كيفية التخلص من القمل

إذا كان لديك قمل، فحاول ألا تشعر بالحرج. إنها ليست علامة على مرض أو أنك أو طفلك متسخ. حتى أنظف الناس يمكن أن يصابوا بهذه المشكلة. ضع في اعتبارك إخبار الأصدقاء والمعلمين حتى يتحققوا من أطفالهم وفصولهم الدراسية ويوقفوا انتشار هذه الآفات.

يمكن أن يزحف القمل من جسمك إلى أشياء قريبة، مثل الفراش والمناشف والقبعات. لكن هذه المخلوقات تحتاج إلى دم الإنسان للبقاء على قيد الحياة، لذلك لا تعيش طويلا بعد أن تسقط من جسدك.

نصائح للتخلص من القمل في منزلك

استخدام الحرارة

يجب أن نغسل الأغراض التي يستخدمها أو يرتديها الشخص المعرض للقمل بالماء الساخن والقيام بتجفيفها على نار عالية.

يموت القمل والصئبان عندما يتعرض لدرجات حرارة أعلى من 130 فهرنهايت لمدة أكثر من 5 دقائق.

يجب أن نغسل أي شيء لامس جلد الشخص أو فروة رأسه مثل، السترات والقبعات والأوشحة وأكياس الوسائد والشراشف وعصابات الرأس.

الأكياس البلاستيكية

إذا لم تتمكن من غسل الأشياء الخاصة بالشخص المصاب بالقمل في الغسالة والمجفف، ضعها في كيس بلاستيكي لمدة أسبوعين.

المكنسة

قم بتنظيف السجاد والأرائك والمفروشات وقطع الأثاث الأخرى والأرضيات باستخدام المكنسة العادية أو الكهربائية لإزالة الشعر الذي قد يحتوي على بيض قمل نشط.

أدوات تنظيف الشعر

نقع الفرشاة والأمشاط وإكسسوارات الشعر الأخرى في ماء ساخن وصابون لمدة 5 إلى 10 دقائق.

عدم استخدام المبيدات الحشرية أو البخاخات

يمكن أن تكون علاجات التبخير سامة إذا استنشقتها أو امتصها الجسم من خلال جلدك.

كيفية استخدام علاجات القمل؟

ضع هذه النصائح في الاعتبار عند استخدام علاجات القمل. على سبيل المثال اتبع دائمًا تعليمات المنتج بعناية حيث يجب استخدام مشط دقيق الأسنان أو مشط القمل المرفق بالمنتج لتمشيط كل بيض القمل. (بعض المنتجات الموصوفة لا تتطلب تمشيطًا).

إذا كنت تستخدم شامبو القمل، تأكد من وضعه في حوض ماء أثناء ارتداء ملابسك أنت وطفلك بالكامل وغسل الشعر به. لا تستخدم المنتج أثناء الاستحمام إذ يجب عليك تحديد مقدار ما يلامس جسمك حيث من أبرز الآثار الجانبية لعلاجات القمل هو تهيج الجلد وقد تسبب حرقان مؤقت أو لاذع للعين.

ما هي الأدوية الموصوفة لعلاج القمل؟

تشمل علاجات القمل الموصوفة طبيًا ما يلي:

كحول البنزيل (يوليسفيا)

يقتل هذا المستحضر القمل النشط وليس البيض ويستخدم لعلاج قمل الرأس عند الأطفال بعمر 6 أشهر فما فوق، وهو آمن للنساء الحوامل أو المرضعات.

قم بتمشيط الشعر أولا، واغسل الشعر الجاف بالشامبو وفق التعليمات على العبوة، واتركه لمدة 10 دقائق قبل شطفه. يجب علينا أن نكرر هذا العلاج خلال أسبوع لكي يقتل هذا المستحضر معظم قمل الرأس باستخدامه مرة واحدة فقط ويتمكن من قتل ما تبقى في الاستخدام التالي له. عند استخدام هذه الطريقة لا نحتاج أن نقوم بتمشيط بيض القمل.

