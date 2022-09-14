أنشطة صباحية تساعدك على التركيز

إن روتين الصباح الجيد يحدد نغمة الإنتاج ليومك. بعد تحليل النصائح والروتين الصباحي لستة من كبار خبراء الإنتاجية، جرى تحديد الممارسات الأكثر شيوعًا للأشخاص الناجحين لصباح مثمر. بغض النظر عن مقدار الفوضى التي تحدث عندما تفتح عينيك، اعرف هذا: الروتين الصباحي لإنتاجية أفضل هو علم قابل للتعلم.

شرب السوائل

إن ما تضعه في الكوب الخاص بك مهم جدا لتحديد مسار صباحك ومن بعده اليوم كله ولذلك فإن شرب الماء في الصباح لبدء يومك يمنحك طاقة دائمة وقد يكون مفتاح التركيز العالي والنشاط العقلي.

يقول جيف ساندرز مؤلف كتاب معجزة الخامسة صباحا ومضيف البودكاست الذي يحمل نفس الاسم، إن عادته الصباحية المفضلة هي شرب لتر واحد من الماء خلال أول 45 دقيقة من النهوض من السرير. إن شرب السوائل مهم للغاية، وخصوصا بعد الاستيقاظ. حيث أن هذه الكمية الكبيرة من الماء توفر طاقة لا تصدق وتجهز جسم الإنسان لباقي اليوم.

قد يكون الماء بديلا ممتازا للقهوة التي يعتبرها الكثيرون إكسير النشاط الجسدي والعقلي اليومي الذي لا بد منه لأنه يعمل على تروية الدماغ بالسوائل والأكسجين الضرورية لإعادة الإقلاع الصباحية للقدرات العقلية بالإضافة إلى فوائده الأخرى على العضلات والجهاز الهضمي ولأنه لا يسبب فقدان الطاقة بعد مضي بعض الوقت كما تفعل القهوة.

الحركة في الصباح

إذا كان من الصعب عليك مجرد النهوض من السرير، فربما لن تكون متحمسًا للجري إلى صالة الألعاب الرياضية ولا بأس بذلك. ولكن يجب أن تعرف أن تحريك جسمك يجعل دمك يتدفق إلى دماغك ويساعدك على بدء يومك والتركيز في أعمالك خلال اليوم.

العديد من الأشخاص الناجحين يبدأون صباحهم بالحركة. كل ما عليك فعله هو الاقتداء بهم لإضافة بعض الصحة إلى حياتك فعلى سبيل المثال: يقوم معظم المدراء التنفيذيين لكبرى الشركات في العالم بجلسة يومية لمدة 20 دقيقة على جهاز المشي.

جاك دورسي على سبيل المثال وهو مؤسس شركة كبيرة يمارس رياضة الجري كل صباح. وهوارد شولتز الرئيس التنفيذي لشركة "ستارباكس" يذهب لركوب الدراجات في الصباح. كما كانت عضوة الكونغرس وزعيمة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي تمارس رياضة المشي بشكل يومي بعد الاستيقاظ.

استمع إلى موسيقى تحفيزية

يمكن للموسيقى أن تعزز السعادة والاسترخاء. استمع إلى الفنان المفضل لديك لرسم ابتسامة على وجهك في الصباح واجعل جسمك وعقلك يعملان بعد نوم طويل ليلا. حاول الاستماع إلى فرقة موسيقية معينة تجلب لك البهجة أو قائمة أغاني تشجع على الاسترخاء لعقلية هادئة.

من خلال اتباع هذه النصائح سوف تبدأ يومك بنشاط وتركيز وتقوم بأعمالك بطريقة أكثر فاعلية.

وضع روتين صباحي للتركيز على الأهداف

أجرى أحد خبراء علم الاجتماع مقابلات مع أكثر من 100 خبير إنتاجي مختلف حول مواضيع مثل النجاح في الحياة العملية والشخصية والتوازن بين العمل والحياة والإبداع. ويشير إلى أنه إذا قمت بتحليل الروتين الصباحي لخبراء الإنتاجية، فستجد بعض الأشياء المشتركة.

