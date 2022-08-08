تمارين لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز

ماهي الذاكرة وما هو التركيز؟

الذاكرة

الذاكرة ما هي إلا إحدى القدرات العظيمة لدماغ الإنسان؛ التي بدورها العميق تعمل على تخزين معلومات جرى المرور عليها بطرق مختلفة، ثم استرجاع هذه المعلومات، فتعد الذاكرة موضوعا ذا أهمية حيوية لإجراء تجارب، وأداء مهمة للتطوير والتنوير المستقبلي من خلال تذكر أشياء حدثت سابقا لنصبح قادرين على تطوير لغات وعلوم وعلاقات ومشاريع وهوايات وغيرها من الضروريات.

للذاكرة نوعان هما قصيرة الأمد وطويلة الأمد، وتشكل الذاكرة في الدماغ جزءا من أعصابه لارتباطها بها، لذا نجد أيضا ذاكرة صريحة هي إدراك معلومات متعلقة بذكريات مخزنة، وتحت ذاكرة صريحة نجدها في دلائل عرضية.

التركيز

أما التركيز فمن الأكيد أنه يتعلق بشكل محوري بعلم النفس، ويتمسك به من حيث المبدأ والمضمون، إذ أن ما يكنّى بالتركيز يتم تعريفه بأنه أعلى درجة من درجات اليقظة والانتباه؛ فهو قدرة الإنسان على تجاهل أمور محددة وصب اهتمامه في موضوع واحد هام، كما يعتبر حالة عقلية للمعضلة أو القضية العلمية التي يعيشها الشخص والذي بدوره يقوم بنشاطات معينة تؤثر عليه بمشاعر وطاقة ويتمخض عنها مشاركة هامة وكاملة في كافة جوارح الشخص بهذا الموضوع.

انطلق هذا المصطلح في العام 1975 ولاقى رواجا كبيرا في محافل عديدة، ولا سيما مجال علاج المهن، بيدَ أن هذا المصطلح كان موجودا في سالف العصور والأزمنة ولكن تحت مسميات أخرى.

كيف تقوم بتمرين ذاكرتك؟

ازدادت صفة النسيان لدى المجتمعات في شتى البلدان، وأصبحت سمة رائجة ولم تعد ذات صلة تقليدية بتقدم العمر وحسب، بل تعدت ذلك لتصل إلى فئة الشباب. وحتى نلجأ لتنحية مشكلة النسيان جانبا يجب علينا أن نعزز قدراتنا العقلية وذاكرتنا ونحميها من كل ما قد يؤثر عليها، هذا كله عن طريق تمارين الذاكرة والتركيز وهنا سنذكر مجموعة هامة من تمارين الذاكرة.

تقوية ملاحظتك

يشمل هذا التدريب أن تقوم بالتركيز يوميا حول أربعة تفاصيل تخص شخصا ما أو مكانا ما أو حتى سيارة أو مسلسلا أو فيلما معينا، ثم تعمل على محاولة استرجاعها كلها في وقت قادم ولاحق من ذاكرتك، وبالتالي بتكرار هذه التجربة سوف تنمي ذاكرتك وتنشطها وتزيد من قدرتها وتسهل من وصولك لما تحتويه.

قصر ذاكرتك

اتبع هذه الطريقة أحد أشهر المخبرين السريين في عالم التحقيق والأدب وهو المحقق السري الشهير شارلوك هولمز؛ حيث اكتشف وسيلة جميلة لتقوية الذاكرة باستعمال تمرين (قصر الذاكرة) وهو عبارة عن أسلوب لاستذكار الأماكن يتعلق بنظام خاص يعمد على الربط بين عناصر نريد تذكرها ومواقع مادية معينة، بالتالي يخص العلاقة المكانية بحفظ مكان بشكل مرتب لتذكر ما نود حفظه.

تكرار متباعد

تعتمد هذه الطريقة على تذكر ما ينبغي في وقته الملائم، ويمكن أن نستخدم لذلك بطاقات تعليمية، فنقوم بتنظيم البطاقات هذه بثلاث مجموعات واختبار الذاكرة من خلال التأكد من صحة المعلومات جرى تذكرها، نبدأ بفواصل قصيرة زمنيا، ثم نزيدها تدريجيا فنحصل على ذاكرة أفضل.

