يعتبر حرق الدهون أساسا كبيرا لدى العديد من الأشخاص للحصول على جسم رشيق وهو أمر هام جدا لما له من فوائد صحية على الجسم البشري، حيث أن تقليل الدهون بشكل عام يساهم بالتقليل من حدوث أخطار الإصابات بالأمراض المزمنة أو القلبية وهذا ما ينعكس إيجابا على صحة الأجسام في مناحي أخرى من حيث الحركة وسلامة المفاصل وغيرها.

لذا هل يمكن حرق الدهون أثناء النوم؟ وما هي وسائل حرق الدهون؟ وكيف تأتي أهميته وما علاقة ممارسة الرياضة بهذا الأمر؟ كل ذلك سوف نتطرق بالحديث عنه في هذه المقالة.

حرق الدهون أثناء النوم

يتساءل الكثيرون حول هذا الموضوع وإمكانية حدوثه فكان أمرا مهما لمعرفة صحته من عدمه، يقوم معظم الناس باتباع أنظمة صحية غذائية وممارسة الرياضة وتمارينها من أجل تخفيض الوزن حيث يمكن اعتبار هذه الممارسة فعالة جدا لحرق الدهون وتقليلها، ولكن في الجانب المقابل يجب عدم إهمال النوم وأهميته ولا سيما النوم الكافي للجسم.

إن النوم له فوائد كثيرة ومساهمة عالية في حرق الدهون، وهو ما يغفل عنه الكثير من الأشخاص. يعد السهر وإهمال النوم لوقت كاف بشكل يومي من أكبر الأخطاء في العادات اليومية حيث لذلك أخطار عالية ويزيد من نسب الإصابة بأمراض معينة إضافة إلى تقليل حرق الدهون وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

أثناء النوم يقوم جسم الإنسان بإفراز هرمون خاص بالنمو، الذي بدوره يؤدي إلى تحفيز عملية البناء العضلي من خلال البروتينات وتحطيم الدهون في الليل، فإن عدم النوم لعدد ساعات كافي يؤدي بالضرورة إلى إعاقة هذه العملية الحيوية الهامة في حرق الدهون.

يرجح الكثير من الخبراء أن سبب السمنة الزائدة هو وصول عدد ساعات النوم إلى حوالي أربع أو خمس ساعات فقط يوميا، وبالتالي يتم نصح هذه الفئات وغيرها بإطالة فترات نومهم إلى حوالي 7 أو 9 ساعات نوم يومية ولا سيما البالغين.

ما الطرق التي تساعد على حرق الدهون خلال النوم؟

يقوم الجسم البشري بحرق الدهون أثناء ساعات النوم، وذلك بشكل تلقائي، وهناك مجموعة من الطرق التي تزيد وتفعل عملية حرق الدهون هذه مثل:

القيام بتمارين مقاومة

إن القيام بتمارين مقاومة خلال اليوم بشكل عام أو ما قبل النوم يزيد من زيادة معدلات حرق الدهون أثناء النوم، حيث تعمل تمارين المقاومة على تنشيط حدوث الحرق وعمليات الأيض لمدة تصل إلى 16 ساعة بعد أن تقوم بتلك التمارين. يجب أن ننوه أيضا أنه من غير المطلوب أن تكون هذه التمارين صعبة وقاسية، وإنما يمكننا الاكتفاء بتمارين بسيطة خفيفة الشدة.

تناول وجبة خفيفة من العشاء

إن تناول وجبات صغيرة الحجم في العشاء يساعد بشكل كبير على حرق الدهون وتخفيفها في خلال الليل. لذا يجب التنويه حول الوجبات المفيدة لهذه الحالات ولا سيما الخفيفة منها والصحية وقليلة الدسم والدهون. لا ننصح بتناول الوجبات الكبيرة الحجم على العشاء؛ لأن هذه الوجبات تتطلب طاقة كبيرة جدا من أجل حرقها في الليل وبالتالي تقل القدرة على حرق الدهون، فيتم إجهاد الجسم بشكل زائد.

