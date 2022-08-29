التغذية المتوازنة من الألف إلى الياء

تعتبر الحمية الغذائية المتوازنة هي الحمية التي تقدم أنواعا مختلفة من الطعام بكميات وحصص محددة لكي يتم تغذية الجسم بما يحتاجه من سعرات حرارية وبروتينات ومعادن وفيتامينات وعناصر أخرى ضرورية للجسم. بالإضافة إلى ما سبق فعلى الحمية الغذائية المتوازنة أن تزود الجسم بما يحتاجه من مضادات أكسدة وألياف كما أن مصدر السعرات الحرارية في الحمية الغذائية المتوازنة عادة ما يكون 60-70% من الكربوهيدرات و10-12% من البروتينات و20-25% منها من الدهون.
فوائد اتباع حمية صحية متوازنة
- تضمن الحمية الغذائية المتوازنة توفر الطاقة في الجسم وتحسن وظائف الجسم وتقوي الجهاز المناعي وتمنع اكتساب الوزن غير المرغوب به.
- تزود الحمية الغذائية المتوازنة الحاجات الغذائية للجسم على أكمل وجه ما يمنع الوقوع في فخ سوء التغذية عند الذين يحاولون خسارة الوزن.
- تمنع الحمية الغذائية الصحية بعض الأمراض مثل داء السكري وبعض السرطانات وأمراض القلب. كما أنها نافعة جدا في معالجة أو تحسين وضع مرضى داء السكري والقولون العصبي والمصابين بفقر الدم وغيرها من المشاكل الصحية.
- يمكن لاتباع حمية غذائية متوازنة أن يساعد بالتحكم بأعراض بعض الأمراض.
- تساعد الحمية الغذائية المتوازنة على إعطاء شعور بالنشاط والتحكم بالوزن حيث يساعد هذا النوع من الحميات على الحالة الشعورية والنفسية وتعطي طاقة أكبر للشخص وتساعد على مكافحة التوتر والقلق والضغط النفسي.
- قد تكون الحمية الغذائية المتوازنة الحل للكثير من مشاكل البشرة التي تتأثر بنوع الطعام الذي نتناوله وكمية الفيتامينات ونوعها وفق ما تحتاجه من عناصر خاصة.
- تساعد الحمية الغذائية المتوازنة على الانخراط بالنشاطات الرياضية بسبب تحسن المزاج والنشاط الذي تبعثه في الجسم.
- عادة ما تحفز الحميات الغذائية المتوازنة على النوم الصحي في الليل.
- تزود الحمية الغذائية المتوازنة الجسم بكل العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم بما في ذلك صحة الجهاز العصبي والدماغ ويمكن أن تساهم في إبعاد خطر الزهايمر والخرف وغيرها من المشاكل.
- تحافظ الحمية الغذائية المتوازنة على صحة الأسنان والعينين وحتى الشعر.
- قد تكون الحمية الغذائية المتوازنة الحل لمشاكل الأمعاء وخصوصا الإمساك والقولون وعسر الهضم.
- عادة ما يبتعد الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية متوازنة عن المأكولات السريعة وما تحتويه من كميات كبيرة من الأملاح والمواد الحافظة والدهون المتحولة وهذا الأمر يعتبر إيجابية بحد ذاته.
- قد تزيد الحمية الغذائية المتوازنة من القدرة على التركيز والاستذكار لذلك تعتبر مفيدة جدا للطلاب.
- تضمن الحمية الغذائية المتوازنة توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات وخصوصا عند الأطفال والمراهقين.
- بشكل عام لا تحتوي الحميات الغذائية المتوازنة على كميات هائلة من السكر.
كيف نجعل حميتنا الغذائية متوازنة؟
- إن أهم نقطة عند اتباع الحمية الغذائية المتوازنة هي عدم الاستغناء عن أي من الوجبات لأن ذلك يبطئ معدل الاستقلاب ولذلك يجب الالتزام بثلاث وجبات يومية وسناك بين كل وجبتين.
- لا يعني الغذاء المتوازن أنك بحاجة إلى مهارات مطبخية فذة وإنما يكفي تعلم بعض الحيل في المطبخ والاعتماد على المأكولات النيئة مثل الفواكه والعصائر والسلطات والمكسرات وعلى وجبات مطبوخة بسيطة مثل السمك أو الدجاج المشوي على السخانة في المطبخ.
