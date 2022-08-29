التغذية المتوازنة من الألف إلى الياء

تعتبر الحمية الغذائية المتوازنة هي الحمية التي تقدم أنواعا مختلفة من الطعام بكميات وحصص محددة لكي يتم تغذية الجسم بما يحتاجه من سعرات حرارية وبروتينات ومعادن وفيتامينات وعناصر أخرى ضرورية للجسم. بالإضافة إلى ما سبق فعلى الحمية الغذائية المتوازنة أن تزود الجسم بما يحتاجه من مضادات أكسدة وألياف كما أن مصدر السعرات الحرارية في الحمية الغذائية المتوازنة عادة ما يكون 60-70% من الكربوهيدرات و10-12% من البروتينات و20-25% منها من الدهون.

فوائد اتباع حمية صحية متوازنة

تضمن الحمية الغذائية المتوازنة توفر الطاقة في الجسم وتحسن وظائف الجسم وتقوي الجهاز المناعي وتمنع اكتساب الوزن غير المرغوب به.

تزود الحمية الغذائية المتوازنة الحاجات الغذائية للجسم على أكمل وجه ما يمنع الوقوع في فخ سوء التغذية عند الذين يحاولون خسارة الوزن.

تمنع الحمية الغذائية الصحية بعض الأمراض مثل داء السكري وبعض السرطانات وأمراض القلب. كما أنها نافعة جدا في معالجة أو تحسين وضع مرضى داء السكري والقولون العصبي والمصابين بفقر الدم وغيرها من المشاكل الصحية.

يمكن لاتباع حمية غذائية متوازنة أن يساعد بالتحكم بأعراض بعض الأمراض.

تساعد الحمية الغذائية المتوازنة على إعطاء شعور بالنشاط والتحكم بالوزن حيث يساعد هذا النوع من الحميات على الحالة الشعورية والنفسية وتعطي طاقة أكبر للشخص وتساعد على مكافحة التوتر والقلق والضغط النفسي.

قد تكون الحمية الغذائية المتوازنة الحل للكثير من مشاكل البشرة التي تتأثر بنوع الطعام الذي نتناوله وكمية الفيتامينات ونوعها وفق ما تحتاجه من عناصر خاصة.

تساعد الحمية الغذائية المتوازنة على الانخراط بالنشاطات الرياضية بسبب تحسن المزاج والنشاط الذي تبعثه في الجسم.

عادة ما تحفز الحميات الغذائية المتوازنة على النوم الصحي في الليل.

تزود الحمية الغذائية المتوازنة الجسم بكل العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم بما في ذلك صحة الجهاز العصبي والدماغ ويمكن أن تساهم في إبعاد خطر الزهايمر والخرف وغيرها من المشاكل.

تحافظ الحمية الغذائية المتوازنة على صحة الأسنان والعينين وحتى الشعر.

قد تكون الحمية الغذائية المتوازنة الحل لمشاكل الأمعاء وخصوصا الإمساك والقولون وعسر الهضم.

عادة ما يبتعد الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية متوازنة عن المأكولات السريعة وما تحتويه من كميات كبيرة من الأملاح والمواد الحافظة والدهون المتحولة وهذا الأمر يعتبر إيجابية بحد ذاته.

قد تزيد الحمية الغذائية المتوازنة من القدرة على التركيز والاستذكار لذلك تعتبر مفيدة جدا للطلاب.

تضمن الحمية الغذائية المتوازنة توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات وخصوصا عند الأطفال والمراهقين.

بشكل عام لا تحتوي الحميات الغذائية المتوازنة على كميات هائلة من السكر.

كيف نجعل حميتنا الغذائية متوازنة؟

إن أهم نقطة عند اتباع الحمية الغذائية المتوازنة هي عدم الاستغناء عن أي من الوجبات لأن ذلك يبطئ معدل الاستقلاب ولذلك يجب الالتزام بثلاث وجبات يومية وسناك بين كل وجبتين.

لا يعني الغذاء المتوازن أنك بحاجة إلى مهارات مطبخية فذة وإنما يكفي تعلم بعض الحيل في المطبخ والاعتماد على المأكولات النيئة مثل الفواكه والعصائر والسلطات والمكسرات وعلى وجبات مطبوخة بسيطة مثل السمك أو الدجاج المشوي على السخانة في المطبخ.

من المهم التركيز على حاجتك من الأكل والتوقف عن الطعام فور الإحساس بالشبع أو حتى قبل ذلك لأن ذلك يحافظ على الوزن ويجعل الشخص يشعر بالحيوية.

شرب كميات كبيرة من الماء ويفضل الاحتفاظ بزجاجة الماء بالقرب منك حتى تتذكر ضرورة الماء كلما لمحتها.

يجب الاعتماد على مجموعة متنوعة من المأكولات وعدم الاعتماد على صنف أو نوع واحد لأن الطبق الذي يحتوي على كل العناصر التي يحتاجها الجسم لا يوجد في الحقيقة.

الحرص على تناول كميات كافية من الفواكه والخضروات النيئة كل يوم ويمكن تضمينها في الوجبات كطبق سلطة أو كسناك.

إزالة كل الدهون المرئية من الطعام قبل تناوله أي التخلص من جلد الدجاج مثلا والجزء الأبيض من اللحم.

تلافي المحفزات غير الصحية مثل السكريات والكافايين والكحول.

تقليل عدد المرات التي تتناول فيها الطعام خارج المنزل إلى مرة واحدة في الأسبوع على أبعد تقدير.

لا تجبر نفسك على تناول الأطعمة الصحية التي لا تستسيغ طعمها.

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