مالاثيون

هذا المستحضر القوي جدا يشل ويقتل القمل وبعض بيض القمل. وهو آمن للاستخدام للأطفال من عمر 6 سنوات فما فوق. إذا كنت لا تزال ترى قملًا يتحرك بعد 7 إلى 9 أيام من استخدام هذا المنتج، فستحتاج إلى علاج ثان.

يجب الحذر من أن هذا المنتج قابل للاشتعال. ولذلك يجب تجنب جميع أنواع السجائر ومصادر الحرارة، بما في ذلك مجففات الشعر، و مكواة التجعيد، والولاعات، و المدافئ، والمواقد لأن استخدامها يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حريق. عادة ما تحتاج فقط إلى علاج واحد مع هذا المنتج الذي يقتل الصئبان والقمل الحي.

يمكننا أن نستخدم هذا العلاج من عمر 4 سنوات وما فوق وهو آمن تماما.

شامبو ليدان

شامبوهات ليدان معتمدة أيضًا لعلاج القمل لكن الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال لم تعد توصي بها لأنها مرتبطة بتلف الجهاز العصبي.

دايميثيكون

تشمل العلاجات بدون وصفة طبية بدون مبيدات الآفات دايميثيكون. وهي مادة غير مبيدات الآفات قائمة على السيليكون وتعمل عن طريق تغليف القمل والتدخل في قدرته على إدارة المياه. وقد أكدت عدة دراسات أنها فعالة أكثر من المنتجات التي تتضمن مبيدات الآفات. لا يجب أن تستخدم أكثر من الكمية الموصى بها أو تجمع بين هذا المنتج ومنتجات أخرى.

كيف نعالج القمل بدون مواد كيميائية؟

في حال كنت لا تريد أن تستخدم العلاجات الكيميائية، فيجب عليك أن تخبر طبيبك. يوجد بعض العلاجات التي تستطيع أن تقوم بها بنفسك مثل:

التمشيط الرطب

عليك أن تبلل الشعر وتستخدم مشطا دقيق الأسنان لكي تتمكن من إزالة القمل النشط وبيضه. يجب أن تقوم بذلك لمدة 3 أسابيع على الأقل.

استخدام الزيوت الأساسية

قد تؤدي الزيوت النباتية مثل شجرة الشاي واليانسون إلى خنق وقتل القمل، ولكن ليس من الواضح كيف يعمل هذا الأسلوب بشكل جيد. قد يتطور لديك رد فعل تحسسي بسبب هذه الزيوت العطرية وغيرها.

استخدام المواد الدهنية

يقوم بعض الأشخاص بقتل وخنق القمل من خلال تطبيق كمية كبيرة من مادة دهنية على فروة الرأس والقيام بتغطيتها بقبعة الاستحمام وتركها خلال النوم. تستطيع تجربة الفازلين أو المايونيز أو زيت الزيتون لهذا الغرض. تجدر الإشارة إلى أن هذه الطرق لا تعمل بشكل جيد.

ما هي أعراض الإصابة بالقمل؟

يمكن أن تسبب لدغات قمل الجسم حكة شديدة، وقد تلاحظ مناطق صغيرة من الدم والقشرة على جلدك في موقع علامات اللدغة. يجب أن تراجع طبيبك لأن المشكلة ليست بالنظافة.

قمل الجسم

إن قمل الجسم يتشابه مع قمل الرأس ولكنهما يختلفان بعض الشيء. بينما يعيش قمل الرأس في شعرك ويتغذى على فروة رأسك، يعيش قمل الجسم عادة في ملابسك وفراشك وينتقل إلى جلدك عدة مرات في اليوم للتغذي على الدم. طبقات الملابس هي الأماكن الأكثر شيوعًا لوضع قمل الجسم للبيض. من الممكن أن تصاب بقمل الجسم في حال قمت بملامسة شخص يحمل قمل الجسم عن قرب أو ملابس أو فراش موبوء بقمل الجسم.

ما هي عوامل الخطر للإصابة بالقمل؟

إن الناس المعرضين أكثر للإصابة بالقمل يعيشون عادة في ظروف مزدحمة وغير نظيفة، مثل لاجئي الحرب والأشخاص الذين يعيشون في الطرقات.