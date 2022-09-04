الاختناق الليلي خطير ويهدد الحياة

إن ظاهرة الاختناق أثناء النوم تعد من الظواهر الخطيرة جدا على حياة الإنسان، فإذا كنت ممن يعانون من هذه المشكلة؛ فما عليك سوى قراءة هذا المقال لما يحتويه من معلومات هامة حولها من أسباب وأعراض وكيف من الممكن التعامل مع هذه المشكلة أو علاجها.

ما هي أسباب الاختناق الليلي؟

تتعدد أسباب مشكلة الاختناق الليلي، حيث يوجد العديد من الأمراض والعوامل التي تؤدي إلى ظهورها، بعضها عابر والبعض الآخر خطير، وفيما يلي أهم تلك الأسباب:

حدوث انقطاع نفس نومي (متلازمة)

إن الإصابة بمتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم تعتبر من أهم أسباب حدوث الاختناق الليلي، حيث يحدث خلاله ارتخاء في عضلات الحلق لدرجة قد تؤدي إلى انسداد مجاري التنفس ومن ثمّ استيقاظ الشخص على شعور بالاختناق.

ومن الأعراض المرافقة لهذه المتلازمة الخطيرة:

صداع وآلام الرأس، ولا سيما في ساعات الصباح.

إصدار صوت أثناء النوم (الشخير).

ارتفاع ضغط الدم.

الإرهاق المفرط غير المبرر خلال اليوم.

الأرق.

مشاكل التركيز خلال اليوم التالي.

تقلبات المزاج.

الاستيقاظ المتكرر خلال الليل للتبول.

الاستيقاظ بفم جاف وحلق ناشف.

مشاكل في الرغبات الجنسية وضعف الانتصاب.

ويجب أيضا التنويه إلى أن الإصابة بمتلازمة انقطاع النفس النومي تحدث بسبب مجموعة من العوامل والأمور، مثل:

المورثات.

السمنة الزائدة.

التهابات جيوب الأنف.

محيط العنق الكبير.

زيادة مفاجئة في الوزن.

التدخين.

متلازمة داون.

الإصابة بوذمة رئوية (Pulmonary edema)

تأتي الإصابة بوذمة رئوية بسبب تجمع سوائل في مجاري التنفس وأنسجة الرئة ما يؤدي إلى تشكل صعوبات في عملية التنفس، ومن ضمنها ظاهرة الاختناق النومي.

يجب التأكيد على أن وذمة الرئة الحادة هي حالة خطيرة جدا على حياة الإنسان وتعتبر من حالات الطوارئ الطبية (إسعافية) التي تستدعي التدخل الطبي الفوري بغض بنظر عن الاختناق الليلي، وهنا سنشير إلى بعض الأعراض التي ترافق وذمة الرئة:

مشاكل تنفسية في حال الاستلقاء.

أصوات صرير في الصدر.

مشاكل في نبض القلب.

آلام صدرية.

السعلة المصحوبة بدم في البصاق.

الفشل القلبي

إن فشل القلب أيضا يسبب حالة الاختناق النومي، حيث أن هذا النوع من مشكلات القلب يسبب صعوبة في التنفس بشكل طبيعي نتيجة تراكم سوائل داخل الرئتين أو حولهما.

تظهر مشكلات التنفس لدى المصابين بشكل خاص في وضعيتيّ الاستلقاء ومحاولة النوم، ومن تلك الأعراض الخاصة بفشل القلب ما يلي:

آلام في الصدر.

مشكلات هضمية.

تورم الساقين.

وهن وتعب مزمن.

ارتجاع حمضي من المعدة

إن المشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي من الحموضة وخاصة في ما يخص مشكلة الارتداد المعدي المريئي بوصول مواد طعامية وأحماض عند النوم أو الاستلقاء إلى الأقسام العلوية من المريء والحلق قد تؤدي للاختناق الليلي أثناء النوم بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى.

ومن أعراض الحموضة الأخرى التي ترافق سببها الرئيسي نذكر ما يأتي:

رائحة كريهة في الفم.

تآكل في مينا الأسنان.

التهاب حلق وحرقان مستمر فيه.

