أطعمة تساعد على التحكم بسكر الدم

إذا كنت واحدا من الذين يعانون من داء السكري فلا بد أنك مدرك لمدى صعوبة التحكم بالحمية الغذائية للمحافظة على مستوى السكر في الدم المناسب. تسبب بعض الأطعمة ارتفاعا ضخما في نسبة السكر بينما تعمل بعض الأطعمة الأخرى على تخفيضها ويمضي الكثيرون سنينا طوال وهم يحاولون معرفة ما يناسب أجسامهم.

لحسن الحظ فقد أصبح بإمكان العلم مساعدة الناس في معرفة الأطعمة التي تساعد على التحكم بسكر الدم بعد سنين من الأبحاث المختصة، وفي هذا المقال نقدم لكم أهم الأطعمة التي تساعد في التحكم بمستوى السكر في الجسم. تجدر الإشارة هنا إلى أهمية تخطيط الوجبات السكري عبر تحديد المأكولات التي تناسب الجسم وتحضير بعضها مسبقا ما يرفع احتمال الأكل الصحي ويوفر الوقت والجهد.

الخضروات غير النشوية

تعتبر الخضروات غير النشوية من أهم المأكولات المناسبة للمصابين بداء السكري لأنها تعطي شعورا بالشبع وتحتوي على مجموعة الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم والتي تعمل على خفض نسبة السكر في المجرى الدموي. وبما أن هذه الخضروات من الأطعمة الكاملة ولا تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات بل تعتبر أيضا غنية بالألياف فيمكن لمرضى السكري تناول كميات كبيرة منها دون القلق حول تأثيرها السلبي على نسبة السكر لديهم.

للاستفادة القصوى من الخضروات غير النشوية يمكنك اختيار الخضروات الطازجة أو المثلجة أو حتى المعلبة ولكن بدون أملاح حافظة أو تتبيلات إضافية. ومن أنواع هذه الخضروات نذكر:

الأرضي شوكي.

الهليون.

الأفوكادو.

القرنبيط.

الملفوف.

الزهرة.

الخيار.

الفاصولياء الخضراء.

الفطر.

الزيتون.

البصل.

القرع.

الطماطم.

الكوسا.

الخضار الورقية

الكثير من الخضار الورقية تعتبر من الخضار غير النشوية إلا أننا نخصص لها فئة منفردة نظرا لأهميتها على صحة الإنسان بشكل عام وخصوصا المصابين بداء السكري. إن الخضار الورقية غنية جدا بالعناصر الغذائية وهي تحوي نسبة أقل من الكربوهيدرات القابلة للهضم عن غيرها من أنواع الخضار.

يعني ذلك أن كمية الخضار الورقية التي تتناولها لن تؤدي لارتفاع السكري لديك بغض النظر عن الكمية التي تأكلها. من أهم الخضار الورقية التي يمكن للمصابين بالسكري الاعتماد عليها السبانخ والخس لأنهما غنيان بفيتامين C الذي يساعد على تنظيم مستويات السكر في الجسم عند مرضى السكري من النوع الثاني كما أنه يساعد على إعطاء الشعور بالراحة الجسدية والصحة. بالإضافة لكل ما سبق فالخضار الورقية تحتوي على مضادات أكسدة فعالة تساعد على حماية العينين على سبيل المثال من مضاعفات السكري.

الأسماك الدهنية

سواء كنت مصابا بداء السكري أم لا فإن الأسماك الدهنية يجب أن تكون جزءا من نظامك الغذائي لأنها واحدة من أفضل المأكولات لجسم الإنسان على الإطلاق. إن الأسماك الدهنية مثل السلمون والأنشوفة قادرة على إعطاء الجسم جرعة قوية من أوميغا 3 وأحماضه الدهنية المهمة مثل (DHA و EPA) ما يعطي دفعا صحيا للقلب لمواجهة بعض المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالسكري.

