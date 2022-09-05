ماذا أفعل عندما يصاب أحد ما بجلطة قلبية؟

إن الجلطات القلبية واحدة من أكثر الحالات الطارئة الإسعافية حول العالم. كل 40 ثانية فقط يصاب شخص بجلطة قلبية في الولايات المتحدة الأميركية على وجه التحديد ولا توجد إحصاءات دقيقة بهذا الخصوص عن بقية دول العالم.

تفيد مراكز مكافحة ومنع الأمراض أن حوالي 700000 أميركي يعانون من جلطة قلبية كل عام.

الفرق بين الجلطة القلبية والسكتة القلبية

بالرغم من أن الجلطات القلبية غالبا ما يتم الخلط بينها وبين السكتة القلبية فهما أمران مختلفان. فالسكتة القلبية تعني توقف القلب عن النبض ويمكن أن تحدث هذه الحالة بشكل مفاجئ وتعتبر خطرا كبيرا على حياة الشخص المصاب قد تنتهي بالموت ما لم تتوفر الإسعافات الأولية المحددة لمحاربتها.

أما الجلطة فتحدث عندما يتم إعاقة تدفق الدم إلى القلب نتيجة لوجود الشحوم في الأوعية الدموية. كما يمكن أن تنسلخ قطعة من الشحوم عن جدران الوعاء الدموي وتشكل خثرة تسد هذا الوعاء أو تحد من مرور الدم فيه. عندما لا يتلقى القلب الأكسجين الذي يحتاجه يبدأ جزء منه بالموت والتلف ما يسبب الجلطة القلبية علما أن القلب لا يتوقف عن النبض خلال هذه العملية.

بالرغم من خطورة الجلطات القلبية وإمكانية تهديدها للحياة فإن الكثيرين ينجون منها بفضل نشر الوعي حول الإسعافات الأولية التي يجب اتخاذها والتي نقدمها لكم هذه المقالة بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى التي تتعلق بهذه الحالة.

كيف نميز الجلطة القلبية؟

قد يكون تمييز أعراض الجلطة القلبية والتأكد من هذا التشخيص مفتاح النجاة وبالرغم من أن الجلطات القلبية قد تحدث فجأة إلا أنها عادة ما تعطي إشارات مسبقة مثل:

آلام صدرية

قد يكون هذا العارض هو أكثر أعراض الجلطة القلبية شيوعا ويشعر فيه المريض بألم أو ضغط على الصدر وكأنه يتم عصر الجسم فيتوزع هذا الإحساس من مركز الصدر إلى الأطراف ويستمر، أو يبقى لعدة دقائق ثم يتوقف ليعود بعد حين.

الشعور بعدم الراحة

عندما يصاب الشخص بجلطة قلبية قد يشعر بعدم الراحة أو الانزعاج في مناطق أخرى في الجسم مثل الذراعين والظهر والفك والرقبة والمعدة.

ضيق النفس

قد لا تتمكن من أخذ نفس كامل إذا كنت مصابا بجلطة قلبية.

أعراض أقل شيوعا للجلطة القلبية

التعرق البارد.

الغثيان.

خفة الرأس أو الدوخة.

أعراض شائعة للجلطة القلبية عند النساء

الإعياء الشديد.

الدوار.

الدوخة والإغماء.

ضغط في منطقة أعلى الظهر.

الإسعافات الأولية للجلطات القلبية

لا تنتظر أن تخف الأعراض أو أن تزول من تلقاء نفسها بل عليك التصرف بسرعة. إذا كنت تشعر أنك تعاني من الجلطة القلبية أو إذا كان أحد ما حولك قد أصيب للتو بها عليك اتخاذ الإجراءات التالية:

الاتصال بالإسعاف

في حال الاشتباه بالإصابة بالجلطة القلبية فيجب على الفور الاتصال بالإسعاف. يمكن أن تكون كل دقيقة ذات قيمة في إنقاذ حياة المصاب حيث قد يقوم مختصو الرعاية الصحية بنقل المصاب خلال مدة أقصر بكثير إلى المشفى من المدة التي قد يحتاجها الآخرون لنقل المريض.

