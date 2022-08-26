"موديرنا" تقاضي "فايزر" بسبب براءات اختراع مرتبطة بلقاح كورونا

باشرت شركة "موديرنا" مصنعة لقاح فيروس كورونا في مقاضاة شركة "فايزر" وشركة تصنع الأدوية الألمانية "بيونتيك"، متهمة أبرز منافسيها بنسخ تكنولوجيا "موديرنا" من أجل صنع لقاحهما الخاص.

وذكرت "موديرنا" اليوم، الجمعة، أن "لقاح فايزر وبيونتيك (ويباع تحت اسم كوميرناتي) ينتهك براءات اختراع سجلتها الشركة قبل عدة سنوات لحماية التكنولوجيا القائم عليها لقاحها الوقائي ’سبايكفاكس’".

ورفعت الشركة دعاوى قضائية بسبب انتهاك براءة اختراع في محاكمة فيدرالية أميركية ومحكمة ألمانية.

ورفضت متحدثة باسم "فايزر" التعقيب، قائلة إن الشركة لم تتسلم نسخة من الدعوى.

ويستخدم لقاحا "موديرنا" و"فايزر" تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال لمساعدة المرضى على مواجهة فيروس كورونا.

ويعمل هذا النوع من اللقاحات بحقن شفرة جينية للبروتين الصاعد الذي يغلف سطح فيروس كورونا.

وتلك الشفرة، الرنا، مغلفة بكتلة صغيرة من الدهون، وتوجه خلايا الجسم ليصنع بعض النسخ الصاعدة غير الضارة من الفيروس التي تدرب جهاز المناعة ليعرف الفيروس الحقيقي.

وقالت "موديرنا" إنها بدأت في تطوير تقنية الرنا الخاصة بها عام 2010، وقد ساعد ذلك الشركة على إنتاج لقاح مضاد لكورونا بسرعة بعد بدء الجائحة مطلع عام 2020.

بحلول نهاية ذلك العام، كان المنظمون الأميركيون قد أجازوا لقاحي "فايزر" و"موديرنا" لاستخدامهما بعد أن أظهرت الأبحاث السريرية أن كلاهما كان فعالا للغاية.

وفي السياق، قال المدير التنفيذي لموديرنا، ستيفان بانسيل، في بيان إن الشركة مطورة اللقاح كانت رائدة في تلك التكنولوجيا واستثمرت المليارات لخلقها.

وأوضحت الشركة أنها تعتقد أن لقاح منافسيها ينتهك براءات اختراع حصلت عليها "موديرنا" بين عامي 2010 و2016.