حقائق لا تعرفها عن فحص DNA

يتضمن التحليل الجيني فحص الحمض النووي (DNA) الخاص بك وهو قاعدة البيانات الكيميائية التي تحمل التعليمات التي تقود وظائف الجسم وله القدرة على تقفي الطفرات التي يمكن أن تعرض جسمك لأنواع معينة من الأمراض.

لطالما شاهدنا في المسلسلات الأميركية والمكسيكية كيف يقوم البطل بالتأكد من هوية أبويه، أو أولاده، عبر أخذ بعض الشعرات من فرشاة شعر الأب والابن أو فرشاة الأسنان أو غيرها، لكن تحاليل (DNA) الجديدة تعتمد بشكل شبه كلي على اللعاب لدرجة أن هناك شركات متخصصة بتحليل (DNA) الذي يقوم بتحديد جذور الشخص وأصوله العرقية والجغرافية.

كل ما عليك فعله هو البصق في أنبوب صغير وفق التعليمات المبينة على العلبة وإرساله إلى عنوان البريد المخصص وانتظار تلقي نتيجتك الخاصة. سنتعرف في هذه المقالة على أهم المعلومات عن فحص (DNA) وخصوصا عبر اللعاب.

مميزات عدة جمع DNA عبر اللعاب

إن مادة DNA في اللعاب تؤخذ من الخلايا الظهارية وخلايا الدم البيضاء

قد يفاجئك أن تعرف أن هناك لغطا كبيرا حول مصدر مادة (DNA) الحقيقي في اللعاب حيث يعتقد الكثيرون أن المصدر الوحيد لهذه المادة في الفم هو الخلايا الظهارية لبطانة الفم إلا أن الدراسات قد أظهرت أن 74% من حمض (DNA) في اللعاب يأتي من خلايا الدم البيضاء وهي مصدر جيد جدا لكميات كبيرة من حمض (DNA) ذو النوعية الممتازة حيث تحمل خلايا الدم البيضاء ما يعادل نفس النوعية والكمية الموجودة في الدم ويمكن اعتبار اللعاب فعالا مثل الدم في هذا المجال.

معظم DNA الموجود في اللعاب يعود للإنسان حصرا

مع أن معظم العلماء يفضلون وجود كميات ضخمة من حمض (DNA) لاختبارها، فإن وجود كمية ضئيلة منها بنوعية جيدة يعتبر كافيا مع التقنيات الحديثة للتكنولوجيا. كما ذكرنا في الفقرة السابقة فمعظم (DNA) الموجود في اللعاب يعود في الحقيقة إلى خلايا الدم البيضاء، إلا أن حقيقة علمية أخرى تبرز هنا؛ لعاب الإنسان يحتوي على البكتيريا.

عند جمع عينة من (DNA) من اللعاب يتم جمع كمية من دي إن أي البكتيريا أيضا. يقدر العلماء كمية (DNA) التي تعود للبكتيريا في اللعاب بنسبة 11% وهي أقل من الطرق الأخرى لجمع الدي إن إي فمويا مثل محاليل الفم التي تحتوي عيناتها على 66% من (DNA) البكتيريا.

DNA في اللعاب يعتبر صافيا

عادة ما تؤخذ كميات (A260/ A230) بعين الاعتبار أثناء جمع عينة (DNA) من اللعاب وهما عاملان يتعلقان بالكربوهيدرات في الفم. وللتأكد من نقاء العينة المأخوذة من اللعاب يجب التحقق من كمية هذين العاملين والحرص على أن تكون الكمية ضمن المجال المسموح به.

يمكن الاعتماد على اللعاب لأخذ DNA بدلا من الدم

إن سحب عينة من الدم بهدف الحصول على الدي إن إي يعتبر المعيار الذهبي للحصول على نوعية جيدة من هذا الحمض بقصد اختباره وهي ممارسة قائمة في المشافي والعيادات والمختبرات من حول العالم، إلا أن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الدم يمكن استبداله بفعالية لإجراء تحليل الدي إن إي الجيني.

يتم تصميم عدة جمع الدي إن إي عبر اللعاب لتركيز الوزن الذري للدي إن أي عبر تثبيط تلفه ومنع نمو البكتيريا في العينة. يؤدي ذلك إلى الحفاظ على جودة العينة المأخوذة فلا تتجاوز كمية البكتيريا فيها 11.8% من العينة بشكل كلي.

في الحقيقة فقد أثبتت التجارب والاختبارات أن عينات (DNA) وتحاليله عبر عدة اللعاب التجارية، والتي لها أنواعا وشركات مصنعة كثيرة، تتمتع بمصداقية كبيرة تماثل مصداقية تحاليل الدم من هذا النوع.

جمع DNA من اللعاب يعتبر وسيلة أقل كلفة من غيره

بالرغم من أن الكثيرين يعتبرون تكلفة أخذ عينة من الدم بهدف إجراء تحليل (DNA) خالية من تكاليف أخذ العينة بحد ذاتها إلا أن الواقع يقول غير ذلك. إن أدوات سحب الدم والمعدات الطبية بالإضافة إلى تكاليف نقل العينات التي لا بد منها في بعض الأحيان، التي تتضمن تقنيات تبريد أثناء الشحن والنقل السريع للعينات، تضيف حوالي 40 دولارا لكل عينة.

بالنسبة لجمع حمض (DNA) عبر عينة اللعاب بواسطة العدة المخصصة لهذا الغرض فهو يأتي بعدة أشكال وبعدة درجات من القدرة على حفظ العينة والثبات ويكلف أقل بنسبة تتراوح بين 48% و 80%. بالإضافة إلى ذلك توفر هذه الطريقة أجور الشحن والنقل لأنه بالإمكان إرسالها بالبريد العادي وهي تتحمل درجات الحرارة العادية وحتى حد التجمد في المناطق الباردة.

كيف أستخدم عدة جمع اللعاب لتحليل DNA

شراء عدة جمع اللعاب لتحليل DNA

هناك شركات كثيرة تقوم اليوم بتصنيع عدة تحاليل DNA اليوم ويقع معظمها في الولايات المتحدة الأميركية التي كانت السباقة في هذا المجال، إلا أن هذه التحاليل موجودة في كل دول العالم ويمكن إيجاد أقرب شركة إليك تقوم بها عبر بحث بسيط على الإنترنت. بعد ذلك عليك شراء عدة جمع اللعاب شخصيا أو عبر الإنترنت.

استخدام عدة جمع اللعاب لتحليل DNA

عادة ما تأتي كل عدة مع تعليمات خاصة وموضحة بشكل مفصل على العلبة أو في كتيب بداخلها. تتضمن هذه التعليمات ما يجب القيام به قبل استخدام العدة وأثناءه. تحتوي العلبة على أنبوب أو اثنين يتم تعبئتهما باللعاب و إغلاق الأنبوب ثم رجه ليختلط اللعاب مع المواد الموجودة فيه والتي تمنع تكاثر البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في اللعاب. كل ما عليك فعله بعد ذلك هو إرسال الأنبوب إلى الشركة المتخصصة بالتحليل وانتظار النتيجة.

تلقي نتيجة فحص DNA

تستخدم الشركات أو المختبرات التي تجري هذا الاختبار قاعدة بيانات واسعة لعينات (DNA) للبشر من كافة الأعراق والمناطق وحتى الأديان وتقاطعها مع المعلومات الجغرافية والتاريخية لديها ثم تقارن نتيجة تحليلك معها وهكذا تتوصل إلى تحديد أصلك وفصلك.