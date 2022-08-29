دليلك الشامل عن البهاق

البهاق أو (Vitiligo) عبارة عن اضطراب جلدي تظهر فيه مناطق جلدية بيضاء وناعمة الملمس وتدعى بالبقع التي تظهر على البشرة. عادة ما يبدأ البهاق على اليدين والوجه وتقدر نسبة الأشخاص المصابين به من حول العالم بـ1%.

يتسبب البهاق بخسارة اللون على البشرة وتبدو البشرة ناعمة وبيضاء مكان البقع، وإذا ظهر البهاق في مكان ينمو عليه الشعر من الجلد فمن الممكن جدا أن يصبح الشعر في هذه المنطقة أيضا أبيض اللون. تحدث هذه الحالة على وجه التحديد عندما تقوم خلايا الجسم الدفاعية بمهاجمة الخلايا الميلانينية المسؤولة عن لون الجلد والشعر عن طريق الخطأ بدل أن تهاجم فقط الجراثيم والأخطار الحقيقية على الجسم.

كيف يتطور البهاق؟

عادة ما يبدأ البهاق ببضع بقع صغيرة تبدأ تدريجيا بالانتشار على الجسم خلال عدة أشهر. ومع أن بؤرة البهاق الأولى عادة ما تكون على اليدين أو الساقين أو الذراعين أو الوجه إلا أنه من الممكن أن تبدأ في أي مكان على الجسم بما في ذلك الأغشية المخاطية مثل بطانة الفم والأنف والمناطق الحساسة وفتحة الشرج، كما يمكن أن تبدأ من العينين أو داخل الأذن.

في بعض الأحيان تتطور البقع الكبيرة على الجلد وتتوسع إلا أنها في العادة تبقى ثابتة لسنوات عديدة. بينما بالنسبة للبقع الصغيرة فيمكن أن يتغير موقعها وشكلها مع الوقت لأن بعض المناطق فيها تفقد وتستعيد لونها. فيما يختلف البهاق من شخص إلى آخر من حيث كمية البشرة المتأثرة حيث يعاني البعض من بعض نقاط فقدان اللون بينما يعاني آخرون من فقدان لوني منتشر على نطاق واسع.

ما هي أنواع البهاق؟

البهاق العام

وهو أكثر أنواع البهاق شيوعا حيث تظهر البقع في كل أنحاء الجسم.

البهاق المقطعي

يوصف البهاق المقطعي أنه محدود بجهة واحدة فقط من الجسم أو عضو أو منطقة منه مثل اليدين أو الوجه.

بهاق الأغشية المخاطية

يؤثر بهاق الأغشية المخاطية على أي من الأغشية المخاطية في الجسم مثل داخل الفم أو الأنف أو الأعضاء التناسلية.

البهاق البؤري

هو نوع نادر من البهاق تكون فيه البقع صغيرة ولا تتجاوز منطقة صغيرة من الجلد على مدار سنتين من الزمن.

البهاق الشعري

في هذا البهاق يكون هناك بؤرة أو مركز أبيض تماما يحيط به منطقة ذات لون خفيف وليست ببياض المركز ثم تحيط بها البشرة الطبيعية غير المتأثرة بالبهاق.

البهاق الكلي

هو أيضا نوع نادر من البهاق ويكون فيه حوالي 80% من الجلد متأثرا بالبهاق.

هل البهاق حالة شائعة؟

يعاني حوالي 1% من سكان الكوكب أو ما يزيد عن ذلك بقليل من البهاق وقد يصيب كل الأعراق مع أنه أكثر وضوحا على الأشخاص ذوي البشرة الغامقة. جرى تسجيل حالات من البهاق في كل الأعمار إلا أن هذا المرض عادة ما يصيب الأشخاص ما بين عمر 10 إلى 30 عاما وبالنادر ما يصيب الأعمار الصغيرة جدا أو الكبيرة.

