هل يمكن علاج نقص الحديد عن طريق التغذية؟

إن نقص الحديد في الجسم يسبب الكثير من المشاكل الخطيرة على الصحة، ويمكن أن يؤدي إلى كثير من المضاعفات وأهمها حدوث فقر الدم، فكيف يتم علاج نقص الحديد وخصوصا باستخدام الغذاء؟

إن جسم الإنسان يحتاج إلى الحديد من أجل تصنيع الهيموغلوبين الذي يدخل في تركيب الدم وبالأخص خلاياه الحمراء؛ تحمل الكريات الحمراء الأكسجين إلى كافة أنحاء الجسم. لذلك يؤدي حدوث نقص في مستويات الحديد بالجسم إلى التأثير بشكل كبير على هذه العملية الهامة. إليكم في هذا المقال مجموعة من الطرق التي تعالج نقص الحديد في الجسم عن طريق الغذاء.

علاج حالة نقص الحديد باستخدام الغذاء

من الممكن اللجوء إلى التدخل الدوائي لعلاج نقص الحديد في الجسم مثل أقراص الحديد أو حتى بعض الأمصال. إلا أن تغيير بعض العادات الغذائية قد يكون كفيلا بحل المشكلة. في حال كنت تعاني من نقص حديد في جسمك، عليك اتباع نظام غذائي غني بالحديد مع العلم أن جسم الإنسان يقوم بامتصاص الحديد من الأغذية الحيوانية أكتر من الأغذية النباتية.

الحديد من المصادر الحيوانية

هناك مجموعة من الأغذية حيوانية المصدر والغنية بشكل كافي بالحديد، ونذكر منها:

كبدة الدجاج.

الديك الرومي.

سمك التونة.

البيض.

لحم الأبقار.

الجمبري.

كبدة البقر.

لحم الضأن وخصوصا الساق.

أسماك الجثم، والحدوق.

الجديد من الأغذية النباتية المصدر

من الممكن العلاج من خلال تعويض نقص الحديد بأغذية نباتية المصدر وأهمها ما يلي:

دقيق الشوفان.

العدس.

الفاصولياء.

السبانخ.

زبيب نخالة مخصب.

دبس السكر.

خبز أسود.

الأرز البني.

زبدة فول سوداني.

الحديد من أغذية مختلفة

توجد الفواكه والخضار في أغلب المنازل والمطابخ، وهي ذات أهمية كبيرة لاحتوائها أيضا على الحديد، ولكن بنسب قليلة نوعا ما ومن أبرز الفواكه والخضروات الغنية نسبيا بالحديد نذكر:

نبات الجرجير.

اللفت المجعد.

الهندباء الخضراء.

الكرنب الأخضر.

السلق ولاسيما السويسري.

البروكلي.

الحمضيات باختلاف أنواعها.

الفلفل الأصفر والفلفل الأحمر.

الحديد في البذور والمكسرات

من أهم البذور والمكسرات التي تحتوي على نسب مقبولة من الحديد ما يلي:

الفستق.

بذر اليقطين.

حب الصنوبر.

بذار دوار الشمس.

الكاجو.

بذار القنّب.

الأغذية المدعمة بالحديد

يمكن العثور على الحديد أيضا في منتجات الألبان والأجبان وبعض أنواع البقوليات والأطعمة المدعمة التالية:

الزبادي المدعمة.

فول الصويا.

الحمص.

الأرز الأبيض المدعم.

البازلاء الخضراء والسوداء.

عصير البرتقال المدعم.

أنواع أغذية يجب تجنبها عند معالجة نقص الحديد في الغذاء

هناك بعض أنواع الأغذية التي يجب الابتعاد عنها عندما تتبع نظام غذائي يعالج نقص الحديد في جسمك، حيث من الممكن أن تتداخل مع عملية امتصاص الحديد، ونذكر منها:

الحبوب الكاملة مثل القمح.

الحليب ومنتجاته بأنواعها.

الأغذية الغنية بالغلوتين بكميات كبيرة كالمنتجات المصنوعة بالقمح، أو الشوفان أو الشعير.

أنواع الأغذية الغنية بمركبات التانين (Tannins) بنسب عالية كالذرة والعنب.

الأغذية الغنية بحمض الفيتيك (Phytic acid) كالأرز البني ومنتجات القمح الكاملة.