يركز معظم الأشخاص الناجحين على الأهداف الكبيرة والامتنان والتخطيط لليوم. يتضمن الروتين الصباحي لمدرب الإنتاجية زاك سيكستون كما يلي:

الماء (20 أونصة في كثير من الأحيان مع الليمون).

حضن الأحبة مثل الزوجة والأبناء والوالدين.

ممارسة التأمل.

شرب القهوة.

قراءة شيء ملهم.

الاستحمام.

التأكد من التقويم ومن المواعيد المحددة سابقا والتخطيط لها.

تدوين بعض الملاحظات في دفتر المذكرات (بما في ذلك المطالبات حول شيء جرى تعلمه والأشياء التي يجب أن تكون ممتنًا لها، وبعض المهام وترتيب الأولويات).

تحديد الأمور التي يجب التركيز عليها هذا اليوم.

استعد في الليلة السابقة للتخلص من اتخاذ القرار في الصباح

يقضي العديد من خبراء الإنتاجية والأشخاص الناجحين أمسيات بالاستعداد لليوم التالي.

تفيد توصياتهم هنا أن الصباح يجب أن يبقى متفرغا لروتين خاص ولوجبة الإفطار حيث يمكن أن يتم التحضير لروتين الصباح في المساء عبر ما يلي:

تجهيز ملابس لليوم التالي.

تحضير الطعام الذي يتم اصطحابه إلى العمل.

إنشاء قائمة مرجعية أو قائمة مهام.

يفيد كينيث تشينولت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أميركان إكسبريس" بأنه ينهي أمسياته بكتابة ثلاثة أشياء يريد تحقيقها في اليوم التالي. هناك قدرا محدودا من الوقت وقوة الإرادة والقدرة على اتخاذ القرار في الصباح ولذلك يمكن للكثير من القرارات في هذا الوقت أن تبطئنا وتستنزف عقولنا لبقية اليوم. لذلك يمكن للتخلص من عملية اتخاذ القرارات في الصباح توفير المزيد من الطاقة ومزيدا من الوقت للإنتاجية والسماح للذهن بالتركيز على الأمور المهمة والبدء بفعلها بعد أن جرى تحديدها والتخطيط لها سابقا.

استيقظ في الوقت المناسب لك

هل يمكن لساعات النوم المبكرة (أو المتأخرة) أن تحدث فرقًا حقًا؟ وجدت دراسة أكاديمية واحدة عام 2021 أن الاستيقاظ قبل ساعة واحدة فقط كان مرتبطًا بانخفاض معدل الاكتئاب بنسبة 23%.

في حين أن بعض الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا هم أكثر إنتاجية، لا يزال بإمكان "البوم الليلي" وهو الشخص الذي يحب الاستيقاظ ليلا والنوم خلال النهار اتباع روتين صباحي مثالي يؤدي إلى يوم مثمر. فكر في الأمر مثل الإفطار والغداء كلاهما لذيذان، وكلاهما يعملان إذا كنت جائعًا.

كتب مايك فاردي، مؤلف ومتحدث ومسؤول بث ومدون. "أنظر ، أنا أشبه بومة الليل – وأشعر بالفخر بذلك. لماذا؟ لأنه على الرغم من أن الكثيرين يقولون إن عاداتي في النوم تجعلني أقل احتمالية لتحقيق النجاح، فقد أثبتت أنهم على خطأ. أنا لا أفعل ذلك من حين لآخر بل أفعل ذلك كل يوم ".

أهم شيء ليس وقت النهوض من السرير، بل التناغم مع ساعة جسمك لروتين جيد. إن جسمك يعرف ما يجب أن يفعله ومتى. لا تجبر نفسك على أن تكون جزءًا من نادي الساعة 5:00 صباحًا إذا لم تستطع النوم قبل منتصف الليل. إن إجبار نفسك على النهوض من السرير هو وصفة للإرهاق الجسدي والذهني. إذا لم تكن شخصًا صباحيًا، فلن يعمل جسدك معك إلا لبضعة أيام قبل أن يطلب الرحمة. وبنفس الطريقة لن يكون تركيزك عال في الصباح الباكر إلا إذا كنت من محبي الاستيقاظ باكرا.