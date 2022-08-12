نيويورك: رصد فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي

عثر على فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بمدينة نيويورك، في مؤشر آخر على أن المرض الذي لم يرصد في الولايات المتحدة الأميركية خلال عقد من الزمن، ينتشر ببطء بين الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح؛ حسب ما قاله مسؤولو الصحة الأميركيون اليوم، الجمعة.

ويشير وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي للمدينة على الأرجح إلى انتشار الفيروس بشكل محلي؛ حسب ما قالت هيئات الصحة في المدينة والولاية.

وقالت مفوضة الصحة في نيويورك، د. ماري تي. باسيت، إن "رصد الفيروس في عينات الصرف الصحي مقلق لكنه ليس مفاجئا".

وأوضح مفوض الصحة في نيويورك، د. أشوفين فاسان، أن "الخطورة على سكان نيويورك حقيقية لكن الدفاع بسيط جدا، احصلوا على اللقاح المضاد لشلل الأطفال".

وتابع "مع انتشار شلل الأطفال في تجمعاتنا هناك، لا يوجد ببساطة ما هو أكثر ضرورة من تطعيم أطفالنا لحمايتهم من هذا الفيروس، وإن لم تكونوا قد حصلتم على اللقاح أو حصلتم عليه غير كامل كبالغين، فمن فضلكم اختاروا الآن الحصول عليه. شلل الأطفال يمكن الوقاية منه تماما وعودته للظهور يجب أن يكون جرس إنذار لنا جميعا".