حرقة تصيب المعدة.

الربو

الربو من الأمراض الخطيرة والتي لها تبعات عديدة على جهاز التنفس، لذا فإن الإصابة به وعدم علاجه بشكل جيد من خلال الأدوية قد يعطينا تفسيرا منطقيا للشعور بالاختناق أثناء النوم.

وقد تبين وفق دراسات محددة أنه أثناء النوم تزداد مقاومة المجاري التنفسية ما يزيد أعراض الربو ويفاقم المشكلة كالصفير وضيق النفس والشعور بالاختناق.

حالات صحية

هنالك بعض القضايا الصحية التي تتعلق بالاختناق خلال النوم ومنها:

النفضة أثناء النوم.

التنقيط الأنفي الخلفي، أو حالة الرشح الخلفي.

نوبات الهلع وحالات الأرق المزمن.

تناول أطعمة أو وضع أشياء داخل الفم عند المشي أثناء النوم.

عوامل تلعب دورا في حدوث انقطاع نفس ليلي

تشمل هذه العوامل مجموعة من الأمور التي تساهم بشكل أو بآخر في حدوث انقطاع التنفس أثناء النوم وهي:

انقطاع النفس النومي أشيع لدى الذكور. انقطاع النفس النومي أشيع لدى من يصل عمره إلى 40 عاما أو أكثر. شرب الخمر بشكل كبير. انقطاع الطمث. حدوث احتقان في الأنف. وجود قصة وراثية لاختناق نومي.

علاج حالات الاختناق أثناء النوم

بدايةً وقبل كل شيء يعتمد العلاج في هذه الحالة على الأسباب التي ساهمت في ظهورها، وهنا بعض الإرشادات التي تلعب دورا في العلاج بشكل عام:

تنظيم أوقات الذهاب إلى النوم.

التخفيف من حدة التوتر أو القلق.

علاج الإصابة بسيلان الأنف.

الامتناع عن تناول السوائل التي تحتوي على الكافيين قبل ستة ساعات من الذهاب للنوم.

التقليل من الأغذية الغنية بالدهون والأطعمة الحارة، إضافةً للأطعمة الغنية بالزيوت.

الفشل القلبي أو وذمة الرئة.

الإسعافات الأولية في الاختناق بشكل عام

يعرف الاختناق بشكل عام بأنه حدوث دخول جسم غريب إلى القصبة الهوائية أو الحلق مؤديا لانسداد مجرى الهواء. ويجب تقديم إسعاف أولي فوري لأن الاختناق يمنع وصول الأكسجين إلى الدماغ.

ولإسعاف البالغين والأطفال فوق السنة نقوم بالآتي:

جعل الشخص يستمر بالسعال، لإزالة الانسداد. إزالة أي عوائق واضحة من فم المصاب باستخدام أصابع البنصر أو الخنصر والإبهام لإمساك العائق. يجب أن تكون مستعدا ومتأهبا إذا أصبح مجرى التنفس مغلقا بشكل كلي وأصبح الاختناق حادا.

مضاعفات الاختناق

بعد أن يزول الانسداد من مجرى التنفس، من الممكن أن تبقى أجزاء من المادة التي تسبب الاختناق أحيانا ضمن مجاري التنفس للمصاب، وبالتالي تسبب مضاعفات لاحقة.

لذا إذا كان الشخص يعاني من سعال مستمر، أو صعوبة أثناء البلع، أو حتى يشعر أن هنالك شيء مازال عالقا في حلقه، فإنه يجب أن يذهب إسعافيا إلى خبير صحي.

يجب أن يتم أخذ المصاب إلى مركز الاستقبال في قسم الطوارئ مباشرةً، حيث توجد خدمات الصحة أو إلى طبيب خاص إذا حدث هذا الأمر ضمن ساعات عمل الطبيب.

يمكن أن تسبب الضغطات على البطن إصابات خطيرة، وحينما يكون العلاج المتبع للإنقاذ ضروريا، يجب على خبير الصحة كالطبيب الخاص أو طبيب قسم الحوادث والطوارئ أن يفحص المصاب ويتحرى عن أي خطورة تهدد حياة المريض.