بالإضافة إلى ذلك بإمكان مختصي الرعاية الصحية المباشرة بإعطاء أدوية معينة عبر الوريد وإخطار المشفى بقدوم الحالة وإعطاء تفاصيل عنها ليتم تجهيز الطاقم والمعدات المطلوبة للعناية بالمريض.

والأهم من كل ما سبق هو أن مختصي الرعاية الصحية الذين يلبون نداء الإسعاف عادة ما يكونون على دراية بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حال توقف قلب المصاب عن النبض حيث تحتوي سيارات الإسعاف على الأدوية والمعدات الضرورية في هذه الحالة ما قد يحافظ على حياة الشخص إلى حين الوصول إلى المستشفى.

تناول الأسبرين

يمكن أن يساهم تناول الأسبرين في إبطاء أو حتى توقيف ازدياد حجم الإنسداد في الأوعية الدموية أثناء الجلطة الدموية، يمكن مضغ حبة الأسبرين أو ابتلاعها ويمكن أن يصل عدد الحبوب التي يتم تناولها إلى 4 من الحبوب المخصصة للأطفال.

تناول الأدوية القلبية المخصصة

إذا كان الشخص الذي يعاني من الجلطة القلبية يتناول أدوية قد وصفها الطبيب لحالة قلبية معينة مثل النيتروجليسرين فيمكن تناول هذه العقاقير.

المحافظة على الهدوء

إذا كان الشخص المصاب بالجلطة يرتدي أي ملابس ضيقة فيفضل خلعها والجلوس والاسترخاء ومحاولة المحافظة على هدوء الأعصاب وعدم الهلع، علما أن التفكير المنطقي يحفز على الهدوء وخصوصا عند معرفة أن الجلطات القلبية قابلة للعلاج وهي غير قاتلة على الفور إلا في حالات نادرة جدا وأن التهيج والعصبية والهلع لا يصب في مصلحة المصاب أبدا.

الضغط على الصدر

إذا فقد المصاب وعيه أو إذا توقف قلبه عن النبض فقد تحتاج لإجراء عملية الضغط على الصدر بالطريقة التالية:

يجب الجلوس بجانب المصاب والارتكاز على الركبتين (وضعية الركوع) ثم ضم اليدين إلى بعضهما البعض ووضعهما في مركز الصدر أي بين الحلمتين. باستخدام ثقل الجسم كله وليس فقط قوة الذراعين يتم الضغط على الصدر. يجب أن تغوص اليدين بعمق 4 سم في الصدر أثناء الضغط لكي تكون العملية فعالة. ويقدر عدد الضغطات في الدقيقة بـ100 مرة أي أنها أسرع من الثواني. لا تتوقع أن تحل مشكلة الجلطة أو توقف القلب بهذه العملية وأن يستيقظ المصاب وينهض لتناول الغداء ببساطة وإنما هي مجرد آلية لاكتساب الوقت إلى حين وصول المساعدة أو طاقم الطوارئ. إذا كان هناك أكثر من شخص سليم في محيط المصاب فيفضل التبديل كل دقيقتين بين الأشخاص للمحافظة على فعالية الضغطات لأن تنفيذها قد يستهلك طاقة الشخص الذي يقدمها ويتعبه. يفيد الأطباء بأنه من الشائع عند القيام بضغطات الصدر أن ينتهي الأمر بكسر ضلع أو اثنين من جراء العملية لكن هذه السلبية لا تقارن بإيجابيات ضغطات الصدر التي قد أنقذت حياة المريض.

استخدام جهاز صعق القلب

من الشائع رؤية أجهزة القلب الكهربائية في المسلسلات والأفلام الدرامية إلا أن هذه الوسيلة في الحقيقة هي آخر وسائل الإنعاش التي يستخدمها مقدمو الرعاية الطبية بهدف صعق عضلة القلب بتيار مدروس يعمل على استعادة النبض وتنظيم الضربات.