عمليات الحساب

إن تنفيذ عمليات حساب بسيطة في المخ ومن دون آلة حاسبة يعتبر وسيلة ذات أهمية خارقة في تمرين الذاكرة وشحذها، ولا سيما عندما تقوم بذلك خلال مشيك، لأنه يقوي ذاكرتك العاملة النشطة.

التكرار

كمثال واضح يمكنك أن تقوم بالتركيز على ما يتحدث به الناس معك فيه أو مع غيرك، وقم بالإنصات الجيد لما يقولونه، وكرر كلماتهم في ذهنك أثناء هذه المحادثة، عندها تكون قد دربت مخك وعقلك وعززت ذاكرتك من دون أن تشعر.

تخيل وتصور

درب مخك من خلال إنشاء صور تخيلية في عقلك والتي بدورها تقوم باسترجاع أفكار وأحداث بتفاصيل دقيقة، كالتنبّه لمواقع أو أشخاص أو أشياء مشابهة للمشاهد المطلوبة للحفظ والتذكر، سواء كان فيلم أو نوع من حديث مع أحد الناس.

تعلم لغة أو عدة لغات أخرى

إن تعلم الحديث والقراءة الجيدة بلغات جديدة يزيد من عمل عقلك لتذكر ما تعلمته من ملاحظات وبيانات بشكل ثابت، ما يزيد من تقوية ذاكرتك وتركيزها.

رسم خرائط ذهنية

يساعد رسم خرائط للذهن على تدريب المخ وتمرين العقل لتحسين الإبداع والتخيلات، فيكون له أثرا مباشرا وقطعيا على تحسين ذاكرتك، لأن رسم الخرائط الذهنية يجبرك على تخيل أحداث معينة، بالتالي تذكرها، ليعمل عقلك بشكل فعال أكثر وتقوى ذاكرتك.

تدريبات تقوي وتزيد تركيزك

هنالك العديد من النشاطات التي تضاعف من قدراتك على تطوير تركيزك، وهذا أمر ضروري وجوهري للحفاظ على تألق مخك ونشاط عقلك وفعاليته، بالتالي ما عليك سوى أداء تمرينات لتقوية التركيز ومنها ما يلي:

تعداد كلمات

تعداد الكلمات الموجودة في إحدى الفقرات من أي كتاب كان لمرتين للتأكد من سلامة العدد، بعد ذلك ننتقل لفقرة أخرى ونعدد كلمات فقرتين؛ ثم صفحة كاملة، طبعا بلا استخدام الأصابع بل العينين فقط لا غير.

العد

هنالك طريقتان فعالتان للعد تهدفان بشكل مميز لزيادة التركيز وتفعيله بشكل عميق وتقويته، حيث نستطيع أن نعد من 100 إلى واحد بشكل عكسي دون لفظ الأرقام بصوت واضح، يبقى ذلك ذهنيا، أو أن نعد من واحد إلى 100 بأن نتخطى ثلاثة أرقام كالآتي 94 ثم 97 فَـ 100، وأيضا يبقى ذلك ذهنيا.

تكرار عبارات

كرر عبارة غير معقدة في ذهنك، لمدة تصل لـ5 دقائق وعندما تشعر أن مخك بدأ يركز فيها؛ تستطيع أن تكررها بذهنك حوالي 10 دقائق دون انقطاع التركيز.

ثمرة فاكهة

ضع ثمرة في يدك ولتكن فاكهة أيا كان نوعها، تفاحة أو برتقالة وغيرها، وتفحصها بإمعان من خلال شكلها وطعمها وملمسها، ركز في إحساسك حولها، ولا تشتت ذهنك عنها.

التأمل

تأمل شيء معين مهما كان؛ وأيا كان كالملعقة أو الشوكة، وثابر على تأملها من شتى نواحيها، ولا تقل أي شيء عنها ولا تفكر أيضا حولها في ذهنك.

الرسم وتأمله

رسم مثلث أو مربع بأبعاد جيدة وتلوينه وتأمله، دون التفكير حوله، فقط ركز عليه ولا تجهد عينيك. يمكنك أيضا أن تعيد التمرين بإغلاق عينيك.

الاسترخاء

البقاء مدة خمس دقائق بلا تفكير حول أي شيء، واتقان ما جرى ذكره أعلاه من تمارين سوف يجعل الاسترخاء أسهل والتركيز أقوى.