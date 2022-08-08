الكريم الواقي من الشمس المعروف أيضًا باسم واقي الشمس أو كريم الشمس، هو منتج موضعي واقٍ من أشعة الشمس للبشرة، يساعد على الحماية من حروق الشمس والأهم من ذلك منع سرطان الجلد. تأتي الواقيات من الشمس على شكل مستحضرات، وبخاخات، وجل، ورغوة (مثل غسول رغوي موسع أو غسول مخفوق) ومساحيق ومنتجات موضعية أخرى.

تعتبر واقيات الشمس من المكملات الشائعة للملابس، وخصوصا النظارات الشمسية، وقبعات الشمس، والملابس الواقية من الشمس الخاصة، وغيرها من أشكال الحماية من أشعة الشمس.

من اخترع أول واقي شمس؟

جرى اختراع أول واقي للشمس في العالم في أستراليا، بواسطة الكيميائي أ. ميلتون بليك، في العام 1932 وتمت صياغته من قبل جامعة ألاداريا باستخدام مرشح الأشعة فوق البنفسجية "ساليسيلات" (فينيل ساليسيلات) بتركيز 10%. وجرى التحقق من حمايته من الشمس كما جرى إنتاجه تجاريًا بواسطة مختبرات بلايك هاميلتون.

على الرغم من أن الواقي من الشمس جديد نسبيًا، فقد لوحظت ممارسات الحماية من الشمس منذ قدماء المصريين على الأقل الذين استخدموا مكونات مثل نخالة الأرز والياسمين والترمس لتوفير الحماية من أشعة الشمس.

أنواع واقيات الشمس؟

تصنف واقيات الشمس إلى واقيات غير عضوية (تسمى "فيزيائية") (أي أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم) وعضوية (يُشار إليها أيضًا باسم واقيات الشمس "الكيميائية"). على الرغم من الاعتقاد السائد، فإن كلا النوعين من واقيات الشمس يعملان أساسًا عن طريق امتصاص الأشعة فوق البنفسجية، وليس بعكسها أو تشتيتها.

وجد البحث الذي أجرته إدارة الأغذية والعقاقير سلامة المرشحات الثلاثة الرئيسية للأشعة فوق البنفسجية العضوية (الكيميائية)، الأوكسي بنزون، الهوموسالات والأوكتوكريلين أنه يمكن اكتشاف المكونات الثلاث على الجلد والدم وحليب الثدي وفي عينات البول بعد أسابيع من التوقف عن استخدامها.

فوائد استخدام الواقي الشمسي

يمكن أن يساعد استخدام الواقي من الشمس في الوقاية من سرطان الجلد وسرطان الخلايا الحرشفية، وهما نوعان من سرطان الجلد. توجد بعض الأدلة على فعالية الواقي من الشمس في الحماية من سرطان الخلايا القاعدية. وقد خلصت دراسة أجريت في العام 2013 إلى أن الاستخدام اليومي المستمر للواقي من الشمس يمكن أن يبطئ أو يمنع مؤقتًا تطور التجاعيد وترهل الجلد.

شملت إحدى الدراسات 900 شخص أبيض في أستراليا وطالبت بعضهم بتطبيق واقي من الشمس واسع النطاق كل يوم لمدة أربع سنوات ونصف. واستنتجت أن الأفراد الذين قاموا بذلك أصبحت بشرتهم أكثر نعومة ومرونة بشكل واضح من الأشخاص الذين طلب منهم الاستمرار في ممارساتهم الاعتيادية.

أظهرت دراسة أجريت على 32 شخصًا أن الاستخدام اليومي للواقي من الشمس (%30 عامل الحماية) عكس الشيخوخة الضوئية للجلد في غضون 12 أسبوعًا واستمر التحسن حتى نهاية فترة التحقيق لمدة عام واحد.

أظهرت الدراسات أن الواقي من الشمس الذي يحتوي على عامل حماية عالي من الأشعة فوق البنفسجية، قد أتاح تكوين فيتامين D أعلى بكثير من واقي الشمس ذو عامل الحماية المنخفض من الأشعة فوق البنفسجية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أنه يسمح بانتقال المزيد من الأشعة فوق البنفسجية.

ما هي الآثار الجانبية للواقي من الشمس؟

هنالك خطر حصول رد فعل تحسسي من واقي الشمس لدى بعض الأشخاص، فمن الممكن أن يحدث التهاب الجلد التماسي التحسسي النموذجي عند الأشخاص الذين لديهم حساسية من أحد المكونات الموجودة في الكريمات الواقية من الشمس أو المستحضرات التجميلية التي تتضمن مكون واقي من الشمس. ويمكن أن يحدث الطفح الجلدي في أي مكان على جسم الفرد حيث يتم وضع المادة وأحيانًا قد تنتشر إلى مواقع غير متوقعة.

ما هي مكونات الواقي من الشمس؟

بالإضافة إلى المرطبات والمكونات الأخرى غير النشطة، تحتوي واقيات الشمس على واحد أو أكثر من المكونات النشطة التالية، والتي تكون إما عضوية أو معدنية بطبيعتها مثل المركبات الكيميائية العضوية التي تمتص الضوء فوق البنفسجي، والجسيمات غير العضوية التي تعكس الضوء فوق البنفسجي وتبعثره وتمتصه (مثل ثاني أكسيد التيتانيوم أو أكسيد الزنك أو كليهما).

الجسيمات العضوية التي تقوم بامتصاص ضوء الأشعة فوق البنفسجية كالمركبات الكيميائية العضوية، ولكن هذه المركبات تتضمن على عدد من الكروموفورات التي تقوم بعكس وتشتيت نسبة من الضوء مثل الجسيمات غير العضوية.

في الغالب تكون المكونات النشطة الرئيسية الموجودة في واقيات الشمس هي عبارة عن جزيئات عطرية تترافق مع مجموعات الكربونيل. يسمح هذا الهيكل العام للجزيء بامتصاص الأشعة فوق البنفسجية عالية الطاقة وإطلاق الطاقة كأشعة منخفضة الطاقة، وبالتالي منع الأشعة فوق البنفسجية الضارة للجلد من الوصول إلى الجلد.

عوامل تؤثر بعمل الواقي الشمسي