الأغذية الغنية بحمض الأكساليك (Oxalic acid) كالبقدونس والفول السوداني وأيضا الشوكولاتة.

الشاي والقهوة.

نصائح يجب اتباعها لزيادة مستوى الحديد بالجسم

بالإضافة إلى التركيز الهام على علاج نقص الحديد في جسمك باستخدام الغذاء الصحي والمثالي، يجب اتباع مجموعة من النصائح المهمة كما يلي:

عدم تناول الشاي أو القهوة مع وجبات الغذاء الغنية بالحديد.

العمل على استبدال الأطعمة الغنية بالكالسيوم الغنية بالحديد وذلك لأن لها دور في تخفيض امتصاصه.

طبخ الغذاء لفترات قصيرة حتى لا يقل مستوى الحديد لديه.

التركيز على تناول أغذية غنية بفيتامينات سي والتي تعزز عملية الامتصاص في الجسم.

أعراض ناجمة عن نقص الحديد في الجسم

كيف تكتشف أنك تعاني من نقص الحديد في جسمك وما هي الأعراض التي سوف توجهك إلى هذا الأمر؟ سنتحدث الآن عن 10 أعراض تتعلق بنقص حديد الجسم وهي الآتي:

الوهن والتعب غير المعتاد

حيث يمكن اعتبار التعب أحد أكثر أعراض نقص الحديد وضوحا، إذ يظهر لدى حوالي نصف مليون شخص وأسباب التعب هي:

عدم حصول الأنسجة في الجسم والعضلات على كمية كافية من الأكسجين والطاقة.

الحاجة للعمل بشكل أكبر من قبل القلب، كي يتم نقل الدم الذي ينقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم.

لا يمكن اعتماد الوهن كعارض وحيد، حيث غالبا ما يترافق التعب مع حالات سوء مزاج وشعور بالضعف، وصعوبة التركيز.

شحوب البشرة أو الجلد

إن شحوب البشرة ولا سيما المناطق الداخلية من الجفن السفلي، يعتبر أحد الأعراض الشائعة لنقص الحديد، حيث أن الهيموغلوبين هو المسؤول عن اللون الأحمر للكريات الحمراء وبالتالي يمنح البشرة لونا صحيا ورديا.

انقطاع النفس

في حال انخفاض مستوى الهيموغلوبين الحامل للأكسجين، فإن الأنسجة والعضلات لن تحصل على كفايتها من الأكسجين اللازم لقيامها بأنشطتها حتى الخفيفة، ما يجعلك تشعر بالتعب عند المشي على سبيل المثال. ويحدث تسارع نفس وانقطاعه، نتيجة محاولة الجسم تعويض نقص الأكسجين بالدم وضخ كميات أكبر منه.

الدوار والصداع

إن نقص الحديد يؤدي إلى الصداع حتما، ولكنه لا يعتبر عرضا شائعا، وفي الغالب حينما يحصل فإنه يترافق مع دوار ودوخة. وذلك بسبب عدم وصول كميات جيدة من الأكسجين إلى الدماغ، بالتالي تتورم أوعية الدماغ ويحدث ضغط عليه يسبب الصداع.

خفقان في القلب

يحدث خفقان القلب نتيجة نقص الحديد في الجسم وفقر الدم، حيث أن نقص هيموغلوبين الدم سيؤدي إلى ما يلي:

عمل القلب بشكل مضاعف.

تضخم أو فشل القلب.

خفقان قلب غير منتظم، أو تسارع في الخفقان غير طبيعي ويعتبر هذا العرض غير شائع كثيرا.

جفاف الشعر والبشرة

حيث أن نقص الحديد سيدفع بكميات قليلة من الأكسجين الذي يحمله الدم إلى الأعضاء الرئيسة بدايةً وذلك بعيدا عن الأشعار والبشرة.

الحرقة في الفم واللسان

إن تورم اللسان أو التهابه يعتبر من أعراض نقص الحديد، حيث قد يتسبب بجفاف الفم والتهاب الفم الزاوي.

أظافر بشكل الملعقة

هو عرض قليل الشيوع، فتكون الأظافر ضعيفة وسهلة التكسر، وتشبه شكل الملعقة، لكنه يعتبر عرضا نادرا جدا.