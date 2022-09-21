في أي عمر يبدأ الطفل بالحبو؟

مراحل مشي الطفل

تبدأ خطوات الطفل الأولى في المرحلة العمرية ما بين تسعة أشهر إلى عمر السنة، ويصبح الطفل قادرا على خطو خطوات صحيحة في عمر 14 شهرا وقد يتأخر البعض من الأطفال إلى 16-17 شهرا، حيث يعود سبب التأخر لمشاكل في النمو أو بسبب بدء الطفل بتعلم عدة مهارات قبل المشي في نفس الوقت والتي تشمل كل الحركات التي تطور من قدرات الطفل العضلية مثل الجلوس والحبو.

حديث الولادة وحتى عمر السنة

تتمثل محاولات الطفل بالحركة في هذه المرحلة العمرية بتحريك قدميه نتيجة ردود فعل تكون لا إرادية مثل تحريكه لقدميه عند ملامستهما أو الضغط عليهما وتتوقف هذه الردود في عمر الشهرين، وتبدأ العضلات الفوقية والتي تعتبر مهمة جدا في عملية المشي بالتطور عبر تطوير قدرات الطفل الحركية مثل رفع الرأس والصدر أو محاولته حمل جسمه بواسطة يديه في حال جرى وضعه على بطنه.

عندما يبلغ الطفل شهره الخامس يبدأ بمحاولة القفز إذا جرى تثبيته على وضعية الوقوف ويبدأ بتعلم الزحف في شهره التاسع وحتى شهره الثاني عشر بالإضافة إلى محاولات الوقوف بالاستناد على الكرسي أو السرير ويبدأ بتعلم الجلوس وثني الركبتين قبل تعلمه أن يقف بمفرده.

عمر السنة وحتى السنتين

يكون الأطفال في هذه المرحلة العمرية قادرين على المشي ولكن ليس بالطريقة الصحيحة تماما، حيث من الممكن أن تكون خطواتهم غريبة نوعا ما، ويبدأون بتعلم الرقص وصعود الدرج والركض ما بين عمر 15 شهرا والسنتين. ويجب استشارة طبيب أطفال في حال تأخر الطفل عن المشي عندما يبلغ شهره الرابع عشر.

متى يبدأ الطفل بالحبو؟

يكون الطفل قادرا على الحبو بالشكل السليم في عمر 8 أشهر تقريبا وذلك قبل تعلمه المشي، ولكن في بعض الأحيان لا يمر الطفل بهذه المرحلة ويتقدم فورا ليستطيع المشي والجلوس والوقوف ويتخطى الحبو. يتعلم الطفل الحبو من خلال مرحلتين تبدأ الأولى في الشهر السادس.

في عمر ستة أو سبعة أشهر

تبدأ أولى محاولات الطفل بالحركة والحبو في هذا العمر، وتتمثل محاولاته اللطيفة عندما يترك الطفل في وضعية الاستلقاء على البطن فيبدأ برفع الرأس والصدر عن الأرض معتمدا على يديه وذراعيه ولكن تكون حركاته غير متوازنة ويتأرجح بعدة اتجاهات على الأرض.

في عمر ثماني إلى عشرة أشهر

في حال عدم وجود أي مشاكل صحية أو أية عرقلة في مراحل نمو الطفل الصحي، فضمن هذه المرحلة العمرية يكون الطفل قادرا على الجلوس لوحده حيث يستطيع الطفل الانتقال من وضعية الجلوس إلى الحبو باستخدامه الركبتين واليدين، وبعد فترة قصيرة يصبح قادرا على دفع ركبتيه حتى يقدر على الحركة وفي بعض الأحيان يتعلم الحركة والرجوع للخلف أولا قبل تعلمه الدفع للأمام.

في عمر الإثني عشر شهرا

تزداد ثقة الطفل بنفسه ويزيد معدل حركته ويصبح أكثر نشاطا وفعالية من ذي قبل، وأيضا يكون باستطاعته الحبو بشكل صحيح وسريع حيث بإمكان الطفل في هذا العمر أيضا التسلق والتقاط الأشياء بعد أن كان معتمدا بشكل كلي على الأم والجلوس بشكل صحيح وأيضا قد يتطور بسرعة ويصبح قادرا على خطو خطواته الأولى والمشي.

كيف تساعد الأم الطفل على الحبو؟

لتشجيعه في البداية، بالإمكان وضع الطفل مستلقيا على البطن ووضع بعض الألعاب المفضلة لديه على مسافة قصيرة منه.

تستطيع الأم أن تضع طفلها على وضعية الحبو وتعلمه بنفسها عن طريق قيامها بالحبو أمامه.

عن طريق وضع الأم يديها على أسفل بطن الطفل بلطف ورفعه قليلا ليتمكن من استخدام يديه بدعم جسده، وفي بعض الأحيان يمكن للأم أن تحرك بنفسها ركبتيه ويديه لكي يتعلم.

كيف يحبو الطفل بطرق مختلفة؟

إحدى الطرق في الحبو لدى الطفل هي استعمال ساعديه في الزحف بدون استعمال القدمين حيث تكون قدماه مفردوتان.

يمكن أن يبدأ الطفل بالحبو إلى الوراء ولا يدل ذلك على أي مشاكل في النمو. والسبب في ذلك هو قوة عضلات الذراعين مقارنة بعضلات الرجلين وتستمر هذه الحركة لفترة تمتد لأسبوع أو أسبوعين فقط إلى أن تكتسب عضلات رجليه قوة إضافية تجعله قادرا على الحبو نحو الأمام.

بعض الأطفال لا يحبون، بل يجرون أجسادهم اعتمادا على عضلات المؤخرة أثناء وضعية الجلوس، وهذا أمر طبيعي ولكن تكون حركة الطفل بطيئة مقارنة بالحبو.

قد يتعلم الطفل الحركة بواسطة الدحرجة وتقلب جسده من جانب إلى آخر، وتعتبر الدحرجة أمرا عاديا وطبيعيا ولكن قد لا تكون آمنة خارج المنزل.

بعض الأطفال يتخطون مرحلة الحبو تماما وتتطور حركتهم ويبدأون بالمشي بشكل مباشر، وتبلغ نسبة الأطفال الذين لا يمرون بمرحلة الحبو %10.

أسباب تأخر الحبو عند الطفل