إن الحمضين الدهنيين السابقين قادران على حماية الأوعية الدموية والتقليل من الالتهاب وتحسين وظيفة الشرايين بعد تناولهما. وبما أن فرص الإصابة بأمراض القلب المتنوعة تعتبر أكثر بالضعف عند الإصابة بالسكري فإن تضمين النظام الغذائي على الأسماك الدهنية قادر على تقليص فرص الإصابة بمضاعفات خطيرة على الصحة. بالإضافة إلى ذلك فالأسماك الدهنية تعتبر من أهم مصادر البروتين الذي يعطي شعورا بالشبع ويساعد على خسارة الوزن.

المكسرات

إن الأطعمة الأخرى التي تساعد على التحكم بداء السكري وتنظيم مستوى سكر الدم تضم المكسرات. تعتبر المكسرات غنية بالألياف ومعظمها يعتبر ذات محتوى ضئيل من الكربوهيدرات ولذلك لا تؤدي لارتفاع في مستوى السكر إلا أنه يفضل تحديد المكسرات المناسب تناولها من قبل مرضى السكري لأن بعضها يحتوي على نسبة من الكربوهيدرات.

من أفضل المكسرات التي ينصح مرضى السكري بتناولها نذكر اللوز وجوز البيكان والفستق الحلبي والكاجو والبندق وبندق ماكاديميا. إذا كنت تحاول خسارة بعض الوزن فيفضل أن تتناول المكسرات باعتدال فمع أن هذه المأكولات اللذيذة غنية بالدهون الصحية فهي لا تزال دهونا ويجب تناولها بشكل مدروس دون الإفراط.

البيض

إن البيض يناسب مرضى السكري لأنه مصدر ممتاز للدهون الصحية المفيدة للتحكم بالسكري وهو قادر على تحسين حساسية الأنسولين وتخفيض مستوى الالتهاب مع تقديم كمية لا بأس بها من مضادات الأكسدة ما يقلل من خطورة الجذور الحرة في الخلايا ويحارب كافة أنواع الأمراض. إذا قمت بتضمين البيض في حميتك الغذائية فيجب الحرص على تناول الصفار أيضا وعدم الاكتفاء ببياض البيض لأن الصفار في الحقيقة يحتوي على النسبة الأكبر من العناصر الغذائية المهمة في البيض.

البذور

من المعروف أن هناك أنواعا محددة من البذور التي بإمكانها المساعدة على التحكم بالسكري ومن أفضل أنواع البذور المناسبة لمرضى السكري بذور الكتان وبذور نبات التشيا. حيث تعد بذور التشيا مليئة بالألياف ومنخفضة المحتوى من حيث الكربوهيدرات وقد توصلت بعض الدراسات إلى قدرتها على خفض مستوى السكر في الدم وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لأي شخص مصاب بداء السكري.

إن بذور الكتان مفيدة جدا أيضا من حيث القدرة على التحكم بمستوى السكر في الدم وتقليل فرصة الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدموية كنتيجة للإصابة بداء السكري. بما أن بذر الكتان قد يكون صعب الامتصاص فقد يكون من الأفضل تناول البذور المطحونة منه سواء كانت مطحونة ومغلفة أو عبر شراء البذور الكاملة وطحنها في المنزل لأن تناولها دون طحن لا يتضمن أي فائدة حقيقية للجسم.

خل التفاح

إن خل التفاح ليس مشروبا سحريا كما يزعم الكثيرون لكن له القدرة على مساعدتك على التحكم بمستوى سكر الدم لديك من بين فوائد أخرى. إن حمض الأسيتيك المخمر له القدرة على تحسين الحساسية على الأنسولين وخفض مستوى سكر الدم الصيامي وتقليل ردة الفعل الدموية للسكر بنسبة 20% عندما يتم تناوله مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات. بما أن الناس عادة لا يتحملون طعم الخل الحمضي فهم يقومون بخلطه بمقدار من الماء وشربه وهذه الطريقة تعطي نفس النتائج الإيجابية لتناول ملعقة من الخل لوحدها.