شرب شاي أبيض

إن الشاي الأبيض يتميز باحتوائه على الكثير والكثير من المواد الهامة ذات الخصائص مضادة الأكسدة، إضافة لاحتوائه على عناصر وفوائد غذائية لها دور فعال في حرق الدهون، ومن الممكن أيضا اعتماد شرب الشاي الأبيض في ساعات الصباح الباكر.

تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات في الصباح

ينصح العلماء بتناول الكربوهيدرات خلال اليوم وعلى مداره، بالإضافة إلى عدم تناولها خلال فترات المساء، وذلك لأن عدم تناولها في الليل وقبل النوم يساعد على تخفيف وتخفيض مستويات هرمون الأنسولين في الدم، هذا الأمر يساعد بشكل كبير على حرق دهون الجسم خلال النوم.

تناول البروتين أثناء الليل

إن البروتين وتناوله له فوائد شتى، حيث أن الحصول عليه بشكل متوازن في الليل يزيد القدرة على بناء العضلات واستشفائها وبالتالي هو إضافة جيدة لحرق الدهون في أثناء النوم.

تعتيم الغرفة أثناء النوم

يجب الاعتماد على فكرة التخلص من الضوء أثناء النوم؛ حيث أنه من الضروري النوم بغرفة مظلمة بشكل كافي وخالية من الضوء، لأن هذا الأمر يحفز إفراز هرمونات لها فائدة جيدة على مفهوم حرق الدهون أثناء النوم مثل هرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم، وينظم الضغط وحرارة الجسم، إضافة إلى تنظيم الكورتيزون ومستوياته.

شرب الماء بشكل كافي

إن شرب الماء بشكل جيد يوميا وتحديدا ثمانية أكواب على مدار اليوم له دور في تحفيز عملية الأيض في الجسم ولا سيما خلال النوم.

عوامل تساعد على حرق الدهون بدون جهد

هناك أمور أخرى لها دور فعال وكبير في عملية حرق الدهون مثل:

الاستحمام بالماء البارد

بدايةً الاستحمام بمياه باردة يساعد في حرق 75 سعرة حرارية وقد يصل هذا الرقم إلى 400 سعرة إذا كانت البرودة شديدة، إن أجسامنا تعمل عن طريق الطاقة والاستحمام بالماء البارد يساعد على استهلاك مخزون الدهون وحرقه.

التمارين الرياضية

إن أفضل ما يساهم في حرق الدهون هو ممارسة الرياضة بأشكالها المتنوعة؛ لذا ننصح بما يأتي:

ممارسة تمارين قوية الحدة.

ممارسة التمارين مرتين في الاسبوع كأقل تقدير.

اتخاذ بعض التمارين متوسطة الشدة.

إدراج تمارين التاباتا والتدريب المتقطع.

استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتين

تساعد الأطعمة البروتينية على إعطاء الشعور بالشبع دون تراكم الدهون، وتزوده بالطاقة اللازمة لحرقها ومن أمثلتها:

البيض.

الدجاج.

الشوفان.

اللوز.

البروكلي.

اختيار الدهون الصحية

ليست كل أنواع الدهون سيئة وضارة بصحة الإنسان، لذا يجب انتقاء الدهون السليمة والمفيدة بشكل أو بآخر والأطعمة الحاوية عليها ومنها:

الأفوكادو.

الحبوب.

زيت الزيتون وجوز الهند.

المكسرات.

الإكثار من الألياف

إن هضم الألياف يتم داخل الجسم ببطء، هذا ما يعطيك الشعور بالشبع لفترة طويلة وبالتالي تزيد القدرة على حرق الدهون ولا سيما دهون البطن، لذا يجب تناول أغذية غنية بها.

تناول القهوة

للقهوة فائدة كبيرة في خسارة الوزن وحرق الدهون أيضا من خلال تحفيز عمليات الأيض ويفضل هنا تناول القهوة السوداء غير المحلاة.