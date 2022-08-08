ما هو التهاب الدماغ الأميبي؟

عدوى نادرة جدا يمكن أن تصيب الجلد والجيوب الأنفية والدماغ والأعضاء الأخرى من جسم الإنسان. يمكن للعدوى أن تسبب مجموعة واسعة من أعراض المرض، والذي يمكن أن يبدأ مع جرح الجلد في الوجه والجذع، ومن ثم من الممكن أن يتطور إلى الدماغ، إذ يسبب مرض يسمى التهاب الدماغ الأميبي الحبيبي.

تشخيص المرض

يمكن أن يكون المرض صعبا، وغالبا ما يكون المرض مميتا، وعلى الرغم من أن التشخيص المبكر والعلاج قد يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة غير أن معدل الوفاة أكثر من 95%.

أعراض التهاب الدماغ الأميبي

الصداع

تصلب الرقبة أو الرأس وآلام الرقبة مع حركة الرقبة

الحساسية للضوء

الغثيان

القيء

التعب

حمى الدرجة الحرارة المنخفضة

علامات أخرى تشمل:

التغيرات السلوكية

المضبوطات

فقدان الوزن

الشلل الجزئي

صعوبات في النطق، وصعوبة في المشي.

أسباب التهاب الدماغ الأميبي الحبيبي

فيروس: التهاب الدماغ الفيروسي قد يحدث بسبب عدوى مباشرة أو بسبب قبول عدوى خافية.

بكتيريا: قد تصاب الأغشية السحائية بالتهاب بسبب بكتيريا، وينتقل الالتهاب إلى الدماغ إما بشكل مباشر أو قد يصاب الدماغ كمضاعفات للالتهاب مثلا في حالة مرض الزهري الثانوي.

طفيلي: مثلا الملاريا، التوكسوبلازما، الأميبا.

علاج التهاب الدماغ الأميبي الحبيبي

كون العلاج عادة مع أعراض الاختبار الموثوق للعوامل المضادة لفيروسات معينة لا تتوفر إلا لحالات فيروسية قليلة (مثلا الأسيكلوفير لفيروس الهربس البسيط) وتكون نسبة النجاح محدودة في معظم الحالات ما عدا في حالة التهاب الدماغ العُقْبول البسيط، وفي حالة المرض الشديد العلاجات الداعمة كالمعالجة بالتهوئة الميكانيكية هي بنفس القدر من الأهمية. يتم استخدام الكورتيزون وقد يكون هناك حاجة للمهدئات للتهيج أو الأرق، للحد من تورم والتهاب الدماغ.

دراسات وأبحاث عن التهاب الدماغ الأميبي

أظهرت بعض الدراسات أنه لا توجد طريقة معروفة للوقاية من العدوى بالتهاب الدماغ الأميبي لأنه ليس واضحا كيف ولماذا بعض الناس يصابون بالعدوى والبعض الآخر لا، ولم تكن هناك أي تقارير عن إصابة بالتهاب الدماغ الأميبي ينتشر من شخص لآخر إلا من خلال التبرع بالأعضاء أو زرعها.

ملاحظة أخيرة

على كل شخص يشعر بتغير سلبي على صحته أن يتوجه للطبيب المعالج وإجراء الفحوصات اللازمة.