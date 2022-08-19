  2. صحة
  3. صحة

التدخين والكحول أبرز مسببات السرطان عالميا

تاريخ النشر: 19/08/2022 - 12:55

التدخين والكحول أبرز مسببات السرطان عالميا
(Gettyimages)
عرب ٤٨

أظهرت دراسة أنه نحو نصف الإصابات بالسرطان في كل أنحاء العالم ناجمة عن عوامل خطرة أبرزها التدخين والكحول، وفق ما بيّنت دراسة ضخمة نُشرت، الجمعة، وشددت على أهمية التدابير الوقائية من دون أن تعتبرها حلًا يمنع المرض كليًا.

وجاء في الدراسة التي نُشرت في مجلة "ذي لانسيت" وأجريت ضمن إطار تقرير "غلوبال بوردن أوف ديزيز" عبء المرض العالمي "وفقًا لتحليلنا، تُعزى 44,4% من وفيات السرطان في كل أنحاء العالم إلى عامل خطر تم قياسه".

ويشارك آلاف الباحثين في معظم دول العالم في برنامج "غلوبال بوردن أوف ديزيز" البحثي الواسع الذي تموله مؤسسة بيل غيتس وليس له مثيل من حيث الحجم.

وأتاحت الدراسة معرفة المزيد من التفاصيل عن عوامل الخطر وفقًا لمناطق العالم، مع أن نتائجه أكّدت عمومًا ما كان معروفًا أصلًا، وهو أن التدخين يشكّل العامل الرئيسي في التسبب بالسرطان (بنسبة 33,9%)، تليه الكحول (7,4%).

ودعت الدراسة تاليًا إلى إيلاء قدر كبير من الأهمية للوقاية في مجال الصحة العامة، إذ أن عددًا من عوامل الخطر هذه تتصل بسلوكيات يمكن تغييرها أو تجنبها.

إلا أن نصف حالات السرطان لا يُعزى إلى عامل خطر معين، مما يدل على أن الوقاية غير كافية.

ورأى معدّو الدراسة أن الوقاية يجب أن تتواكب مع ركنين آخرين هما التشخيص المبكر بالقدر الكافي، والعلاجات الفاعلة.

ونشرت "ذي لانسيت" في العدد نفسه تعليقًا مستقلًا لاثنين من علماء الأوبئة أيّدا فيه هذه الاستنتاجات، معتبرين بدورهما أن الدراسة تؤكد أهمية الوقاية.

بودكاست عرب 48

#مرض السرطان
#التدخين وشرب الكحول

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نصائح من عالِم أعصاب لتقوية الذاكرة
نصائح من عالِم أعصاب لتقوية الذاكرة

2022-08-17

6 نصائح طبية لخسارة الوزن خلال الصيف
6 نصائح طبية لخسارة الوزن خلال الصيف

2022-08-16

نيويورك: رصد فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي
نيويورك: رصد فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي

2022-08-12

الأكثر قراءة

شهيد و31 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

شهيد و31 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

2022-08-18
بعد أن صنفها غانتس

بعد أن صنفها غانتس "إرهابية": الاحتلال يقتحم مؤسسات فلسطينية

2022-08-18
كوخافي: إسرائيل هاجمت في دولة ثالثة خلال العدوان الأخير على غزة

كوخافي: إسرائيل هاجمت في دولة ثالثة خلال العدوان الأخير على غزة

2022-08-18
غانتس:

غانتس: "أقوال عباس خطيرة لكن التنسيق الأمني لا يتم مع الأم تريزا"

2022-08-18
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الثلاثاء

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الثلاثاء

2022-08-18