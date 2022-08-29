نصائح للتخلص من الصداع

شرب الماء والصداع

قد يساعد شرب الماء في شفاء آلام الرأس أو تلافيها أو تخفيف حدتها لأن الجفاف ونقص السوائل قد يكون المسبب للصداع غير المفسر أو غير المعروفة أسبابه بالإضافة إلى تأثيراته الأخرى كتغيرات المزاج والسلوك والتفكير.

تفيد إحدى الدراسات الأميركية عن الجفاف بأنه حتى بأدنى مستوياته سواءً كان مصحوبا بالصداع أم لا أنه قد يؤدي إلى تأخر وظائف الجسم ما يجعل الأشخاص المصابين به يشعرون بالضيق وبأعراض ومشاكل أخرى أيضا ما يستدعي شرب الماء لإزالة هذه المشاكل.

في الحقيقة تشير بعض الدراسات إلى أن الماء قد لا يزيل الصداع بشكل فوري حتى لو كان الجفاف هو السبب الوحيد خلف الصداع إلا أنه من دون شك يبعث على شعور بالراحة لدى الأشخاص المصابين بالجفاف.

قد لا يتطلب الأمر لتجاوز مشكلة الصداع الناتج عن الجفاف سوى حمل زجاجة ماء وارتشاف بعض منها كل حين خلال النهار ما يضمن بقاء الجسم مرتويا ويبعد شبح الجفاف والمشاكل الناتجة عنه عن الشخص.

الكمادات الباردة

قد يكون الملايين قد جربوا هذه الطريقة البسيطة للتخلص من الصداع الرأسي في السابق ونجحوا بذلك. كل ما عليك فعله هو لف كيس من الثلج أو كيس بازيلاء مثلجة بمنشفة صغيرة ووضعها على الرقبة حيث يعمل الثلج على قبض الأوعية الدموية وتقليل الدم المتدفق إلى المكان الذي قد يكون مصابا بالالتهاب ما يساعد على التخلص من الصداع.

وقد أفادت مجلة "هاواي" للطب والصحة العامة بأن تطبيق كيس من الثلج لمدة 30 دقيقة على العنق قد يساعد بالتخلص من مشاكل الشقيقة كذلك. بالرغم من هذه النصائح يُحذر من وضع الثلج مباشرة على الجلد دون منشفة أو قطعة قماشية لأن مفعوله قد يكون عكسيا وقد يسبب ما يشبه "عضات الصقيع" التي تشبه الحروق على الجلد.

إزالة أي ضغط على الرأس

يذكر محبو السينما وعالم مارفل أن الممثل كريس إيفانز الذي قام بدور كابتن أميركا عانى من الصداع بشكل دائم خلال التصوير لأن زيه كان يتضمن خوذة جلدية تغطي الرأس حتى الوجنتين.

لكن دعونا من السينما الأميركية ولننتقل إلى الأخبار المحلية حيث من الشائع أن تعود السيدات إلى المنزل من أحد الأعراس وتعبر عن صداع رهيب قد أصابها. لكن سرعان ما يزول الصداع وتبدأ هذه السيدة بانتقاد ملابس المعازيم وفستان العروس والإضاءة وما جرى تقديمه من مأكولات أو شراب. أين اختفى الصداع؟

في الحقيقة بمجرد أن بدأت هذه المرأة بفك الكم الهائل من الدبابيس التي وضعتها مصففة الشعر قبل العرس بالإضافة إلى غير ذلك من إكسسوارات ومعدات خفيفة وثقيلة لضمان ثبات وجمالية موديل الشعر سارع الصداع بالزوال. وعلى نفس المبدأ ولكن على مستوى أصغر تؤثر القبعات وربطات الشعر الشديدة وأغطية الرأس بشكل سيئ جدا على الصداع وقد تكون المسبب الوحيد له في بعض الأحيان.

التمارين الرياضية

قد تساعد بعض التمارين الرياضية على إبقاء الجسم صحيا وعلى ترويته الدموية بشكل أفضل ما قد يقلل فرص الإصابة بالصداع الرأسي.