- من المهم التركيز على حاجتك من الأكل والتوقف عن الطعام فور الإحساس بالشبع أو حتى قبل ذلك لأن ذلك يحافظ على الوزن ويجعل الشخص يشعر بالحيوية.
- شرب كميات كبيرة من الماء ويفضل الاحتفاظ بزجاجة الماء بالقرب منك حتى تتذكر ضرورة الماء كلما لمحتها.
- يجب الاعتماد على مجموعة متنوعة من المأكولات وعدم الاعتماد على صنف أو نوع واحد لأن الطبق الذي يحتوي على كل العناصر التي يحتاجها الجسم لا يوجد في الحقيقة.
- الحرص على تناول كميات كافية من الفواكه والخضروات النيئة كل يوم ويمكن تضمينها في الوجبات كطبق سلطة أو كسناك.
- إزالة كل الدهون المرئية من الطعام قبل تناوله أي التخلص من جلد الدجاج مثلا والجزء الأبيض من اللحم.
- تلافي المحفزات غير الصحية مثل السكريات والكافايين والكحول.
- تقليل عدد المرات التي تتناول فيها الطعام خارج المنزل إلى مرة واحدة في الأسبوع على أبعد تقدير.
- لا تجبر نفسك على تناول الأطعمة الصحية التي لا تستسيغ طعمها.
نصائح للطبخ بطريقة صحية
- قلل اعتمادك على اللحوم واستبدلها بالخضروات إذا استطعت.
- استخدم طحين القمح الكامل بدل الطحين العادي.
- استخدم اللبن الرائب في الوصفات التي تحضرها بدل المايونيز.
- بدل تناول اللبن الرائب المحلى أو بطعمات الفواكه استخدم اللبن العادي وقم بإضافة قطع الفواكه التي تفضلها إلى طبقك.
- استخدم أدوات طبخ لا يلتصق بها الطعام لتقليل كمية الدهون التي تستخدمها في الطبخ.
- بدل سلق الخضروات وخسارة الكثير من فوائدها وقيمتها الغذائية قم بتبخيرها.
- يمكن استخدام بخاخة الزبدة أو الزيت لتقليل الكمية المستخدمة من الدهون.
- اختر اللحوم التي تطبخها بعناية على سبيل المثال يعتبر صدر الدجاج أفضل من الفخذ لأنه يحتوي على كمية دهون أقل كما أنه سيشعرك بالشبع بالتأكيد، كما أن أنواع السمك تختلف من حيث القيمة الغذائية وكمية الدهون.
- لا يعني ما سبق من حديث عن الدهون أنك يجب أن تستغني عن الدهون بشكل كامل لأن كميات قليلة منها مهمة جدا لامتصاص بعض أنواع الفيتامينات التي لا تنحل بالماء مثل فيتامين "د".
- لتفادي تناول الدهون المتحولة أو حتى كميات كبيرة من الدهون اعتمد على الطبخ بالسوائل مثل الشوربات أو مرق الدجاج واللحوم.
- لا تقم بتقشير الخضروات إذا كان ذلك ممكنا بل اكتفي بغسلها جيدا أو فركها بالفرشاة عند الحاجة لأن القشور تحتوي على كميات هائلة من الألياف والفيتامينات.
- تفادى الملح في طعامك لأنه يسبب احتباس السوائل واستبدله بطعمات أخرى مثل الحامض والحار لأن ذلك كفيل بخداع الفم والدماغ.
- استبدل الجبنة في الساندويش البارد بالأفوكادو، ويمكنك أيضا الاعتماد على زبدة المكسرات الخالية من السكريات والدهون المضافة المغذية والمفيدة جدا.
- أضف كميات كبيرة من الخضروات إلى طعامك لأن ذلك سيشعرك بالشبع دون الحاجة لتناول كميات كبيرة من الخبز أو الأطعمة التي تسبب السمنة أو الانتفاخ.
- بدل الاعتماد على قلي الطعام قم بشويه على سخانة المطبخ ثم أضف كمية من زيت الزيتون على طبقك لتحصل على فائدة مضاعفة عبر الاستغناء عن الدهون المضرة واكتساب فوائد زيت الزيتون.
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