيدي على المدى الطويل على إتلاف الخلايا ويؤدي إلى أمراض كثيرة مثل أمراض القلب وبعض السرطانات. مع ذلك لا يمكن القول إن تناول الألوفيرا يحارب السرطان لأن الدراسات العلمية لم تتوصل إلى هذه النتائج بعد.

فوائد الألوفيرا للجهاز الهضمي

تعتبر الألوفيرا من المواد الملينة للأمعاء وقد كانت في السابق ملينات الألوفيرا تباع في صيدليات الولايات المتحدة لتخفيف أعراض الإمساك إلا أن بيع هذه الأقراص توقف لأن إدارة الدواء والغذاء الأميركية اعتبرت الدراسات التي تنصح بتناول ملينات الألوفيرا لمعالجة هذه المشكلة قديمة.

هناك بعض الدراسات العلمية التي أظهرت نتائج أولية تفيد بأن الألوفيرا قد تخفف أعراض متلازمة القولون العصبي عند المصابين بها وأنها قد تعمل أيضا على تخفيف حدة القلس إلا أن هذه الدراسات غير مثبتة بعد. لذلك وبالرغم من عدم وجود أدلة علمية تثبت قدرة عصير الألوفيرا على شفاء الحالات الهضمية هذه إلا أنه من المؤكد أن عصير الألوفيرا غير مؤذي ويمكن تجربته شخصيا عند الحاجة.

عصير الألوفيرا للصحة الفموية

الألوفيرا غنية بمضادات البكتيريا وهذا يعني أنها قادرة على تعقيم الأسنان واللسان، كما أن بعض الدراسات العلمية أثبتت قدرة عصير الألوفيرا على شفاء بعض الحالات الفموية التي تستدعي تدخلا طبيا عند تناوله بشكل منتظم وبجرعات مدروسة.

عصير الألوفيرا مفيد لمرضى السكري

أثبتت بعض الدراسات الطبية التي تعتبر قديمة نوعا ما أن عصير أو هلام الألوفيرا له القدرة على تخفيض مستوى سكر الدم عند الأشخاص المصابين بالسكري من نوع 2. وفي المقابل أثبتت دراستين طبيتين حديثتين أن عصير الألوفيرا ليس له تأثير قوي على مرضى السكري إلا أنه قادر على خفض مستوى السكر عند الأشخاص الذين يرتفع عندهم السكري دون أن يكونوا مصابين بداء السكري (مرحلة ما قبل السكري).

فوائد الألوفيرا للبشرة

علاج الحروق بالألوفيرا

إن جيل الألوفيرا له القدرة على تهدئة ألم الحروق السطحية وخصوصا تلك الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس. يتميز جيل الألوفيرا بأنه غني بمضادات الالتهاب ولذلك هو واحد من أهم العلاجات الطبيعية لحروق الشمس والحروق بشكل عام. إن تطبيق كمية قليلة من جيل الألوفيرا على البشرة المحروقة يرطبها ويزودها بمضادات الالتهاب والمعادن والعناصر التي تسرع عملية الشفاء.

الألوفيرا لترطيب البشرة

على عكس المستحضرات المرطبة التجارية لا يترك جيل الألوفيرا أثرا دهنيا على البشرة، وفي الحقيقة جيل الألوفيرا له تأثير معاكس لهذا تماما حيث يعمل على تنظيف مسامات البشرة وتنعيمها. يمكن للرجال استعمال جيل الألوفيرا ككريم بعد الحلاقة لأنه يعمل على ترطيب البشرة وتعقيمها.

الألوفيرا تساعد على شفاء الجروح

إن فائدة جيل الألوفيرا لمشاكل الحروق والجروح تعود لاحتوائه على مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر التي تساعد على عملية الشفاء وتسريعها. وقد تبين مؤخرا أن تطبيق جيل الألوفيرا موضعيا يعمل على تسريع عملية تجديد الخلايا 8 مرات أكثر من المعدل الطبيعي.

جيل الألوفيرا يحارب الشيخوخة

يحتوي جيل الألوفيرا على فيتامين C و فيتامين E وكمية كبيرة من البيتاكاروتين. لهذا يعتبر جيل الألوفيرا مضادا للشيخوخة كما أنه يحتوي على خواص مضادة للالتهاب ومعقمة ويعمل على إزالة عيوب البشرة وخطوط الضحك والتجاعيد.

فوائد جيل الألوفيرا للشعر

جيل الألوفيرا لمنع تساقط الشعر

عندما لا يكون تساقط الشعر ناتجا عن مشكلة صحية داخلية بل عن مشكلة خارجية أو عن طبيعة الشعر يمكن أن يحدث تطبيق ماسك يحتوي على جيل الألوفيرا تغييرات إيجابية على كثافة الشعر أو منع تساقطه على الأقل. بالإضافة إلى ذلك فجيل الألوفيرا مليء بالعناصر الغذائية والفيتامينات المهمة لنمو الشعر كما أن خواصه المعقمة يمكن أن تقضي على مشاكل فروة الرأس التي قد تؤدي بدورها إلى تساقط الشعر.

الألوفيرا للشعر المتعب والمتقصف

بالرغم من الوعود الكثيرة التي تطلقها شركات مستحضرات العناية بالشعر فلا يمكن في الحقيقة عكس تلف الشعر إلا بطريقة واحدة هي القص أو التطريف. لكن في المقابل يمكن حماية نهايات الشعر الجديدة، أي التي جرى تطريفها، من التلف والتعرض لنفس المشاكل السابقة وهنا يأتي دور الألوفيرا.

يعمل جيل الألوفيرا عند تطبيقه موضعيا على الشعر على ترطيب الشعر ومنع رطوبته الطبيعية من التبخر والزوال وهذا هو المسبب الأول لتلف الشعر وتقصفه. بالإضافة إلى ذلك فجيل الألوفيرا يحوي مجموعة من الفيتامينات المهمة لصحة وحيوية الشعر مثل فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E. ولذلك قد يكون جيل الألوفيرا الحل الجذري لهذه المشكلة وخصوصا إذا جرى تطبيقه على شكل ماسك مع أحد الزيوت المغذية والتي تغلف الشعر وتحميه من التلف مثل زيت جوز الهند أو زيت بذر الكتان أو زيت السمسم.

جيل الألوفيرا للقشرة وفروة الرأس الجافة والمخرشة

قد يكون من المفيد للأشخاص الذين يعانون من مشكلة القشرة أن يفكروا بتجريب جيل الألوفيرا للتخلص منها. تشير دراسات المعاهد المتخصصة بمشاكل الشعر إلى أن ظهور القشرة يعود لزيادة في معدل خميرة معينة على فروة الرأس وأن هذه المشكلة تتجلى في أي مكان في الجسم يحتوي على غدد تنتج زيوتا مثل فروة الرأس.

تقترح هذه المعاهد أن تطبيق منظف لطيف يحتوي على عنصر الزنك ثم مرطب فعال على المنطقة المصابة قد يكون مفيدا للتخلص من هذه الحالة. والألوفيرا تحتوي على الزنك بشكل طبيعي وهي مرطب فعال ولطيف وطبيعي ولذلك يمكن أن تكون مفيدة في حل هذه المشكلة. بالإضافة إلى المساعدة بالتخلص من مشكلة القشرة قد تساعد الألوفيرا بالتخلص من مشكلة الحكاك المرافق للقشرة في العادة.