في دراسة أجريت عام 2018 وجد الباحثون أن القيام بالتمارين الرياضية مهما كانت قصيرة وخفيفة قد يؤثر إيجابا على الصداع بين المراهقين. أي أن التمارين الرياضية متوسطة الشدة أو حتى المشي البطيء أو ركوب الدراجة لمدة 30 دقيقة خلال اليوم قد يكون له تأثيرا كبيرا من ناحية الصداع.

النوم

قد تقود المشاكل المختلفة إلى أنواع صداع مختلفة ومشاكل النوم من بين المسببات الشائعة للصداع. قد يؤدي عدم نيل قسط كافي من النوم أو النوم لمدة أطول ما يجب أو النوم القلق إلى الإصابة بالصداع لدى بعض الأشخاص لأن الجسم لا يحصل على حاجته من الراحة. ومن المعروف علميا أن البالغين يحتاجون يوميا إلى 7-9 ساعات من النوم خلال الليل.

تقنيات الاسترخاء للتخلص من الصداع

تفيد إحدى الدراسات العلمية المنشورة في مجلة "Children" العلمية بأن تقنيات وأساليب الاسترخاء قد تساعد الناس بالتخلص من أعراض الصداع التي يصابون بها كما أنها قد تقلل من مستويات القلق والتوتر لديهم. تتضمن تقنيات الاسترخاء تمارينا مثل التنفس العميق من البطن والتأمل والتركيز الموجه نحو استرخاء العضلات.

الكافايين للتخلص من الصداع

في الحقيقة قد يكون شرب كوب من المشروبات التي تحوي الكافايين مثل القهوة والشاي وبعض أنواع الكولا الحل لبعض أنواع الصداع. قد تبدو هذه النصيحة منطقية إذا عرفنا أن بعض أدوية الصداع وآلام الرأس يدخل في تركيبها الكافئين.

أفادت إحدى الدراسات بأن شرب الكافايين لوحده بغض النظر عن باقي المركبات الكيميائية والطبية التي تدخل في هذه الأدوية قد يساعد بتخفيف حدة آلام الرأس الناتجة عن الشقيقة أو حتى صداع التوتر خصوصا أن له القدرة على ترخية الأوعية الدموية ما يدعم التروية الدموية ويخفف الضغط عليها.

الحد من تناول الكحول

قد لا يستجيب الكثيرين لشرب كميات كبيرة من الكحول بشكل جيد ولعل الصداع الناتج عن شرب الكحول هو أول الأعراض التي تنتج عن هذه الممارسات أو ما يسمى بالإنجليزية "Hangover". قد يعود ذلك إلى أن الكحول تعمل كمدر للبول ما يؤدي إلى خسارة كمية أكبر من المعتاد من الماء.

لا يقتصر الصداع الناتج عن تناول الكحول على شرب كميات ضخمة من الكحول وإنما قد ينتج عن شرب كميات متوسطة أو صغيرة منها كذلك. لذلك يتوجب على أي شخص غير متأكد من تأثير الكحول عليه من هذه الناحية أن يتوقف عن شربها للتأكد من أنها ليست المسبب الرئيسي للصداع.

تفادي المواد الكيميائية

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الشقيقة بشكل خاص، قد يكون للمواد الكيميائية تأثيرا سلبيا مضاعفا. لذلك قد يكون من المفيد تفادي الروائح الكيميائية المخرشة لتجنب الصداع. أثبتت إحدى الدراسات العلمية التي تعود لعام 2013 بأن روائح العطور القوية أو المواد الكيميائية المتنوعة قد تسبب حدوث الصداع خلال دقائق قليلة من شمها.

لعل أكثر مصادر هذه الروائح شيوعا قد يكون المحلات التجارية والمخازن التي تستخدم موادا كيميائية خاصة لمنع الرطوبة والعفن والعطور القوية والمنظفات الكيميائية ذات الروائح المخرشة.