كيف يتم علاج البهاق؟

في الحقيقة ليس هناك علاج للبهاق وإنما تهدف العلاجات المعروفة للبهاق إلى توحيد لون البشرة إما عبر استعادة لونها (Re-pigmentation) أو إزالة اللون المتبقي (De-pigmentation). ومن أكثر العلاجات شيوعا للبهاق هو ما يطلق عليه اسم التمويه واستعادة اللون والعلاج بالضوء والجراحة. بكافة الأحوال يجب استشارة الطبيب الذي يوضح للمريض طرق العلاج وما ينطوي عليه كل منها والأعراض الجانبية لها وغير ذلك من تفاصيل.

العلاج بالتمويه

ينطوي هذا العلاج على عدة نقاط مهمة مثل استخدام واقي شمسي فعال ذا عامل حماية يزيد عن 30. كما يفترض بالواقي الشمسي المستخدم حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية A و B أو ما يرمز له علميا بـ(UVA) و(UVB). يستفاد من الواقي الشمسي هذا بتقليل الاسمرار ما يخفف التناقض بين الجزء الطبيعي من البشرة والجزء المتأثر بالبهاق.

تساعد أيضا أنواع المستحضرات التجميلية بإخفاء البقع الخالية من اللون وهناك أسماء تجارية تختص بإنتاج المستحضرات التي تتوجه للمصابين بالبهاق مثل (Dermablend).

إذا كانت المنطقة المصابة بالبهاق تقع في فروة الرأس وقد أدت إلى ابيضاض لون الشعر فيمكن بالطبع استخدام صبغات الشعر العادية بأمان.

يمكن أيضا استخدام أنواع أدوية تعمل على إزالة اللون من البشرة إذا كانت الحالة متقدمة جدا وعادة ما تحتوي هذه المستحضرات على مركب (monobenzone). يوضع هذا الدواء على البشرة السليمة لتحويل لونها إلى الأبيض لتبدو مشابهة للمنطقة المصابة.

العلاج باستعادة اللون

يمكن استخدام أدوية الكورتيكوستيرويدات فمويا أو موضعيا وقد تأخذ النتائج مدة 3 شهور حتى تبدأ بالظهور من بدء الاستخدام. عند استخدام هذه الأدوية يتم مراقبة المريض بشكل وثيق من قبل الطبيب لتجنب الأعراض الجانبية التي يمكن أن تشمل ترقق الجلد أو علامات التمدد "التشقق" عند الاستخدام المطول. كما تشمل هذه العلاجات المتممات الغذائية الخاصة بفيتامين "د".

العلاج بالضوء

يستخدم العلاج بالحزمة الضيقة من الأشعة فوق البنفسجية (NB- UVB) وقد يلزم جلستين إلى ثلاثة لظهور النتائج.

يستخدم العلاج بالليزر (Excimer) للأشخاص الذين لا يعانون من انتشار بقع البهاق الضخمة أو الواسعة لأن هذه الأشعة تستهدف بقعا ضيقة وصغيرة.

يمكن الجمع بين العلاج بـ(Psoralen) والأشعة فوق البنفسجية من نوع (PUV A) لمعالجة البقع الواسعة من البهاق على البشرة. ويعرف هذا النوع من العلاج أنه فعال خصوصا للأشخاص المصابين بالبهاق في الرأس والعنق والجذع والجزء العلوي من الذراعين والرجلين.

الجراحة

يمكن زراعة خلايا جلدية مأخوذة من المريض شخصيا في أماكن الإصابة إلا أن مضاعفات هذه العمليات تتضمن الندبات والالتهابات وفشل التصبيغ. كما يمكن الاعتماد على نوع من التاتو على الشفتين للأشخاص الذين تتأثر شفاههم بالبهاق.

الآثار النفسية للبهاق

من المؤسف أن مرضى البهاق يمكن أن يتجهوا للعزلة من المجتمع والمحيط من جراء حالتهم المرضية، ولذلك من المهم نشر التوعية إلى أن هذا المرض غير معدي ولا يختلف عن غيره من الأمراض حتى يستطيع المرضى ذات نفسهم من تجاوز هذا المرض وعدم الشعور بالخجل منه ويمارسوا حياتهم الطبيعية.